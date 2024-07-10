القاهرة: أشاد الدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG، بتجربة المطور العام في تنمية المدن الجديدة، مستشهدًا بدور شركة العاصمة الإدارية في توفير بنية تحتية متطورة ذكية بمشروع العاصمة، وتوافر خدمات متكاملة إضافة إلى طرح فرص استثمارية متنوعة، وتسهيل مناخ الاستثمار لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، مضيفًا أن شركة MBG حققت نجاحًا في التعاون مع تجربة المطور العام بالعاصمة الإدارية مما انعكس على تطوير الشركة ثلاث مشروعات ضخمة سكنية وطبية.

أضاف "العدل"، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «المطور العام – المطور الصناعي ودورهما في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة» والتي أدارها المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس الشرفي للمؤتمر، أن شركة MBG أنفقت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لسرعة تطوير مشروعاتها بالعاصمة، وفق أعلى مستويات الجودة وأحدث بنية تحتية، تماشيًا مع المنفذة بالعاصمة الإدارية، ونستعد لتسليم أولى الوحدات لعملائنا بمشروع بوكا نهاية العام الحالي.

وعدد الدكتور عمرو العدل، من فوائد تجربة المطور العام، وأبرزها طرح فرص استثمارية متنوعة، حيث يحرص المطور على تنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين مما يمنح شركات التطوير العقاري الاختيار بين باقة مختلفة من المشروعات، وسهولة وسرعة التعاقد والتخصيص، فيمثل التعامل مع المطور العام بمثابة "شباك واحد" يسهل على شركات التطوير العقاري التعاقد على شراء الأراضي وسرعة تخصيصها وإصدار التراخيص اللازمة.

أضاف "العدل"، كما أن المطور العام يعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لسرعة البدء في المشروع المتعاقد عليه، وعدم إنفاق استثمارات إضافية لهذا الغرض مما يقلل من التكلفة، كما يفرض على شركة التطوير تنفيذ المشروع بأعلى مستوى جودة، والتسويق المشترك يعمل المطور العام على الترويج لمشروعه داخل وخارج مصر، لجذب المستثمرين وكذلك المشترين، مما يسهل عملية تسويق مشروعاتنا على العملاء، وينعكس بالتالي على نمو حجم المبيعات سنويًا.

لفت عمرو العدل، إلى دور المطور العام في تحقيق تكامل بين الخدمات من خلال توفير كل الخدمات للمدينة أو للمشروع، وبالتالي يستفيد عملاء شركات التطوير العقاري من توافر مثلًا المدارس والجامعات والمستشفيات وكذلك المراكز التجارية الضخمة مما يسهم في سرعة تنمية المشروع وزيادة نسب الإشغال في وقت قياسي.

أيد عمرو العدل، تعميم فكرة المطور العام في المدن الجديدة بعدما حققته تجربة تطبيقه في العاصمة الإدارية ومدينة المستقبل من مستوى جيد، مما يسهم في مضاعفة حجم التنمية العمرانية في مصر.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG، أن التوسع في تجربة المطور العام في مصر سيفتح الفرصة أمام الشركات المصرية لتكرارها في الأسواق المجاورة مما ينعكس على نموها وتوفير المزيد من فرص العمل.

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