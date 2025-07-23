الإمارات العربية المتحدة، سجّلت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات الماليّة في العالم وأكثرها تنظيمًا، انطلاقة قوية لرمزها الرقمي الجديد MBG$، حيث شهدت قيمته ارتفاعًا تجاوز ثلاثة أضعاف خلال ساعات من بدء تداوله على أبرز المنصات العالمية. وقد بلغ سعر الدخول للمستثمرين في مرحلة البيع المُسبق 0.35 دولار، ليرتفع لاحقًا إلى 1 دولار بعد وقت قصير من بدء التداول، ما يعكس بوضوح الإقبال الكبير الذي حظي به هذا الأصل الرقمي ضمن المنظومة المالية للمجموعة.

أصبح رمز MBG$ متاحاً الآن للتداول على عدد من أبرز منصات التداول العالمية، بما في ذلك MEXC وGate.io، بالإضافة إلى توفره عبر منصة MultiBank.io ومنصة Uniswap. يُعدّ نجاح مرحلة البيع الُمسبق والانطلاقة القوية للرمز في السوق، خطوةً محورية في استراتيجية التحوّل الرقمي التي تعتمدها المجموعة، مما يعزز من قوة منظومتها المالية المتكاملة القائمة على أربع ركائز رئيسية.

يُوفّر رمز MBG$ قيمة فعلية عبر مجموعة واسعة من التطبيقات المالية، حيث يتميّز عن غيره من العملات الرقمية التي تُستخدم لأغراض المضاربة بارتكازه على أصول حقيقية وملموسة، مدعوم بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 35 مليار دولار، وأصول بتقييم 29 مليار دولار. تهدف مجموعة ملتي بانك الى تبنِّي برنامج لإعادة شراء وتقليل عرض الرموز بقيمة 440 مليون دولار على مدى أربع سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودعم النمو المستقبلي.

قال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: "يعكس هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة رمز MBG$ خلال أول أيام تداوله ثقة المستثمرين برؤيتنا الاستراتيجية والركائز القوية التي يستند إليها الرمز. كما يؤكد هذا التفاعل الكبير الإقبال المتزايد على الأصول الرقمية التي تلتزم بأعلى مستويات الشفافية والامتثال للمعايير التنظيمية المعترف بها، والتي تعتمدها منصاتنا".

يندمج رمز MBG$ ضمن عدة مجالات رئيسية في منظومة مجموعة ملتي بانك المالية، حيث يشكل جزءاً أساسياً في أنشطة تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)، التي حققت إيرادات تجاوزت 362 مليون دولار خلال العام الماضي. كما يُعد ركيزة رئيسية في منصة MEX Exchange المرتقبة، وهي أول منصة بنظام (ECN) لتداول العملات الرقمية، تعمل على توفير السيولة، وتُقدّر قيمتها الحالية بـ 23.7 مليار دولار.

يشمل دور رمز MBG$ ليشمل منصة MultiBank.io RWA الرقمية المُنظّمة لتداول الأصول العقاريّة الحقيقية التي تم ترميزها، حيث تم تطويرها بالتعاون مع شركة "ماج للتطوير العقاري" ضمن اتفاقية استراتيجية بقيمة 3 مليارات دولار، بهدف تقديم مشاريع عقارية فاخرة، أبرزها "ريتز-كارلتون ريزيدنسز". كما يشكل رمز MBG$ ركيزةً أساسية في MultiBank.io، المنصة المتخصصة في تداول العملات الرقمية والخاضعة لإطار تنظيمي صارم، والتي تُعتبر المنصة الرئيسيّة لتداول هذا الرمز، حيث توفر التداول الفوري وخدمات المشتقات المالية، مع خطط مستقبلية لتقديم حلول التمويل اللامركزي (DeFi).

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