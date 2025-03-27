الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "مجموعة MBC" ("MBC" أو "الشركة" أو "المجموعة" | المُدرجة في "تداول" تحت الرقم 4072)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأخير 2024 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. حققت المجموعة أداءً مالياً وتشغيلياً استثنائياً على مدار العام، حيث سجلت إجمالي إيرادات بلغت 4.2 مليار ريال سعودي، ما يمثل نمواً بنسبة 13.1% على أساس سنوي، إلى جانب قفزة في صافي الأرباح بنسبة 515.2% لتصل إلى 426.1 مليون ريال سعودي.

وفي هذه المناسبة، قال وليد بن ابراهيم ال ابراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC: "تعكس إنجازات المجموعة خلال العام 2024 التزامنا الراسخ بمواصلة ريادة القطاع الإعلامي والترفيهي في المنطقة، برؤية تتجاوز حدود الأداء المالي لتصل إلى إحداث تأثير حقيقي ومستدام. فمن خلال الاستثمار في المحتوى الترفيهي الذي يلقى صدىً واسعاً بين أوساط الجمهور المحلي، وتعزيز الابتكار الرقمي، وبناء منظومة إبداعية مزدهرة، لا نكتفي بإعادة رسم ملامح مستقبل المحتويات الترفيهية، بل نساهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي والثقافي في المنطقة. وبينما نواصل المضي قدماً في هذا المسار الطموح، يظل تركيزنا منصباً على بناء إرث يُقدّم قيمة مستدامة لجمهورنا وشركائنا وأصحاب المصلحة، مع الإسهام في تحقيق التحولات الجوهرية التي ترسم ملامح رؤية المملكة العربية السعودية 2030م".

ومن جانبه، قال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC: "منذ استكمال الطرح العام الأولي للمجموعة، كان تركيزنا ولا يزال منصباً على تحقيق نمو مستدام وترسيخ مكانة مجموعة MBC شركةً إعلاميةً وترفيهيةً رائدة في المنطقة. وقد شكل عام 2024 محطةً مميزة في مسيرة نموّنا بكل المقاييس، حيث شهدنا نمواً غير مسبوق في الأرباح، التي تضاعفت بأكثر من ست مرات. كما أحرزت منصة شاهد تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الربحية، في حين سجلت خدمات البثّ والأنشطة التجارية الأخرى تحسناً لافتاً في عائدات الإعلانات، بموازاة استمرار النمو المطرد في خدمات البث والخدمات الفنية. إضافةً إلى ذلك، شكّل إطلاق استوديوهات مجموعة MBC في حي النرجس محطةً فارقةً في مسيرتنا لتعزيز إنتاج المحتوى المحلي. وبينما نتطلع إلى عام 2025م برؤية متفائلة، سنواصل تعزيز ربحية منصة شاهد وتوسيع نطاق المحتوى الترفيهي المتميز الذي نقدمه للجمهور. وانطلاقاً من نهجنا المنضبط في إدارة التكاليف، وبالتوازي مع تنويع مصادر الإيرادات، تتمتع المجموعة بكافة المقومات والإمكانات التي تعزز دورها القيادي في رسم ملامح مستقبل المحتوى الترفيهي في المنطقة، بجانب تقديم قيمة طويلة الأجل للجمهور، والمعلنين، والمساهمين".

أبرز النتائج المالية والتشغيلية الموحدة

حققت مجموعة MBC أداءً قوياً على الصعيدين المالي والتشغيلي خلال السنة المالية 2024، حيث بلغ إجمالي إيراداتها 4.2 مليار ريال سعودي، مسجلةً نمواً بنسبة 13.1% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 515.2% ليصل إلى 426.1 مليون ريال سعودي. وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الأخير 2024 ما قيمته 1.2 مليار ريال سعودي، مما يمثّل نمواً بنسبة 16.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الربح خلال الربع الأخير 2024 إلى 175.6 مليون ريال سعودي. كما ارتفع إجمالي ربح المجموعة خلال السنة المالية 2024 إلى 1.2 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 30.7% على أساس سنوي، مع توسع الهوامش بمقدار 388 نقطة أساس إلى 28.7%، مدفوعاً بالأداء القوي لمنصة شاهد والإدارة المنضبطة للتكاليف عبر مختلف القطاعات.

وحقق قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال السنة المالية 2024، حيث ارتفعت بنسبة 21.0% لتصل إلى 2.4 مليار ريال سعودي، مدفوعةً بالنمو القوي في إيرادات خدمات البث والخدمات الفنية التي ارتفعت بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 915.4 مليون ريال سعودي. كما ظل الطلب على الإعلانات قوياً، حيث ارتفع عدد المعلنين بنسبة 22.7%. وفي الربع الأخير 2024، سجل قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى إيرادات بقيمة 653.2 مليون ريال سعودي، محققاً نمواً بنسبة 21.7% على أساس سنوي، وذلك بفضل البرامج المتميزة والحلول الإعلانية المبتكرة عبر مختلف المنصات. وتعود هذه الزيادة بشكل جزئي إلى عائد استثماري استثنائي غير مكرر بقيمة 170.6 مليون ريال سعودي، ناتج عن بيع مجموعة MBC لحصتها البالغة 4.9% في " الشركة العربية للتعهدات الفنية".

نجحت منصة شاهد في مواصلة تعزيز مكانتها الريادية كمنصة البث الترفيهية الأولى في المنطقة، محققةً نتائج مالية مذهلة. فقد سجّلت منصّة شاهد القائمة على الاشتراك (SVOD) ومنصّة شاهد القائمة على الإعلانات (AVOD) نمواً قوياً في الإيرادات خلال العام 2024، مما ساهم في تقليص خسائرها بنسبة 53.8% على أساس سنوي. وارتفعت إيرادات منصّة شاهد القائمة على الاشتراك (SVOD) بنسبة 20.1% لتصل إلى 868.1 مليون ريال سعودي، مدفوعة بزيادة قدرها 25.6% في عدد المشتركين على أساس سنوي ليصل إلى 5 ملايين مشترك. بينما قفزت إيرادات المنصّة القائمة على الإعلانات بنسبة 65.4% لتصل إلى 185.7 مليون ريال سعودي، مدعومةً بزيادة بنسبة 22.1% في عدد المستخدمين النشطين شهرياً ليصل إلى 18.6 مليون مستخدم.

وواصل قطاع المبادرات الإعلامية والترفيهية: بلغ إجمالي إيرادات قطاع المبادرات الإعلامية والترفيهية في السنة المالية 2024 نحو 693.3 مليون ريال سعودي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 19.8% على أساس سنوي، وذلك نتيجة للنهج التدريجي في تسجيل الإيرادات، حيث ترتبط الأرباح بإنجاز مشاريع أو خدمات محددة. وقد أدى هذا النهج إلى تأخير مؤقت في تسجيل الإيرادات لعدد من المبادرات البارزة خلال العام. ورغم هذا التأثير الزمني، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 526.3% على أساس سنوي ليصل إلى 22.0 مليون ريال سعودي. كما ظلت الرسوم الإدارية للمشاريع الكبرى مصدراً موثوقاً للربحية، مما يعكس مرونة القطاع وأهميته الاستراتيجية ضمن عمليات مجموعة MBC.

المحتوى

وفي عام 2024، واصلت مجموعة MBC تعزيز مكانتها الرائدة عبر استراتيجية القوية القائمة على تقديم محتوى مميّز ومتنوع، يمزج بين الأشكال النصية والمرتجلة، والأعمال العالمية المتميزة، والإنتاجات الأصلية، إلى جانب التغطية الحصرية لأبرز الفعاليات الرياضية. وقد انعكس هذا النجاح في تصنيف 86 عملاً من إنتاجها ضمن قائمة أفضل 100 برنامج في المملكة العربية السعودية، ما يعكس عمق التفاعل الجماهيري مع محتواها. وبفضل توظيفها الأمثل لمختلف القنوات والمنصات، تواصل المجموعة توسيع نطاق انتشارها وتعزيز تأثيرها، مما يرسّخ موقعها كأكبر مجموعة ترفيهية في المنطقة.

واستمرّت منصّة شاهد في تقديم محتوى متنوع ومتميز، حيث أطلقت 115 مسلسلاً عربياً جديداً ووسعت مكتبتها إلى أكثر من 60,000 ساعة من المحتوى العربي المتميز. وشملت أبرز المسلسلات "خريف القلب"، و"العتاولة"، و"المدّاح"، التي حققت نسب مشاهدة قياسية خلال شهر رمضان. كما ساهمت البرامج الرياضية الحصرية للمنصة وعروضها المتنوعة في الحفاظ على تفاعل المشاهدين بعد الذروة الموسمية، مما جعلها وجهة ترفيهية متكاملة على مدار العام.

النظرة المستقبلية

بينما تتطلع إلى العام 2025 بنظرة متفائلة، تمضي مجموعة MBC قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، مستندةً إلى موقعها الريادي في السوق ومواصلة تعزيز أولوياتها الاستراتيجية بموازاة تحقيق نمو مستدام عبر مختلف قطاعات أعمالها الأساسية. وتظل المجموعة ملتزمة برؤيتها المتمثّلة في إعادة تشكيل مستقبل القطاع الإعلامي والترفيهي في المنطقة، مع اقتناص الفرص الناشئة لتحقيق قيمة طويلة الأجل للجمهور والمعلنين وأصحاب المصلحة على حد سواء.

وتتمثّل إحدى الأولويات الرئيسية للمجموعة في ترسيخ هيمنتها على نسب المشاهدة وحصتها السوقية في الإعلانات عبر قنواتها المجانية، مما يعزز مكانة أعمالها في قطاع البث التقليدي. وفي الوقت ذاته، تواصل المجموعة تعزيز ريادة شاهد في قطاع منصّات بث الفيديو بحسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر توسيع مصادر الإيرادات عبر المنصّة القائمة على الاشتراكات والمنصّة القائمة على الإعلانات. ويظل تطوير المحتوى المتميز عاملاً جاذباً لجمهور المنطقة ويحظى بانتشار عالمي، كونه ركيزةً أساسيةً في استراتيجية نمو مجموعةMBC .

على الجانب الآخر، سيحافظ قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى على مسار نمو إيراداته المطرد، مدعوماً بطلب قوي من المعلنين، وسلسلة برامجه عالية الجودة، واستمرار عقود الخدمات الفنية مع مشاريع إعلامية كبرى في السعودية. وستواصل مجموعة MBC التزامها بتقديم خدمات بث عالية الجوّدة وخدمات فنية متطوّرة، مع توقعات بتسجيل نمو إضافي مدفوعاً بالشراكات الاستراتيجية القائمة وزيادة الطلب الإقليمي على الخدمات الإعلامية.

وستواصل شاهد استقطاب الجماهير على مدار العام من خلال تقديم محتوى متنوع وجذّاب، وذلك في إطار خطتها للوصول إلى نقطة التعادل بحلول عام 2027م. كما ستركز المنصة على توسيع نطاق انتشارها عبر استهداف فئات جمهور أخرى ، مع تحسين تجربة المستخدم لتعزيز التفاعل وزيادة الإيرادات.

سيواصل قطاع المبادرات الإعلامية والترفيهية تنفيذ المشاريع الرئيسية ، مع الاستفادة من الرسوم الإدارية لتعزيز مستوى الربحية. ومن المتوقع أن يظل صافي هوامش ربح القطاع في مساره التصاعدي، مدعوماً بتنفيذ مبادرات رئيسية والتركيز المستمر على رفع كفاءة التكاليف. وفي الوقت ذاته، ستواصل أكاديمية MBC دورها المحوري في تطوير المواهب المحلية والإقليمية، والمساهمة في تطوير القطاع الإعلامي.

وانسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتعزيز القطاعات الثقافية والترفيهية، ستواصل مجموعة MBC توسيع نطاق أعمالها في قطاعات الألعاب، والموسيقى، وإدارة الفعاليات. ومن المتوقع أن تثمر هذه الاستراتيجية القائمة على التنويع عن دعم المنظومة الإعلامية وتعزيز إمكانات نمو المجموعة في القطاعات التكميلية.

مجموعة MBC

تأسست مجموعة إم بي سي منذ أكثر من 30 عاماً، وهي تُعد اليوم إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها القوية واكتساب شهرة واسعة، واليوم تفتخر بحضورها الواسع حيث تصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهد كل أسبوع. كما تتمتع المجموعة بوصول عالمي متميز يمتد من الشرق الأوسط إلى أمريكا الجنوبية من خلال شاهد، منصة البث عبر الإنترنيت الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالإضافة إلى امتلاكها لمنصة شاهد، تقدم المجموعة خدمة البث عبر ثلاثة عشر (13) قناة تلفزيونية بنظام البث المجاني. كما تواصل إم بي سي تعزيز حضورها في المنطقة عبر قطاعات ترفيهية عديدة، مثل الألعاب والفعاليات والموسيقى. وتجمع منصات إم بي سي العائلات عبر الأجيال من خلال محتوى غني ومتميز، مصمم خصيصاً للجمهور العربي في جميع أنحاء العالم.

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