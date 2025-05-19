دبي، الإمارات العربية المتحدة: من المقرر أن يعلن بنك Mashreq، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة Clari5 الرائدة عالميًا في مجال إدارة الجرائم المالية في الوقت الفعلي، في خطوة لإطلاق Clari5 Genie، وهي منصة من الجيل التالي للكشف عن الاحتيال والتحقيق في ملابساته. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في إطار سعي البنوك الدؤوب اليوم لمكافحة الاحتيال في ظل العالم الرقمي المعقد.

يهدف بنك Mashreq إلى مد جسور التعاون مع شركة Clari5 وعقد شراكة تكنولوجية معها لابتكار Clari5 Genie، وذلك في ضوء إستراتيجية الابتكار الشاملة التي يطبقها، على أن يكون بنك Mashreq هو المستخدم الأول لمنصة Clari5 Genie، إذ سيعمد إلى تفعيل هذا الحل الفائق تفعيلاً كاملاً داخل مقراته، ما يضمن استيفاء أعلى المعايير على صعيد أمان البيانات والخصوصية والامتثال التنظيمي. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ بنك Mashreq وشركة Clari5 يهدفان بإطلاق هذا الحل الفائق إلى وضع معيار عالمي جديد لمكافحة عمليات الاحتيال بشكل استباقي قائم على المعلومات الاستخباراتية.

تم تصميم منصة Clari5 Genie لمساعدة البنوك على إدارة عمليات الاحتيال استباقيًا عن طريق الاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للكشف عن الأنماط الخفية ومحاكاة التحقيقات المتعلقة بعمليات الاحتيال، وتسريع حل المشكلات، كل ذلك تحت مظلة بيئة تفعيل آمنة داخل مقرات البنك. إضافةً إلى ذلك، ستسهم هندسة الأوامر الذكية والتحليلات القائمة على التشابه، وتقارير الحالات المولدة تلقائيًا في تزويد المحققين برؤى أكثر تعمقًا وقدرة أسرع على اتخاذ القرارات المستنيرة، من دون المساس بمستوى خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي.

تهدف Clari5 Genie إلى تسهيل وتسريع عملية إجراء تحقيقات بشأن عمليات الاحتيال بنسبة 70% والكشف الاستباقي عن التهديدات الناشئة. تتضمن الميزات الرئيسية للمنصة:

لوحة تحكم تفاعلية للمحققين تعتمد على اللغة الطبيعية

هندسة الأوامر الذكية لمحاكاة عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي

مولد تقارير الحالات التلقائي ومحرك التوصيات

ميزة كشف الأنماط القائمة على التشابه

الوصول المقيد بالأدوار والتشفير ومراقبة الامتثال

تفعيل آمن داخل المقرات، من دون اعتماد على السحابة الخارجية

في معرض تعليقه على هذا التطور، صرح Gurcharan Chhabra، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم مكافحة الاحتيال والاستخبارات في بنك Mashreq، قائلاً: "لطالما كان شعارنا في بنك Mashreq هو الارتقاء بمكانتنا باستمرار خدمةً لصالح عملائنا، وذلك عن طريق الريادة على صعيد الابتكار، خصوصًا في المجالات التي تحميهم وتحمي أنظمتنا. وبفضل Clari5 Genie، سنتمكن من تحقيق نقلة نوعية على صعيد مكافحة عمليات الاحتيال. وبالتعاون مع Clari5، نعتزم تخطي حدود أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية وابتكار أنظمة ذكية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنها اكتشاف ما يغفل عنه الآخرون وتحاكي التهديدات قبل وقوعها وتوفر تقرير عن كل حالة في الوقت الفعلي. وأود أن أشير إلى أنَّ هدفنا يتمثل في توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لمكافحة الجرائم المالية ووضع معيار عالمي جديد لاستخبارات الاحتيال من الجيل التالي".

تتقلد Clari5، التي باتت الآن جزءًا من Perfios Group، مكانة رائدة في مجال إدارة الجرائم المالية في الوقت الفعلي، إذ تعمل على تمكين البنوك من مكافحة عمليات الاحتيال وتخفيف حدة المخاطر وضمان الامتثال للمعايير عبر مليارات المعاملات، وبالاستعانة بمنصة إدارة الاحتيال والمخاطر المؤسسية (EFRM)، تقدم شركة Clari5 حلولاً للمؤسسات المالية على مستوى العالم تتوفر فيها عناصر الدقة والسرعة والقدرة على التطور. ويجدر هنا ذكر أن الخبرة الثرية في هذا المجال تشكل الأساس لمنصة Clari5 Genie، التي هي ثمرة التعاون الوثيق مع بنك Mashreq.

في معرض حديثه عن المنصة، صرح Balaji Suryanarayana، أحد مؤسسي شركة Clari5 والرئيس التنفيذي لقسم العمليات، قائلاً: "إنَّ منصة Clari5 Genie ليست مجرد تكنولوجيا متطورة، بل هي قفزة نوعية تنطلق بآليات الاستبصار بعمليات الاحتيال والتصدي لها إلى آفاق جديدة. وأود أن أشير إلى أنَّنا نسعى جاهدين إلى إعادة رسم ملامح آليات مكافحة الاحتيال، وذلك عن طريق تزويد المحققين بمحرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ إنَّ من شأن هذا تمكينهم من طرح الأسئلة وإجراء عمليات محاكاة حية للتهديدات وتوفير تقارير فاعلة، كل ذلك في الوقت الفعلي وداخل المؤسسة من دون المساس بمبدأ الامتثال للوائح. أما فريق Mashreq صاحب الرؤى المستنيرة، فقد لعب دورًا محوريًا في تشكيل المنصة منذ البداية. وهذه حالة نادرة تتداخل فيها ابتكارات المنتج والعميل إلى درجة لا يمكن تمييزها، وهذا يدل على أنَّنا يجمعنا هدف واحد متمثل في إنشاء أول منصة لمكافحة الاحتيال في العالم تتوفر فيها عناصر الذكاء والقابلية للتفسير والجاهزية للإنتاج".

نبذة عن بنك Mashreq:

يعد بنك Mashreq مؤسسة عريقة يمتد تاريخها لأكثر من نصف قرن، ومع ذلك، فإنها تواصل تبني روح التحدي والابتكار التي تميز الشركات الناشئة. إضافةً إلى ذلك، تقلد بنك Mashreq مكانة رائدة على صعيد ابتكار وتطوير حلول مصرفية متطورة، بدءًا من تقديم خدمات رقمية متميزة للعملاء المبتدئين وصولاً إلى دعم بعض أبرز المؤسسات الكبرى وحسابات الثروات في المنطقة.

تتمثل مهمة البنك في مساعدة العملاء على الإمساك بزمام الأمور والارتقاء بمكانتهم باستمرار، إذ يدعمهم في محطات النجاح والتحديات ويساعدهم على تحقيق أهدافهم وتحويل رؤيتهم وخطط النجاح إلى واقع ملموس.

يقع المقر الرئيسي العالمي لبنك Mashreq في منطقة الشرق الأوسط، إذ يقدم خدمات متميزة مقتنصًا الفرص التي تصب في مصلحة عملائه، كما يتمتع بحضور بارز في المراكز المالية الرئيسية في العالم. نال بنك Mashreq تصنيف العلامة الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، بحسب تصنيفات Banking 500 لعام 2024 الصادرة عن Brand Finance.

ابدأ رحلتك نحو الارتقاء المستمر بمكانتك على: www.mashreq.com

للاستفسارات، الرجاء التواصل على media@mashreq.com

نبذة عن Clari5:

تعد Clari5 شركة رائدة في مجال الابتكارات التي تيسر سبل إدارة الجرائم المالية، إذ تدعم البنوك التي تحمل على عاتقها هذه المهمة وتمكنها من مواجهة تحدي الاحتيال العالمي الذي يصل حجم أضراره إلى 4 تريليونات دولار أمريكي. إضافةً إلى ذلك، تحظى Clari5 بثقة البنوك الكبرى على مستوى العالم، حيث تعالج أكثر من 10 مليارات معاملة شهريًا، وتدير أكثر من مليار حساب، وتقدم خدمات متميزة للعملاء في 15 دولة. هذا، وفي ظل وجود أكثر من 340 مليون حساب في موقع واحد، عمدت شركة Clari5 إلى تفعيل وإنشاء أنظمة ضخمة لمكافحة الاحتيال على مستوى العالم.

للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة clari5.com ومتابعتنا على LinkedIn وFacebook وInstagram وYouTube.

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