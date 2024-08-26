زهدي زهران: Hilton Garden Inn ضمن مشروع Menorca Zayed ومن المقرر افتتاح الفندق في العام 2028



أطلقت شركة «Mardev Development» فندق «Hilton Garden Inn» في مدينة زايد الجديدة بالشراكة مع «Hilton».



قال المهندس زهدي زهران، رئيس مجلس إدارة شركة Mardev Developments، إن الشراكة مع Hilton تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتعاون مع كبرى العلامات في القطاع العقاري والسياحي لتقديم منتج عقاري مميز بداية من التصميم مرورا بالتنفيذ وحتى التشغيل والإدارة.



وعبر زهران، عن سعادته بالتوقيع مع Hilton، لافتتاح فندق هيلتون جاردن إن بمدينة زايد الجديدة، لتوفير تجربة إقامة فندقية راقية وحديثة للنزلاء. قائلاً: "تمتلك Hilton تاريخًا طويلًا في مصر، ونتطلع أن يقدم الفندق الجديد تجربة فريدة للزوار كما هو معهود من Hilton.



وأضاف أن فندق Hilton Garden Inn، يعد جزءا من مشروع عقاري متعدد الاستخدامات، يقع قرب متاجر متنوعة، بالإضافة إلى موقعه الفريد قرب مطار سفنكس الدولي. كما يوفر الفندق لنزلائه سهولة الوصول إلى المعالم التاريخية الهامة في القاهرة والجيزة.



لافتا إلى أن الفندق المقرر إقامته على مساحة 4 فدان سيضيف مزايا الضيافة العصرية بأسعار مناسبة، ومن المقرر افتتاحه في العام 2028.



وأوضح زهدي زهران، أن فندق هيلتون جاردن إن، يأتي ضمن مشروع مينوركا زايد والذي تطوره Mardev Developments، في زايد الجديدة على مساحة 40.5 فدان ويضم فيلات متنوعة، مشيرا إلى أن تلك المنطقة الواعدة التي أصبحت تحمل اسم جرين أكتوبر بدلا من الحزام الأخضر ستصبح وجهة عمرانية هامة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها الحكومة لتطوير تلك المنطقة.



وأضاف أن الشركة حصلت على ترخيص إقامة فندق سياحي في المشروع بدلا من الجزء التجاري بموجب القرار الوزاري رقم 606، لتصبح من أولى الشركات التي تأخد تلك الخطوات في زايد الجديدة.



وأشار زهران إلى أن الشركة تستهدف بدء الإنشاءات في المشروع مطلع العام 2025، لافتا إلى أن الشركة أسندت أعمال التصميمات لمكتب محمد حافظ، كما يتولى محرم باخوم الإشراف على التنفيذ و الإنشاءات.



قال رئيس مجلس إدارة Mardev Developments، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 940 مليون جنيه في جميع مشاريعها منذ بداية العام وتستهدف تحقيق 600 مليون جنيه في الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن الشركة تخطط للتوسع في مشروع ساحلي في العام المقبل وتدرس فرصا استثمارية في الساحل الشمالي والعين السخنة.



كما تخطط الشركة لطرح شقق فندقية في مشروع Menorca Zayed خلال الفترة المقبلة.



وتأسست شركة Mardev Developments في العام 1989، ونفذت عدد من المشروعات وأعمال المقاولات تخطت الـ 130 مشروع وتوجهت إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية ثم توسعت بمشروعاتها لتشمل شرق وغرب القاهرة بأنشطة متنوعة.



وتضم محفظة الشركة حاليا في شرق وغرب القاهرة مشروع Menorca Residence في المنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 17.64 فدان، ويضم المشروع عدد من الوحدات السكنية المميزة، بالإضافة إلى مشروع Mardev Plaza وهو مشروع تجاري يضم وحدات تجارية في R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 8.900 متر مربع، علاوة على مشروع Sky Light Mall New Capital في المنطقة R7 ويضم وحدات تجارية على مساحة 3.000 متر مربع، ومشروع Menorca Villa Zayed، على مساحة 40.5 فدان في جرين أكتوبر ويضم فيلات متنوعة وفندق.





ومن جانبه، قال نائب رئيس شركة Hilton للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا، كارلوس خنيصر: "مع الفرص الهائلة لتطوير الفنادق في القاهرة، نواصل خططنا لمضاعفة محفظتنا في جميع أنحاء مصر إلى أكثر من 30 فندقًا في السنوات القادمة. ونحن سعداء بالشراكة مع شركة Mardev Developments لافتتاح فندق هيلتون جاردن إن بمدينة زايد الجديدة. كما تتمتع مدينة زايد الجديدة بالعديد من المشروعات السكنية والتجارية، ونحن نتطلع لتقديم تجربة إقامة فندقية راقية في غرب القاهرة.



ويضم فندق هيلتون جاردن إن بزايد الجديدة، 179 غرفة وجناحًا فندقيًا، 4 غرف اجتماعات، مسبح خارجي، ومركز لياقة بدنية متكامل. كما يوفر الفندق ثلاثة تجارب راقية لتناول العشاء يمكن للنزلاء التمتع بها، إذ يقدم مطعم يعمل طوال اليوم، وبار في اللوبي وبار على سطح الفندق .

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