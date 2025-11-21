واشنطن, الولايات المتحدة / الرياض, المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن توقيع اتفاقية ترخيص العلامة التجارية مع شركة ManpowerGroup، لتشغيل أعمالها في السعودية تحت العلامة التجارية العالمية "Manpower"، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الأمريكي – السعودي المنعقد في العاصمة الأمريكية.

ووصف عبدالعزيز الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، الاتفاقية بأنها "خطوة كبيرة" في مسيرة الشركة على صعيد استراتيجية النمو والتوسع في حلول القوى العاملة الاحترافية، وتعزيز حضورها في مجالات التوظيف للمهن عالية المهارة وأعمال تعهيد العمل، مشيراً لكونها من بين المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة بنهاية عام 2023م لتعزيز تنافسية الشركة في سوق خدمات الموارد البشرية في المملكة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى "مسار النمو للاستثمار" تشغيل الأعمال المرخّصة تحت علامة "Manpower" في السوق السعودي، بما يتيح تقديم حزمة متكاملة من خدمات الموارد البشرية تشمل التوظيف الدائم والمؤقت، وحلول التوظيف الاحترافي، والتعهيد وخدمات القوى العاملة المتخصّصة، مستفيدة من الخبرة العالمية لـ ManpowerGroup وشبكتها الدولية.

من جانبه، عبر فرانسوا لانكون، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في ManpowerGroup، عن فخره بهذا التعاون مشيراً لكون فرصة كبيرة لتعزيز حضور المجموعة في منطقة الخليج، وتمكينها من نقل خبراتها العالمية في حلول القوى العاملة إلى السوق السعودي، مع التركيز على دعم الكفاءات والمساهمة في التنمية طويلة الأمد في المملكة.

وفي إعلان رسمي في سوق المال السعودي (تداول)، أوضحت مهارة أن الأثر المالي المتوقع للاتفاقية سيظهر على نتائج الشركة ابتداءً من عام 2026 وعلى مدى مدة الاتفاقية (خمسة أعوام)، مؤكدةً أن الاتفاقية لا تتضمن أطرافاً ذات علاقة. وتأتي الاتفاقية منسجمة مع خطط الشركة لتعزيز النمو وتحسين عوائد المساهمين.

وتعمل "مهارة" على دعم برامج التوطين وتمكين الكفاءات السعودية في الوظائف الاحترافية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مكانتها كبوابة للشركات العالمية التي تخطط لدخول السوق السعودي.

ومهارة للموارد البشرية شركة سعودية مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، تقدّر قيمة رأسمالها بـ 475 مليون ريال سعودي، وتُعد من الشركات البارزة في حلول القوى العاملة حيث تغطي خدماتها المهنية أكثر من 240 مهنة، من جميع القطاعات.

يذكر أن ManpowerGroup، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MAN)، شركة رائدة عالمياً، وتدير أكثر من 2,100 فرع في نحو 75 دولة وإقليماً، وتقدّم حلولاً متكاملة في التوظيف المؤقت والدائم والخدمات الاحترافية والتعهيد لمجموعة واسعة من القطاعات والشركات حول العالم، وتوفّر سنوياً فرص عمل لملايين الأفراد في مختلف القطاعات والمهارات.

