حصل المستشفى السعودي الألماني بالرياض على تصنيف "مجنت"Magnet® ، ليصبح بذلك أول مستشفى خاص في الرياض ينال هذا التقدير المرموق. ويُمنَح هذا التصنيف من قبل مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض (ANCC)، إحدى أكبر وأعرق منظمات اعتماد التمريض فى العالم، تكريماً للمؤسَّسات الصحية التي تلتزم بأعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية، والتميز التمريضي، والابتكار في الممارسات التمريضية.

وقال مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بأهداف تحول القطاع الصحي في إطار رؤية السعودية 2030، كما يعزز دور السعودي الألماني الصحية في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمملكة. ونفخر بالحصول على هذا التصنيف الدولي رفيع المستوى في مجال جودة الرعاية الصحية، وسنواصل المضي قدماً في مسيرتنا نحو التميز وتعزيز الخدمات الصحية على الصعيدين المحلي والإقليمي."

بدوره، قال الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لـ"السعودي الألماني الصحية": "يُعزز تصنيف «مجنت» المرموق التزام مستشفى السعودي الألماني بالرياض بتقديم أعلى معايير رعاية المرضى، وتحقيق الريادة التمريضية، وأفضل النتائج السريرية، مع ضمان توفير تجربة إنسانية رحيمة للمرضى. ويُعد هذا الاعتماد إنجازاً استثنائياً للمستشفى السعودي الألماني بالرياض، ولحظة فخر للسعودي الألماني الصحية بأكملها وللمجتمع."

من جانبها، قالت إيمان القوتلي، الرئيس التنفيذي للتمريض لدى السعودي الألماني الصحية: "إن حصولنا على تصنيف «مجنت» كأول مستشفى خاص في الرياض يحقق هذا الإنجاز ويُجسد النهج المتميز لكل من الدكتور إسلام العدوي، الرئيس التنفيذي لفرع الرياض؛ والسيد سامر الحلبي، رئيس قسم التمريض في المستشفى السعودي الألماني بالرياض، في قيادة الفريق نحو تحقيق هذا النجاح. ويعكس هذه التصنيف التزام فريقنا الراسخ بالتميُّز التمريضي. ويُشرفني أن يكون مستشفانا في مصاف نخبة المستشفيات العالمية الحاصلة على هذا التصنيف، والتي لا تتجاوز 9% على مستوى العالم."

ويُعد تصنيف "مجنت" الصادر عن مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض المعيار الذهبي للتمريض في جميع أنحاء العالم، حيث يُمنح للمستشفيات التي تُحقق أعلى معدلات رضا للمرضى، وأقل معدلات الوفيات، وأفضل النتائج العلاجية الممكنة. ويُمثل حصول المستشفى السعودي الألماني بالرياض على هذا التصنيف محطةً بارزة في مسيرته، تعكس التزام المستشفى المستمر بتحقيق أفضل النتائج الصحية من خلال التركيز على تعزيز الرعاية المتمحورة حول المرضى والارتقاء بتجربتهم.

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