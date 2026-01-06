أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : في تطوّر عالمي بارز في مجال الويب 3.0، أعلنت شركة Maalexi، إحدى الشركات الناشئة في Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية للتجارة الزراعية التي تعمل على تقليل المخاطر وتحويل سلاسل توريد الغذاء والزراعة عبر الحدود، عن عزمها إنشاء أول منصّة عالمية لتداول الأصول الزراعية المرمّزة تحت اسم Maalexi Agricultural Asset Token Exchange (MAATEX) على شبكة Avalanche.

وستعتمد المنصّة على ترميز الأصول الحقيقية RWA، والتنبؤ بالمخاطر، والذكاء المدمج، من خلال تطبيقات Maalexi الداخلية والمسجّلة ببراءات اختراع، والمدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين محرّك Maalexi المثبت لترميز الأصول الحقيقية ومنظومة وبيانات المخاطر المسجّلة ببراءات اختراع، مع البنية التحتية عالية الأداء لشبكة Avalanche، ستُعيد المنصّة الجديدة تعريف آليات تداول وامتلاك وتسليم السلع الغذائية والزراعية عالميًا، عبر إتاحة نقل الملكية الفوري، والتسويات الآنية المحلية والدولية، وضمانات الأداء الموثوقة.

معيار عالمي جديد للثقة والسرعة والشفافية في تجارة الغذاء والزراعة

ستتيح منصّة MAATEX للمشترين والمورّدين حول العالم تنفيذ عمليات البيع والشراء للسلع الزراعية الموثّقة، والمخزّنة بشكل آمن في مستودعات تعتمدها Maalexi أو أثناء نقلها عبر شركات شحن معيّنة من قبلها، وذلك باستخدام رموز Maalexi الزراعية MATs، وتمثّل هذه الرموز أصولًا زراعية حقيقية مؤمّن عليها، ومدقّقة، وقابلة للتتبع، ومملوكة قانونيًا، بصفتها أصولًا حقيقية مرمّزة.

وتستند هذه الرموز إلى منظومة Maalexi التقنية التي تضم 10 حلول أساسية مدمجة، تشمل VeriPass وCredIQ وContractIQ وBlockchain Auth وInspectra وTrustPrice وThreatScan وTrackFlow وClimaSense وStockIntel، بما يتيح ما يلي:

نقل الملكية الفوري

تسويات آنية محلية وعابرة للحدود

ضمان رقمي لعمليات الشراء والأداء للمشترين الذين يقتنون هذه الرموز والسلع المرتبطة بها عبر Maalexi

وستكون جميع رموز MATs مدعومة بمخزون مؤمّن عليه وذمم مدينة مؤمّن عليها من شركات تأمين عالمية رائدة، بما يضمن القابلية القانونية لنقل الملكية ومستوى موثوقية يوازي المعايير المالية.

بُنية على أداء مثبت في ترميز الأصول الزراعية الحقيقية

أثبتت أنظمة Maalexi لترميز الأصول الحقيقية فعاليتها على نطاق واسع في التطبيق العملي، حيث حققت:

تسليم ملايين الكيلوغرامات من المنتجات الغذائية والزراعية

تنفيذ آلاف العقود الذكية عبر البلوك تشين

تسجيل معدّل إخفاق في التوريد يقلّ عن 1%، مقارنة بمتوسط قطاعي يبلغ 50%

تعزيز كفاءة رأس المال لدى المشترين بنسبة 72%، من خلال تقليص دورة تحويل النقد

ويشكّل هذا السجل التشغيلي الأساس الذي ستنطلق منه منصّة MAATEX للتوسّع، إيذانًا بمرحلة جديدة في التجارة الزراعية الرقمية.

وصرّح الدكتور عزام باشا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Maalexi: "تتطلّب سلاسل توريد الغذاء العالمية مستويات أعلى من السرعة والثقة والشفافية في ظل تزايد تعقيد التجارة عبر الحدود. وعلى شبكة Avalanche، سنبني منصّة تداول مرمّزة تحمل فيها كلّ أصول زراعية ضمانات مدمجة، وقابلية انتقال فورية عبر الأسواق العالمية. وسيعمل محرّك ترميز الأصول الحقيقية لدينا على دمج مستويات عميقة من الذكاء وبيانات المخاطر داخل كل رمز، بما يضمن التحقق المستمر وضمان الأداء طوال رحلة التوريد. ومن خلال تشغيل MAATEX على Avalanche، نجمع هذا الذكاء مع بنية بلوك تشين عالية الأداء، تتيح تسويات في أجزاء من الثانية، وملكية رقمية موثّقة، وطبقة ثقة قابلة للبرمجة تُعيد تعريف موثوقية وكفاءة وتوسّع تجارة السلع الزراعية عالميًا."

ومن جانبه، قال روهيت ماجهي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Maalexi: "ستُبنى منصّة MAATEX على أساس تقني عميق، حيث يحمل كل رمز ذكاءً مدمجًا مدفوعًا بطبقات متعددة من مؤشرات المخاطر والأداء، والمُدمجة مباشرة ضمن محرّك ترميز الأصول الحقيقية لدينا. ومن خلال نشر هذا النظام على شبكة Avalanche، سنستفيد من إنهاء المعاملات في أجزاء من الثانية، وقابلية توسّع عالية، وأمن بمستوى مؤسسي، ما يتيح تسويات فورية وملكية أصول موثّقة وإطارًا قابلًا للبرمجة لتجارة غذائية وزراعية موثوقة."

وقال قال خالد دنّيش، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Ava Labs: "من خلال إطلاق MAATEX على شبكة Avalanche، تُنشئ Maalexi بنية سوق رقمية جديدة تتيح انتقال الأصول الزراعية المرمّزة بشفافية كاملة وضمانات مدمجة. وتوفّر بنية Avalanche المؤسسية السرعة والثقة وقابلية التوسّع اللازمة لدعم تدفّق السلع المرمّزة عبر الحدود."

وبصفتها شركة ناشئة ضمن Hub71، تواصل Maalexi توسيع نطاق أعمالها داخل منظومة التكنولوجيا المتنامية في أبوظبي، مستفيدة من الوصول إلى شركاء عالميين وجهات تنظيمية ومستثمرين عبر منظومة Hub71+ Digital Assets المتخصّصة. ويعكس إطلاق منصّة MAATEX الزخم المتسارع للشركات التكنولوجية في أبوظبي، ومساهمتها في تطوير ترميز الأصول الحقيقية والبنى التحتية الرقمية للجيل المقبل من التجارة العالمية.

نبذة عن شركة Maalexi:

Maalexi هي منصّة تكنولوجيا مالية متقدمة للتجارة الزراعية، يقع مقرّها الرئيسي في الولايات المتحدة، وتعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الموثوقة من المشاركة بثقة وسلاسة في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية عبر الحدود. ومع مكتبها الرئيسي في أبوظبي تدمج Maalexi بيانات الملكية والتكنولوجيا المسجّلة ببراءات اختراع، والأمان المعتمد على البلوك تشين داخل كلّ معاملة، وتُقلّل مخاطر التشغيل، وتحسّن كفاءة رأس المال، وتعزّز الثقة عبر سلاسل الإمداد العالمية، لترسيخ بنية تحتية رقمية ذكية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وتجمع المنصّة حزمة متقدّمة من القدرات التكنولوجية، تشمل: التقييم الائتماني المتقدم عبر CredIQ، والمراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عبر ClimaSense، والتسعير القائم على المخاطر باستخدام TrustPrice، والتحقّق الآمن من الهويات بواسطة VeriPass، والعقود الرقمية القابلة للتنفيذ من خلال ContractIQ ونظام المصادقة الذكي الذي نفّذ أول العقود من نوع Ricardian في تجارة السلع الزراعية. وإلى جانب ذلك، تعتمد Maalexi على Inspectra وThreatScan وTrackFlow وStockIntel لإتاحة رؤية آنية للمخزون، وتفتيش مؤتمت، وتحليل تنبؤي بالمخاطر عبر التخزين والنقل.

ومن خلال توحيد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبيانات المخاطر الآنية والبلوك تشين ضمن بنية واحدة، تتيح Maalexi تجارة أسرع وأكثر أمانًا وشفافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع الأساس لاقتصاد زراعي قائم على الأصول المرمّزة. وبالشراكة مع Avalanche، ستوسّع Maalexi قدراتها في ترميز الأصول الحقيقية لإطلاق منصّة MAATEX الموثوقة لتداول الأصول الزراعية المرمّزة، والتي تجدد مفاهيم كيفية شراء السلع الغذائية والزراعية وتخزينها وتمويلها وتسويتها في الاقتصاد الرقمي.

نبذة عن Ava Labs

تُعدّ Ava Labs الجهة المطوّرة لمنصّة Avalanche، وهي شبكة بلوك تشين من الجيل التالي (Layer 1) تمّ تصميمها لدعم البنية التحتية للأصول الرقمية المستقبلية. وقد تمّ تطويرها لتجاوز قيود السرعة والمرونة والكلفة في الشبكات السابقة، حيث تقدّم Avalanche وقت إنهاء معاملات أقل من ثانية، ورسومًا منخفضة، وقدرات توسّع أفقية واسعة من خلال بنية الشبكات المتعددة وآلية الإجماع المبنية على أسلوب إثبات الحصّة. وتتيح هذه المزايا للمؤسسات والمطورين إنشاء تطبيقات لامركزية عالية الأداء وأنظمة أصول حقيقية تعمل على مستوى الإنتاج العالمي.

وتتيح بنية Subnet المبتكرة في Avalanche للمؤسسات إنشاء شبكات قابلة للبرمجة ومخصّصة بالكامل مع تحكّم كامل في الحوكمة والامتثال والأداء، مما يجعلها إحدى أبرز المنصّات عالميًا لاعتماد البلوك تشين على المستوى المؤسسي وترميز الأصول الحقيقية عبر قطاعات التمويل والسلع وسلاسل الإمداد والبنى التحتية الحكومية.

وباعتمادها على أحدث أبحاث الترميز والهندسة المؤسسية المتقدمة، توفر Ava Labs بنية بلوك تشين آمنة وفعّالة ومنسجمة مع الأطر التنظيمية. ومن خلال تعاونها مع شركات تكنولوجيا رائدة ومؤسسات مالية وجهات حكومية، تسهم Ava Labs في تسريع التحوّل نحو عالم تنتقل فيه الأصول الحقيقية بسرعة وموثوقية مع قابلية البرمجة التي توفّرها البلوك تشين.

