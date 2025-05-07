أبوظبي– أعلنت M42 ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، عن تعيين ديميتريس مولافاسيلس رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، وذلك اعتباراً من اليوم. ويأتي هذا التعيين تزامناً مع انتقال حسن جاسم النويس من منصبه الحالي للاستمرار كعضو في مجلس إدارة M42، بعد مسيرة طويلة من القيادة الناجحة في M42، وسبق له أن قاد "مبادلة للرعاية الصحية".

يتمتع ديميتريس مولافاسيلس بخبرة واسعة ودور قيادي موثوق ضمن منظومة M42، حيث شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لمنصة الرعاية العالمية للمرضى التابعة لـ M42، والتي تُعد محوراً أساسياً في مهمة الشركة لإحداث تحول شامل في الرعاية الصحية على مستوى العالم. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ديافيرم"، المزود العالمي لحلول رعاية مرضى الكلى، والتي استحوذت عليها M42 في عام 2023. وقبل انضمامه إلى "ديافيرم" عام 2018، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أفيديا"، المزود الأوروبي الرائد لخدمات التصوير الخارجي وعلاج الأورام. ويُعد تعيين مولافاسيلس، بخبرته المؤسسية العميقة وسجله الحافل في القيادة التشغيلية والابتكار والتحوّل الرقمي والنمو، ما يعد خطوة تضمن انتقالاً سلساً ومواصلة الزخم القوي في M42.

ويأتي هذا التغيير في القيادة عقب مرحلة مفصلية في مسيرة M42، حيث قاد حسن النويس تأسيس "مبادلة للرعاية الصحية" وتوسّعها، بما في ذلك الاستحواذ على 60% من "الشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية" وكان من الشخصيات المؤسسة لشركة M42 بعد اندماج "مبادلة للرعاية الصحية" مع "جي42 للرعاية الصحية" في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، لعب النويس دوراً محورياً في بناء M42 لتصبح شركة صحية عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل في 26 دولة. وخلال قيادته، نمت M42 بمعدل 5 أضعاف خلال سبع سنوات، ووسّعت نطاق أعمالها دوليًا عبر استحواذها على "ديافيرم" عام 2023، بالإضافة إلى استراتيجيات النمو العضوي، والدخول في شراكات محلية وعالمية، وتحقيق نتائج علاجية متميزة على مستوى الدولة والمنطقة.

وبهذه المناسبة، قال بنغ شياو، رئيس مجلس إدارة M42 والرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42: "بناءً على الأساس المتين الذي رسَّخه حسن، نحن الآن ندخل إلى الفصل التالي من رحلة M42، وأود أن أقدم إلى حسن خالص شكري على قيادته ورؤيته وتفانيه الثابت في تشكيل M42 لتصبح شركة عالمية رائدة اليوم. وبالنظر إلى المستقبل، نحن متحمسون للعمل مع ديميتريس، فهو قائد متمرس يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والقيادة العالمية والتميّز التشغيلي. وإنَّ تعيينه لقيادة M42 يمثل مرحلة جديدة واعدة فيها، ونحن نواصل التقدم متجاوزين حدود الرعاية الصحية بالتقنيات الحديثة والتميز السريري العالمي المستوى."

وسيبقى تركيز M42 تحت قيادة مولافاسيلس منصباً على رسالتها الجوهرية وقيمها الأساسية، حيث ستواصل الشركة ريادتها في ابتكار الحلول الصحية، انطلاقاً من الإمارات إلى العالم. وسيرسم رؤيته المستقبلية ملامح المرحلة التالية من النمو والتوسّع الاستراتيجي للشركة في الأسواق العالمية الحالية والجديدة.

وقال ديميتريس مولافاسيلس، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة M42: "يشرفني أن يتم اختياري لقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة M42، وأنا فخور بالبناء على الأسس الراسخة التي وضعها حسن وفريق القيادة. وبالتعاون مع موظفينا وشركائنا ومرضانا، سنواصل دفع حدود الابتكار في الرعاية الصحية، وتوسيع حضورنا العالمي، وإعادة تعريف النماذج التقليدية للرعاية الصحية، لتسريع التحوّل من علاج المرض إلى الوقاية، وتحقيق أثر إيجابي على مستوى محلي وعالمي."

بدوره، قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة M42: "خلال العقد الماضي، بنينا على الأسس القوية لـ ’مبادلة للرعاية الصحية‘، وأطلقنا M42، الشركة الصحية العالمية التي تسهم في تحسين حياة الأفراد عبر الحدود، وتحقق إنجازات مبتكرة يستفيد منها الجميع دون استثناء. وأنا على ثقة بأن ديميتريس سيواصل قيادة هذه الرؤية بنفس الحماس والإصرار والتميّز. ولدي قناعة راسخة بقدرة M42 على مواصلة النجاح في المرحلة القادمة بفضل هيكلها المؤسسي المتكامل وفريقها القيادي القوي. وأتطلع إلى دعم ديميتريس والشركة من خلال عضويتي في مجلس الإدارة".

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الصحة لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2022 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون - أبوظبي. كما تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وبنك أبوظبي الحيوي، وخدمات بيانات الصحة في أبوظبي؛ وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى تشغيل منصّة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية.

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