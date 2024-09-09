تعزيز مكانة M42 باعتبارها الشريك المميز على مستوى الدولة للرعاية الصحية، واستمرار تطور الخدمات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليستفيد منها أكبر شريحة من سكان المناطق الشمالية

باعتبارها الشريك المميز على مستوى الدولة للرعاية الصحية، واستمرار تطور الخدمات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ليستفيد منها أكبر شريحة من سكان المناطق الشمالية M42 ستُفَعِّل عيادات مرتبطة بمرافقها الصحية ذات المستوى العالمي والتي تشمل كلا من مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى هيلث بوينت

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار إستراتيجيتها التوسعية، أعلنت اليوم M42، وهي شركة صحية عالمية رائدة قائمة على أحدث التقنيات، عن إبرام شراكة استثمارية إستراتيجية مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشغيل وإدارة مستشفى زايد العسكري في البطايح بالشارقة، بما يسهِّل وصول ما يزيد عن ثلاثة ملايين مقيم في المناطق الشمالية إلى رعاية صحية عالمية المستوى.

واحتفاءً بهذه الشراكة الإستراتيجية، أُبرمَت اتفاقية استثمارية وقع عليها اللواء الركن طبيب عائشة سلطان الظاهري، رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في وزارة الدفاع، وحسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42، ورئيس مجلس إدارة مستشفى كليفيلاند كلينك أبوظبي بحضور اللواء الركن طيّار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي42، ورئيس مجلس الإدارة في M42، خلال حفل توقيع أقيم في وزارة الدفاع في أبوظبي.

تمثِّل هذه الشراكة خطوة مهمة من جانب الأطراف المعنية لاستمرار النهوض بقدرات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتلبية الاحتياجات المتطورة للسكان في المناطق الشمالية، وتقديم أحدث العلاجات الطبية والرعاية الصحية للجميع.

ستوفر M42 خدمات سريرية متخصصة شاملة للمجتمع، بمن في ذلك الأفراد العسكريين وعائلاتهم، من المناطق الشمالية في الدولة، إذ سيمكِّنهم ذلك من الوصول إلى أعلى مستوى من جودة الرعاية الصحية. وباستفادة أكثر من ثلاثة ملايين مقيم في المناطق الشمالية، فإن هذه الشراكة مهيَّأة لإحداث تحوُّل جذري في مشهد الرعاية الصحية بتقديم خدمات رعاية صحية متطورة ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ومنها الرعاية الوقائية والدقيقة، عبر شبكة M42 من العيادات المتطورة التي تشمل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى هيلث بوينت.

وتُبرز هذه الشراكة أيضًا مكانة M42 باعتبارها الشريك المفضَّل في تقديم حلول الرعاية الصحية العالمية في الدولة وتعكس توسُّع حضورها وخدماتها الصحية بإضافة مستشفى زايد العسكري في البطايح إلى شبكتها العالمية من المستشفيات والعيادات في 26 دولة.

وفي هذا الصدد، قالت اللواء الركن طبيب عائشة سلطان الظاهري، رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في وزارة الدفاع: "سعيدون بالشراكة العسكرية - المدنية الأولى من نوعها في وزارة الدفاع مع M42 لتقديم خدمات طبية عالمية المستوى لأفرادنا العسكريين من الرجال والنساء وعائلاتهم ولجميع سكان المناطق الشمالية من الإمارات عمومًا. هذا التعاون يُظهِر جليًّا التزامنا الثابت بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في القوات المسلحة، وفي ذات الوقت يعزز من دورنا في المنظومة الصحية الوطنية من أجل تحسين وصول الرعاية الطبية المتخصصة إلى شريحة أكبر من المجتمع".

ومن جانبه قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42، ورئيس مجلس إدارة مستشفى كليفيلاند كلينك أبوظبي: "إنَّ شراكتنا مع وزارة الدفاع مهمة جدًا، فهي توسِّع بصمتنا في الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتساعدنا على تسهيل وصول الرعاية الصحية المتخصصة إلى نطاق أوسع من الناس في إطار برنامج عملنا لإحراز نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية. وبالتعاون مع وزارة الدفاع يمكننا نقل خدمات متطورة وخبرات متخصصة إلى متناول سكان المناطق الشمالية وضمان أعلى مستوى من جودة الرعاية للجميع".

"إنَّ توسُّع M42 الإستراتيجي في المناطق الشمالية من الإمارات منسجم مع رؤية M42 في إحداث تحوُّل جذري في تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى من الجودة مع جعلها في متناول جميع شرائح المجتمع. وستستمر M42 في إعادة تعريف معايير الرعاية الطبية، وذلك عن طريق دمج خدمات مقدمي الرعاية الصحية الرائدين مثل مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري وكليفلاند كلينك أبوظبي، وأمانة للرعاية الصحية، في مستشفى زايد العسكري في البطايح".

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الدفاع في سياق توسع M42 المحلي والدولي. وقد أطلقت M42 مؤخرًا مرفق رعاية شامل متكامل قائم على أحدث التقنيات لرعاية مرضى السكري هو الأول من نوعه في منطقة الظفرة، وهو أحد فروع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، لتعزيز تقديم الرعاية المتخصصة ودعم احتياجات الناس في إمارة أبوظبي. وقد أقامت M42 أيضًا شراكة مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، لإطلاق منشأة أمانة للرعاية الصحية في مملكة البحرين، بما يعزز توسع حضورها الإقليمي. وتؤكد هذه المبادرات التزام M42 بتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة، وتلقي الضوء على تأثيرها المتنامي في المنطقة، وتبيِّن قدرتها على تقديم الرعاية الطبية المتطورة على النطاق العالمي.

ومن المقرَّر أن تبدأ M42 رسميًا العمليات التشغيلية بنطاقها الواسع لمستشفى زايد العسكري في البطايح في بداية عام 2025.

حول "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها في أبوظبي. وهي تقوم بإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية في العالم. وبتسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدِّم M42 أعلى مستوى من الحلول الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في منظومة الصحة في العالم.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الصحية الفريدة التي ترتكز على البيانات وأحدث مرافق الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى عالمي من الرعاية الصحية.

تمتلك مجموعة M42 وتدير محفظة متكاملة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية القائمة على أحدث التقنيات، ومنها ديافيرم، وشركة جي 42 للرعاية الصحية، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

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