سيسهم هذا التعاون في تعزيز البحث العلمي وتبادل أفضل الممارسات لتحسين نتائج الرعاية الصحية في كل من لاتفيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التابعة لشركة M42 والرائدة في مجال حلول الرعاية الصحية الرقمية، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في جمهورية لاتفيا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، وذلك في خطوة مهمّة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحّة الرقمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال رقمنة قطاع الصحة وتشجيع البحث والتعاون العلمي، ودعم تبادل الخبرات بين الإمارات العربية المتحدة ولاتفيا.

وقد حدّدت مذكرة التفاهم ثلاثة مجالات استراتيجية ورئيسية للتعاون، ومن ضمنها التحول الرقمي للرعاية الصحية من خلال التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، وتبادل البحوث والمعرفة العلمية في العلوم الصحية والطبية، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات في حوكمة الصحة الرقمية. وسوف يركز التعاون على مبادرات مثل التبادل الفوري لبيانات المرضى، ومبادرات الصحة العامة، ومشاريع البحث المشتركة، وبرامج بناء القدرات.

وقّع مذكرة التفاهم، التي تعكس التزام الطرفين بدعم الابتكار والتميز في قطاع الرعاية الصحية العالمي، معالي حسام أبو مرعي، وزير الصحة في لاتفيا، وكريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية في مجموعة M42 .

تعليقاً على مذكرة التفاهم، قال معالي حسام أبو مرعي: "يسعدنا أن نعزز تعاوننا مع شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية ومجموعة M42. فقيادة أبوظبي للتحول في مجال الصحة الرقمية معترف بها على نطاق واسع، ونحن حريصون على الاستفادة من خبرتهم في تنفيذ حلول مبتكرة مثل التبادل الفوري لبيانات المرضى والرعاية الصحية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وهذه الشراكة توفّر فرصة فريدة للاتفيا كي تعزز نظام الرعاية الصحية من خلال تبادل المعرفة والبحث المشترك ومبادرات بناء القدرات. وسوف نعمل معاً على دفع التقدّم الهادف في مجال حوكمة الصحة الرقمية وتحسين نتائج الرعاية الصحية للدولتين."

وتعليقاً على التعاون، علق حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 قائلاً: "يعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لبناء مستقبل مستدام في مجال الرعاية الصحية. من خلال دمج خبراتنا في الحلول الرقمية الصحية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتبادل البيانات في الوقت الفعلي، يمكننا وضع حجر الأساس لأنظمة رعاية صحية أكثر ذكاءً وسهولة في الوصول تتمحور حول احتياجات المرضى. كما تعزز هذه المذكرة التزامنا بالتعاون مع وزارة الصحة في لاتفيا وتعزيز مرونة القطاع الصحي عالميًا. ومن خلال جهودنا المشتركة، نسهم في بناء مستقبل يقوده الابتكار لتحقيق نتائج صحية أفضل للجميع."

ومن جانبه، صرّح كريم شاهين قائلاً: "نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصحة اللاتفية من خلال هذه المذكرة، التي تركز على تعزيز التحول الرقمي للرعاية الصحية. فمن خلال الجمع بين خبرتنا ومكانة لاتفيا التي تملك أحد أكثر النظم البيئية الصحية الرقمية تقدماً في أوروبا، سوف نقود الابتكار في مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات. وبناءً على تعاوننا الناجح مع دائرة الصحة - أبوظبي، سيركز هذا التعاون الثنائي على مبادرات مثل التبادل الفوري لبيانات المرضى، ومشاريع البحث المشتركة، وجهود بناء القدرات التي تدفع التقدّم المستدام في حوكمة الصحة الرقمية. ومعاً نسعى إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل أفضل الممارسات لتحسين نتائج الرعاية الصحية في كل من لاتفيا والإمارات العربية المتحدة."

منصة حلول الصحة الرقمية التابعة لـ M42، والتي تمثلها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية

شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية رائدة في مجال حلول الرعاية الصحية الرقمية، إذ تعمل كمحفز استراتيجي لتطوير النظام البيئي للرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها. كما تعمل على تمكين الصحة الرقمية من خلال دعم الحلول المبتكرة لرفع جودة الرعاية وتوسيع الانتشار وتحسين التكاليف وإطلاق العنان للكفاءات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وعبر الاستفادة من قوة البيانات والتكنولوجيا، تعمل شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية على دفع التغيير التحويلي ضمن النظام البيئي للرعاية الصحية وتحدث تأثيراً دائماً على المجتمعات التي تخدمها.

تأسست شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية في العام 2018 كشراكة بين القطاعين العام والخاص مع دائرة الصحة في أبوظبي لبناء وتشغيل "ملفي"، منصة تبادل المعلومات الصحية الرائد في أبوظبي. وبعد نجاح "ملفي"، باعتبارها أحد أسرع أنظمة تبادل المعلومات الصحية انتشاراً وأكثرها تقدماً على مستوى العالم، اكتسبت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية شهرة كبيرة في تقديم مشاريع التحول الوطنية الكبرى في مجال الرعاية الصحية الرقمية، حيث تعمل كحلقة وصل مهمة بين الجهات التنظيمية والحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات الأدوية الحيوية ومجتمعات المرضى.

وتُعتبر حلول الصحة الرقمية في M42 واحدة من المنصات الثلاث لـ M42، إضافة إلى الرعاية العالمية للمرضى ومنصة الحلول الصحية المتكاملة.

للاستفسارات الإعلامية:

محمد الناصري

Mohammed.alnaseri@bcw-global.com

نبذة عن "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم لتعزيز الابتكار في الصحة من أجل الناس والكوكب. M42، التي مقرها في أبوظبي، تجمع بين المرافق المتطوِّرة المتخصِّصة والحلول الصحية المتكاملة مثل الجينومات والبنوك الحيوية، وتسخِّر التقنيات المتقدِّمة لتقديم رعاية دقيقة ووقائية وتنبُّئِية تُحدِث تحوُّلًا نوعيًا في نماذج الرعاية الصحية التقليدية وتؤثِّر تأثيرًا إيجابيًا في حياة الناس على مستوى العالم.

لدى M42، التي تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، أكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة وأكثر من 20 ألف موظف، وهي تضم منشآت مرموقة من مقدمي الرعاية الصحية، منها: كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى دانة الإمارات، وديافيرم، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي. وبالإضافة إلى تشغيل برنامج الجينوم الإماراتي، تدير M42 بنك أبوظبي الحيوي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتقنيات الحديثة تُشغِّل منصة "ملفي".

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