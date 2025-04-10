M42 الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة تعود من مقرّها في أبوظبي؛ شريكاً مؤسساً في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، وتجمع تحت مظلّتها نخبة من الخبراء والمتحدثين العالميين، لإطلاق العنان أمام قوّة الشراكات والأفراد والأعمال لرسم مستقبل أفضل للرعاية الصحية.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، عن مشاركتها بصفة الشريك المؤسّس في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2025 للعام الثاني على التوالي.

وبرعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستضيف دائرة الصحة - أبوظبي النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت شعار؛ "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية"، وتجمع نخبة من القادة والخبراء والروّاد في مجالات الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا.

وفي هذا العام، تتعاون M42 مجدّداً مع منتدى The Longevity Forum في استضافة نخبة من أبرز المفكرين العالميين في مجال الرعاية الصحية وكبار خبراء التكنولوجيا على منصّتها الخاصة. وانسجاماً مع موضوع الحدث، ستركز M42 على ثلاث محاور رئيسية لمفهوم الصحة تتناول؛ تطلعات ورؤى M42 المستقبلية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قراراتهم الصحية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات لتحقيق نتائج صحية أفضل للجميع.

وبهذه المناسبة، قال حسن جاسم النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في M42: "نفخر بتعاوننا كشريك مؤسّس في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2025، والذي يجمع أهم المؤسسات العالمية وألمع العقول لإطلاق حوارات مُلهمة تُعزّز الابتكار، وتدفع نحو التغيير الإيجابي في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم. ونحن في M42 نؤمن بأن مستقبل الصحة يُبنى على أسس التعاون. ومن خلال تمكين الأفراد من امتلاك خياراتهم الصحية، وإقامة شراكات إستراتيجية عابرة للقطاعات والحدود، نطمح لمعالجة تحديات الرعاية الصحية اليوم، ووضع أسس راسخة لمستقبل أكثر صحةً وازدهاراً للمجتمعات حول العالم."

وستتناول فعاليات اليوم الأول على منصّة M42 موضوع؛ "مستقبل الرعاية الرعاية الصحية يبدأ اليوم"، بمشاركة؛ جيم ميلون، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جوفينيسينس ومؤسس منتدى The Longevity Forum؛ وإلينا بونفيليولي، قائدة قطاع الأعمال العالمية للصحة في مايكروسوفت؛ والدكتور جورج باسكال هابر، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي؛ الدكتور محمد البنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Humabiologics؛ والدكتور خلدون كيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة Incube؛ والدكتور ديفيد بيرس، الرئيس التنفيذي لشركة Halia Therapeutics.

أما فعاليات اليوم الثاني فستقام تحت عنوان؛ "صحتك، مستقبلك"، وتشهد مشاركة الدكتور جيمس مولت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BioIntellisense؛ والدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي؛ والدكتورة ميغان روسي المعروفة باسم "طبيبة الأمعاء" The Gut Doctor؛ وماك روبرتس، خبير اللياقة والصحة في المملكة المتحدة، ومؤسس نوادي Evolution والكاتب في صحيفة تلغراف، إلى جانب نخبة من المتحدثين الآخرين.

ويُختتم الأسبوع في اليوم الثالث تحت عنوان؛ "الصحة بلا حدود - مسؤولية عالمية"، بمشاركة الدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد"؛ وبيتر أونيموس، مؤسس شركة Decadoo؛ وهيمن بيكيلي، الباحث والمبتكر الشاب الذي يبلغ من 15 عاماً فقط؛ وكينت روجرز، الرئيس التنفيذي لشركة EveryONE Medicine؛ بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي.

و خلال الفعالية، ستتاح أمام الحضور فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والتعرّف عن كثب على أحدث شراكات M42 وإنجازاتها وابتكاراتها الرائدة التي تعكس نهجها المتكامل في التصدّي للتحدّيات الصحية المعاصرة على الصعيدين المحلي والعالمي، وتحقيق تأثير إيجابي في رفاهية الأفراد والمجتمعات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أسبوع أبوظبي العالمي الرعاية الصحية، المبادرة الحكومية الرائدة التي تنظمها دائرة الصحة - أبوظبي، يهدف إلى تسريع التعاون والابتكار والاستثمار، وجمع الباحثين وصنّاع السياسات والخبراء والمتخصّصين في الرعاية الصحية والمستثمرين وروّاد الأعمال من مختلف أنحاء منظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة على مستوى العالم.

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الصحة لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2022 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون - أبوظبي. كما تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وبنك أبوظبي الحيوي، وخدمات بيانات الصحة في أبوظبي؛ وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى تشغيل منصّة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية.

نبذة عن أسبوع أأبوظبي العالمي للصحة

يعتبر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية لدائرة الصحة – أبوظبي، ويمثل منصة للابتكار والتعاون وينعقد هذا العام تحت شعار "نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية". ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة. ويقوم الحدث على أربعة موضوعات رئيسية وهي: الحياة الصحية المديدة والصحة الدقيقة: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الطب، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، الاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع. ومن خلال استقطاب مختلف الأطراف المعنية بهذه المجالات من شتى أرجاء العالم، يعتبر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة حدثاً عالمياً بكل المقاييس يسعى لصياغة مستقبل الصحة والعافية.

ويقدم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 تذاكر مجانية للزوار تتيح لهم الدخول لمنطقة الشركات الناشئة وحضور جلساته الحية وزيارة معرضه العالمي الذي يضم 150 جهة رائدة عالمياً. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adghw.com.

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