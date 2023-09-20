مدينة الكويت، الكويت: أقامت شركة فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، شراكة مع مؤسسة M2P للتكنولوجيا المالية، أكبر شركة رائدة في مجال البنية التحتية المرتبطة بواجهات برمجة التطبيقات في آسيا، بهدف مساعدة شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية على إصدار منتجات الدفع بسهولة من خلال برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" المعروف اختصاراً باسم (VRTL). يُذكر أن مؤسسة M2P للتكنولوجيا المالية متخصصة في إنشاء البنية التحتية المالية من خلال مجموعة واسعة من الحلول المتاحة. وبكونها همزة الوصل التكنولوجية بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، تقدم M2P أحدث واجهات برمجة التطبيقات التي تعمل على دمج التكنولوجيا المالية في عروض الأعمال الأساسية.

يستهدف برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية عند إطلاق برامج بطاقات جديدة، وتشمل هذه التحديات الجوانب التكنولوجية والتشغيلية والتجارية التي من شأنها أن تمثل عبئاً ومشقة نظراً لأن مشهد تمكين البطاقات لا يزال مجزأً علاوة على ذلك، فإن عقد شراكات مع العديد من العناصر الفاعلة في هذه المنظومة مثل المؤسسات المالية المرخصة لرعاية رقم التعريف البنكي (BIN)، ومعالجي إصدار البطاقات، وشركاء "اعرف عميلك"، وشركاء مكافحة غسيل الأموال AML))، أمراً ضرورياً للنفاذ إلى أسواق متعددة.

ويتعامل برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" مع هذه التحديات من خلال توفير إمكانية إصدار بيانات اعتماد شاملة عن طريق تجميع المنتجات، وإدارة البرامج، إضافة إلى كونه منصة تكنولوجية متكاملة وآمنة وقابلة للتطوير عبر واجهات برمجة التطبيقات ومجموعة أدوات تطوير البرمجيات، ليقوم بذلك بتبسيط العملية بأكملها. وتساهم منهجية "عقد واحد" و"سعر واحد" و"تكامل واحد" الخاصة بالبرنامج في تقليل الجداول الزمنية للانتقال إلى مصادر خارجية في السوق، كما تعزز القدرة الإجمالية، وتضمن تمتع شركات التكنولوجيا المالية المهتمة بتجربة سلسلة وسريعة للانضمام وبدء الخدمة.

على هامش هذه الشراكة، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: "يزود برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" شركات التكنولوجيا المالية بمجموعة متنوعة من الأدوات اللازمة للوصول إلى الأسواق مثل مجموعات أدوات تطوير البرمجيات ومصادر التعليم الإلكترونية مدعومة بخبرة جيدة في المجال ذي الصلة؛ وقد صُممت كلها بهدف مساعدة شركات التكنولوجيا المالية على الوصول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما إن هذا البرنامج يمكن مُستخدميه من اتخاذ القرارات بصورة أسرع مع التأكيد على تسريع عملية إطلاق بيانات الاعتماد من خلال تجميع المنتجات وتبسيط الأسعار وسرعة التعاقد وسهولة التنفيذ".

ومن جانبها، قالت فاناتي موهاناكريشنان، رئيس قسم الأعمال لدى شركة M2P للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" مجموعة الأدوات المتميزة لشركات التكنولوجيا المالية التي تنتظر بفارغ الصبر لإطلاق برامجها. فهو يعكس التزام شركة M2P بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية مع تردد صدى فلسفتنا: "ابتكر، نفذ، كرر". وسوف تتمكن شركات التكنولوجيا المالية من التركيز على أعمالها الأساسية دون القلق بشأن تجميع مكونات مختلفة من المنظومة لتحقيق الابتكار. كما نجح برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" في تقديم حلول لنقاط الضعف في شركات التكنولوجيا المالية، وعمل على تزويدها بما يلزم من أدوات لتحقيق الازدهار وأطلق العنان للعديد من قدراتها الكامنة ".

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نبذة عن شركة فيزا

فيزا هي شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (مسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) تعمل على تسهيل المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وترتكز مهمتها على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. تؤمن "فيزا" بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، كما ترى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية:

About Visa, visamiddleeast.com/blog, @Visacemea.

للاستفسارات الإعلامية:

شركة أصداء بي سي دبليو، دبي

دانايشا جولاباني

بريد الكتروني: Danaisha.Gulabani@bcw-global.com



نبذة عن شركة M2P للتكنولوجيا المالية

شركة M2P للتكنولوجيا المالية، المسجلة في الإمارات العربية المتحدة باسم M2P Solutions، هي أكبر شركة رائدة في مجال البنية التحتية المرتبطة بواجهات برمجة التطبيقات في آسيا؛ حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تمكن الشركات من أي نطاق من تضمين الخدمات المالية. تُعد شركة M2P للتكنولوجيا المالية منصة متعددة القنوات تعمل في أكثر من 20 سوقاً عبر مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوقيانوسيا. كما أنها شركة رائدة في مجال منتجات الخدمات المالية من الجيل التالي من خلال العروض المبتكرة، وهي تقدم خدماتها إلى أكثر من 300 بنك، وأكثر من 100 شركة مالية غير بنكية، وأكثر من 800 شركة من شركات التكنولوجيا المالية عبر مختلف القطاعات التي تخدم أكثر من 35 مليون مستخدم نهائي. تشغل مجموعة التكنولوجيا الشاملة لدينا النظام المصرفي الأساسي، ومجموعة الإقراض الأساسية، وخدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)، وبطاقات الائتمان المخصصة، والبطاقات مسبقة الدفع، وغير ذلك الكثير.