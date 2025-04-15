ليبيا: قامت الشركة "الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات" (LUBBC)، إحدى الشركات الرائدة في سوق المشروبات الليبي، بتوسيع شراكتها الاستراتيجية مع "أس آي جي" (SIG)، مما يعزز قدرتها الإنتاجية ويوسع حصتها في السوق المحلي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتصدير، وبالتالي تعزيز حضور "أس آي جي" وتوطيد مكانتها في المنطقة.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "أس آي جي" (SIG) بتسليم أربعة خطوط تعبئة إضافية لعبوات الكرتون المعقمة إلى الشركة "الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات"، بما في ذلك خط "أس آي جي ميدي 12 المعقمة" (SIG Midi 12 Aseptic)، واثنين من خطوط "أس آي جي إكس سليم 24 المعقمة" (SIG XSlim 24 Aseptic)، وخط "أس آي جي ميني 24 المعقمة" (SIG Mini 24 Aseptic). ستساهم هذه الخطوط في دعم خطط التوسع لدى الشركة "الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات" وتلبية الطلب المتزايد على المشروبات الآمنة وعالية الجودة في ليبيا. تمتلك الشركة حالياً خطين من خطوط التعبئة المعقمة من "أس آي جي" وهم قيد التشغيل، حيث تستخدمهم لتعبئة مشروبات "صافي" (ٍSafi) الخاص بها.

وقال حمزة أبو بريج، الرئيس التنفيذي للشركة "الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات": "نحن فخورون باختيار "أس آي جي" كشريك موثوق لنا. تعمل "أس آي جي" على تطوير الحلول والتقنيات اللازمة لضمان توفير المشروبات غير الغازية (NCSD) والألبان السائلة (LD) الآمنة للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم. حققت علامة "صافي" التجارية في ليبيا نجاحاً استثنائياً خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بفضل التعاون المثمر بين فريقي "أس آي جي" والشركة "الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات". نحن متحمسون لتوسيع هذه الشراكة وتعميقها، ومواصلة مسيرتنا المشتركة نحو تحقيق المزيد من النمو والفرص المستقبلية."

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية تقدم الشركة "الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات"، حيث تسهم في دفع النمو المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال تبني تقنيات التعبئة والتغليف المتطورة.

وأضاف محمد الجمل، المدير الإقليمي لليبيا في مجموعة "أس آي جي" قائلاً: "تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية هامة نحو توسيع وجودنا وتعزيز مكانتنا في السوق المحلي. ونحن فخورون برؤية المزيد من العملاء في ليبيا يحققون النمو والتطور بفضل حلولنا الرائدة في القطاع".

نبذة عن الشركة "الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات"

تأسست "الشركة الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات" في عام 2017، وهي إحدى الشركات الرائدة في ليبيا في مجال تصنيع المشروبات عالية الجودة. تحت مظلة مجموعة "واهبة" (Whiba) القابضة، تتخصص الشركة في إنتاج وتوزيع مجموعة متنوعة من المشروبات. وبفضل سلسلة التوريد القوية التي تملكها وخبرتها الواسعة في مجال التصنيع، تساهم الشركة في دفع عجلة التطور في صناعة المشروبات الليبية.

نبذة عن "أس آي جي"

تعد "أس آي جي" مزود حلول رائد في مجال التغليف "للأفضل" - الأفضل لعملائنا والمستهلكين والعالم أجمع. من خلال مجموعتنا الفريدة المتمثلة في عدة منتجات مبتكرة مثل العبوة المعقمة، والكيس داخل الصندوق، والكيس ذات الفوهة، نعمل بالشراكة مع عملائنا لتقديم منتجات الأطعمة والمشروبات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بطريقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. تمكننا تقنيتنا وقدراتنا الابتكارية المتميزة من تزويد عملائنا بحلول شاملة ومنتجات متميزة ومصانع ذكية وعبوات أكثر ترابطاً، مما يسهم في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين. تعد الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا، إذ نسعى جاهدين لإنشاء نظام تغليف إيجابي يحمي بيئتنا ويحد من التأثيرات الضارة.

تأسست "أس آي جي" في عام 1853، ويقع مقرها الرئيسي في نيوهاوزن، سويسرا، وهي مدرجة في بورصة SIX السويسرية. تمكننا مهارات وخبرات موظفينا، البالغ عددهم حوالي 9,600 موظف في جميع أنحاء العالم، من الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات عملائنا في أكثر من 100 دولة. في عام 2024، قامت "أس آي جي" بإنتاج 57 مليار عبوة، محققةً 3.3 مليار يورو من الإيرادات المبدئية. كما حصلت "أس آي جي" على تصنيف

AAA ESGمن قبل MSCI، وتصنيف Platinum CSRمن قبلEcoVadis ، وهي مدرجة في مؤشر .FTSE4Good

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