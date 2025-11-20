الرياض: أعلنت شركة ركاز، الرائدة في التطوير العقاري في المملكة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Logistiya، المتخصصة في تطوير المرافق اللوجيستية وشركة فرصة كابيتال، المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، لإطلاق صندوق عقاري لوجستي باستثمارات تقدر بـ300 مليون ريال سعودي، وذلك على هامش فعاليات سيتي سكيب السعودية 2025 المنعقد في الرياض في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

ووفقًا للشراكة، سيتم تخصيص قطعة أرض على مساحة تقارب 97,000 متر مربع، ضمن مشروع ذا نود بالرياض، لتطوير مرفق تخزين "warehousing" مصنف من الفئة "A" على مساحة تقدر بنحو 67,000 متر مربع، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027.

تعكس الشراكة بين ركاز و Logistiya وفرصة كابيتال التزامهم بدعم تطوير القطاع اللوجستي في المملكة، وتعزيز المرافق اللوجيستية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتلبية الطلب المتزايد على المرافق اللوجستية الحديثة، وبما يعزز من القدرة على جذب رأس المال المؤسسي، والمستثمرين الذين يفضلون الأصول المدرة للدخل طويل الأجل مثل المستودعات والمراكز اللوجستية.

كما تجسد هذه الشراكة رؤية مستقبلية موحدة تسعى إلى خلق قيمة مستدامة تجذب استثمارات نوعية، وتوفر حلول تطوير مبتكرة تدعم مسار التحول الاقتصادي المرتبط برؤية المملكة 2030، خصوصًا وأن الاستثمار في قطاع اللوجستيات يعد جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030.

أعرب السيد خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ركاز ، عن سعادته بإطلاق هذه الشراكة. وقال: تعاوننا مع Logistiya وفرصة كابيتال لإطلاق أول مجمع مخازن فئة (A) ضمن مشروعنا الضخم ذا نود- The Node يعد تتويجاً لجهودنا المتواصلة في دعم رؤية المملكة 2030".

وأضاف: "نؤمن في ركاز بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار. وهذه الشراكة تضمن توفير مرافق لوجستية تضاهي المعايير العالمية، مما يدعم قدرتنا على جذب الشركات الدولية". وأكد: "هذا المشروع يمثل البداية لمشروعات أكبر وأكثر طموحاً في القطاع اللوجستي. نلتزم من خلال هذا التعاون بتقديم مرافق لوجستية نوعية، وعالية الجودة تدعم الطموحات الاقتصادية الوطنية للمملكة، وتساهم في تعزيز مكانتنا كمطور رائد في المملكة".

جدير بالذكر أن ركاز تمتلك محفظة غنية ومتنوعة، تضم مجموعة من المشروعات السكنية والتجارية والترفيهية. وتواكب رؤية الشركة النهضة العمرانية المتسارعة، التي تشهدها المملكة ضمن خططها الطموحة وفق رؤية 2030. وتحتل ركاز موقعًا فريدًا ومتميزًا على مستوى المنطقة، حيث نجحت في انجاز مشروعات عمرانية وعقارية متفردة بمواقعها الحيوية، وخدماتها الراقية التي تعزز من جودة الحياة فيها، وتلبي طموحات المواطن السعودي في السكن المميز والفريد من نوعه.

