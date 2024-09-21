إتمام أعمال المشروع وتسليمه في الربع الثاني من 2027

حمد العبار: ملتزمون بتحقيق رؤية دبي في الارتقاء بالمشهد العقاري من خلال مشاريع متميزة

دبي نجحت في جذب أثرياء العالم عبر مشروعات عقارية مبتكرة وإجراءات ميسرة

مدينة دبي الملاحية ستضاهي أشهر الوجهات الساحلية الأكثر طلبًا في العالم خلال الفترة المُقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة LMD للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن إطلاق أحدث مشاريعها الريادية «ذا بيير ريزيدنس» في مدينة دبي الملاحية، وباستثمارات تقّدر بقيمة 750 مليون درهم، حيث نظمت الشركة احتفالية كُبري لكشف النقاب عن تفاصيل المشروع بحضور عدد كبير من الشركاء الاستراتيجين.

ويتألف مشروع «ذا بيير ريزيدنس» المقرر تسليمه في الربع الثاني من عام 2027 من 274 مسكناً فاخراً تضم شققاً بغرفة نوم واحدة، وغرفتين و 3 غرف تتمتع بالخصوصية، بعضها بمسبح خاص؛ لتعكس بذلك قمة الرفاهية بما تضمه من تصميمات عصرية أنيقة وتشطيبات عالية الجودة تضمن تلبية أنماط الحياة المختلفة.

ويتميز المشروع بموقعه المُطل على الواجهة البحرية في مدينة دبي الملاحية النابضة بالحياه وبإطلالات خلّابة بالقرب من كافة الخدمات؛ إذ تربطه بوسط مدينة دبي شبكة مواصلات متشعّبة، كما يضم صالة رياضية مجهّزة بأحدث معدات اللياقة البدنية، ملعب بادل، ومسارات للركض والسير، ولاونج فاخر للمقيمين ومنطقة لعب مبتكرة للأطفال.

وتدخل «LMD للتطوير العقاري» ضمن المشروع في تعاون وثيق مع «بنك الفجيرة الوطني» كأحد الشركاء الاستراتيجين، بما يُسهم في تحفيز المزيد من التطورات في المشروع بشكل خاص، وخدمة تطلعات ورؤى القطاع العقاري بشكل عام، ويصب في دعم خطط وأهداف الطرفين.

كما تعاقدت مع شركة «ديفمارك»، الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية والتي تمتلك باعاً كبيراً في التسويق العقاري في الإمارات والعالم، لتكون شريك المبيعات الحصري لوحدات مشروع «ذا بيير ريزيدنس».

بدوره، قال المدير الشريك لشركة «LMD للتطوير العقاري»، حمد العبار: «يسرنا الإعلان عن أحد أهم مشروعاتنا العقارية في دبي؛ ليؤكد التزامنا بالعمل على تحقيق رؤية دبي المتمثلة في الارتقاء بالمشهد العقاري، وإثرائه من خلال مشاريع كبري ومتميزة تتواكب مع مسارات النمو المتسارعة والطلب المحلي والعالمي غير المسبوق على شراء العقارات في الإمارة».

وأشار العبار، إلى أن دبي نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب أثرياء العالم بفضل إجراءات سهولة شراء العقار للمستثمرين الدوليين، وتوفير أفضل عائد مقابل الاستثمار، وتأشيرات الإقامة العقارية بموجب الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الجودة العالية، والمشاريع العقارية العملاقة والمتنوعة في الإمارة.

ثمَّن العبار جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال العمل الدؤوب الذي تقوم به لتعزيز التعاون والشراكة وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في القطاع العقاري، وساهم ذلك بشكل كبير في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمطورين والمشترين، مما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل ملحوظ.

وأكد العبار، أن مدينة دبي الملاحية ستضاهي أشهر الوجهات الساحلية الأكثر طلبًا في العالم خلال الفترة المُقبلة بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، ويجعلها منطقة جذب للباحثين عن عوائد مربحة في ظل بيئة استثمارية داعمة، ومشروعات متنوعة، وفرص نمو مستدامة.

توقع العبار، استمرار وتيرة نمو العوائد الاستثمارية في القطاع العقاري في دبي، بالتزامن مع مواصلة الزخم القوي داخل السوق خلال العام الجاري والإعلان عن المشروعات العقارية الجديدة، مدفوعاً بنمو الطلب، وانتعاش الاقتصاد والسياحة مع تدفق أكبر للمقيمين الجدد.

نبذة عن شركة « LMDللتطوير العقاري»:

تُعد شركة LMD للتطوير العقاري، أحد أبرز الشركات الرائدة في بناء المشاريع السكنية والتجارية منذ عام 2007، وتضم محفظة أعمالها مشاريع متعددة في دبي، مصر، إسبانيا، اليونان.

في عام 2011، وسعت الشركة نطاق أعمالها بإطلاق شركة «LMD UAE» للتطوير العقاري في الإمارات، والتي تمكنت بدورها من تطوير نحو 3000 وحدة سكنية في دبي.

واستطاعت «LMD UAE» أن تتبوأ مكانة مرموقة بسوق العقارات في دبي، من خلال مجموعة من المشاريع الرائدة بينها (برج كونتيننتال، رُكان، بوتيك XII، مارينا ليفينج، بوتيك 23، لا بوتيك، وذا بيير ريزيدنس)، ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://lmduae.com/.

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