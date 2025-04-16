دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة LMD، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتي تتمتع بمحفظة مشاريع متنوعة في دولة الإمارات ومصر وإسبانيا واليونان، اليوم عن إطلاق مشروعها الجديد "تايو ريزيدنسز" (Taiyo Residences) في دبي خلال فعاليات معرض العقارات الدولي 2025.

وتم تطوير المشروع، الذي تبلغ قيمته 400 مليون درهم والذي يقع في "وصل جيت" (Wasl Gate)، وفق رؤية معمارية ترتكز على فلسفة الضوء والمساحة، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2028. ويُعد مفهوم "التناغم المعماري مع الضوء" حجر الأساس في الرؤية الإبداعية للمشروع، حيث تم تصميم كل عنصر فيه بدقة متناهية لاستغلال الإضاءة الطبيعية. يعكس هذا النهج المعماري بيئة معيشية هادئة ومتناغمة، حيث يندمج الضوء بشكل مثالي مع المساحة، مما يعزز تجربة السكن بشكل استثنائي.

وتعليقاً على هذه الخطوة، صرّح حمد العبار، الشريك المدير لشركة LMD: "يتجاوز مشروع "تايو ريزيدنسز" مفهوم العقارات التقليدية، فهو يشكل أسلوب حياة مستوحاة من الضوء. يسرنا تقديم هذا المشروع الذي يوفر مساحات معيشية فاخرة ويعزز الشعور بالترابط المجتمعي والانتماء، ونواصل التزامنا بتطوير مساحات ترتقي بمفهوم الرفاهية من خلال تصاميم معمارية مدروسة ومرافق متكاملة تلبي تطلعات السكان داخل منازلهم وفي محيطهم الخارجي."

يوفر "تايو ريزيدنس" 379 وحدة سكنية مصممة بعناية تشمل شققاً فاخرة مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف. يمزج التصميم بين المساحات الداخلية والخارجية بشكل مثالي، مما يضمن الراحة للسكان على مدار العام.

كما يوفر المشروع مجموعة واسعة من المرافق الفاخرة التي تدعم جميع جوانب الحياة العصرية، بدءاً من اللياقة البدنية وصولاً إلى الاستجمام والاسترخاء. يمكن للمقيمين الاستمتاع بأحدث الصالات الرياضية المجهزة وفقاً لأعلى المعايير، سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى مسبح للمحترفين ومسبح شاطئي ومسبح للأطفال، فضلاً عن منطقة ترفيهية خاصة بالصغار ونادٍ متكامل لفنون القتال في الهواء الطلق وملعب لرياضات المضرب (بادل).

كما يقدم المشروع منطقة مخصصة للشواء وصالة ألعاب حديثة وطاولة تنس وبلياردو ومنطقة بلاي ستيشن لتجربة اجتماعية وترفيهية متميزة. بالإضافة إلى ذلك، تضم المساحات الصحية المتخصصة مناطق عمل مشتركة ومنطقة هادئة للاسترخاء وصالات للقراءة ومقهى فاخر، تم تصميمها جميعاً لتعزيز تجربة المقيمين بشكل استثنائي

يوفر "تايو ريزيدنس" موقعاً استراتيجياً على مقربة من أبرز الوجهات الحيوية. يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى محطة المترو (Energy Metro Station) وفستيفال بلازا بالإضافة إلى المساجد والكنائس في غضون 2 إلى 5 دقائق فقط. وتبعد أبرز المعالم مثل ابن بطوطة مول ونخلة جميرا ومرسى دبي ومول الإمارات فقط 5 إلى 10 دقائق، مما يتيح للسكان سهولة الوصول إلى أفضل وجهات التسوق والترفيه.

تتألق واجهة "تايو ريزيدنسز" كرمز للأناقة المصممة بعناية ودقة، حيث ينسجم الزجاج والصلب وألوان الأرض بتناغم راقٍ يكشف عن عالم داخلي استثنائي. يشكّل هذا التناغم البصري مقدّمة مثالية لأسلوب حياة فاخر ومنسّق. وتُضفي النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف لمسة فنية تعكس تغيرات السماء بألوانها المختلفة، في حين تفتح الشرفات الواسعة آفاقاً بانورامية تأسر الأنظار وتدعو السكان للاستمتاع بجمال المشهد المحيط في كل لحظة.

تفضلو بزيارة منصة LMD في معرض العقارات الدولي 2025، مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 16 أبريل – قاعة الشيخ سعيد 2، الجناح B40 - لاستكشاف "تايو ريزيدنسز" وغيرها من المشاريع.

نبذة عن شركة LMD

تأسست شركة LMD في عام 2007، ونجحت في إعادة تشكيل قطاع العقارات من خلال مشاريع سكنية وتجارية مبتكرة في دبي ومصر وإسبانيا واليونان. بفضل التزامها بتقديم تجارب مجتمعية متميزة وتصميمات رائدة، رفعت LMD معايير العقارات التقليدية إلى آفاق جديدة، مقدمةً مشاريع متعددة الاستخدامات ومساحات معيشية تفوق التوقعات.

وفي عام 2011، تم تأسيس LMD الإمارات لتعزيز سوق العقارات في دبي، حيث قدمت الشركة مشاريع بارزة مثل "كونتيننتال تاور" و"روكان" و"بوتيكXII" ومارينا "ليفينج" و"بوتيك 23" و"لا بوتيك" و"ذا بيير ريزيدنس". مع أكثر من 3,379 وحدة في أنحاء دبي، تواصل LMD الإمارات وضع معايير جديدة للحياة الفاخرة.

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