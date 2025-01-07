دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "أوكيو"، المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة في سلطنة عُمان، منتجها الأحدث باسم لبان LL-8446.21وهو بوليمر متطور مُصمم خصيصًا للقولبة الدورانية، يهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بشح المياه. وقد تم إطلاق هذا المنتج خلال معرض "عرب بلاست 2025"، تلبيةً لاحتياجات تخزين المياه والغذاء في المجتمعات حول العالم، لا سيما في المناطق التي تعاني من نقص حاد في الموارد.

حلول عملية لمواجهة تحدٍّ عالميّ

تُعد ندرة المياه أزمة متفاقمة عالميًا، تؤثر على مليارات الأشخاص، ومن المتوقع أن تتزايد حدتها بسبب النمو السكاني والتغيُّر المناخي. ويقدم منتج لبان LL-8446.21 حلاً عمليًا لتصنيع خزانات مياه متينة مصممة من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE) للاستخدام طويل الأمد، مما يُسهم في توفير حلول موثوقة في المناطق التي تعاني من شح المياه.

في هذا السياق، صرَح عبد الرحمن التمتمي، نائب الرئيس للتسويق العالمي في "أوكيو": "تُمثّل ندرة المياه أحد التحديات الأكثر إلحاحًا في عصرنا، ويعكس إطلاق لبان LL-8446.21 التزامنا بتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمعات والصناعات."

أبرز الميزات التي تدعم الأمن المائي:

توفر المنتجات المصنوعة بتقنية القولبة الدورانية باستخدام لبان LL-8446.21 من "أوكيو" مقاومة ممتازة للتشققات الناتجة عن الإجهاد البيئي (ESCR) والظروف الجوية القاسية، مما يجعلها بديلاً مستدامًا للمواد الأخرى. وتشمل أبرز ميزاتها المتعلقة بالاستدامة ما يلي:

المتانة: صُمم المنتج ليحقق أداءً مستقرًا وموثوقًا في البيئات القاسية على المدى الطويل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتصنيع خزانات المياه، وأدوات التخزين الزراعية، وغيرها من التطبيقات الحيوية الأخرى .

صُمم المنتج ليحقق أداءً مستقرًا وموثوقًا في البيئات القاسية على المدى الطويل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتصنيع خزانات المياه، وأدوات التخزين الزراعية، وغيرها من التطبيقات الحيوية الأخرى تقليل البصمة الكربونية: بفضل خصائص التصنيع المتطورة مثل تقليل أوقات الإنتاج، يساهم المنتج في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ.

بفضل خصائص التصنيع المتطورة مثل تقليل أوقات الإنتاج، يساهم المنتج في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ. كفاءة الطاقة: يتميز المنتج بخفة وزنه وكفاءته في استهلاك الموارد، مما يقلل من استهلاك الطاقة أثناء مراحل الإنتاج والنقل والتركيب.

يتميز المنتج بخفة وزنه وكفاءته في استهلاك الموارد، مما يقلل من استهلاك الطاقة أثناء مراحل الإنتاج والنقل والتركيب. تطبيقات سلامة الغذاء : يمتثل المنتج لأعلى معايير سلامة المواد الملامسة للغذاء، مما يُتيح تخزين المياه والمنتجات الزراعية والغذائية الأساسية بأمان.

يمتثل المنتج لأعلى معايير سلامة المواد الملامسة للغذاء، مما يُتيح تخزين المياه والمنتجات الزراعية والغذائية الأساسية بأمان. القابلية لإعادة التدوير: صُمم المنتج ليسهل إعادة تدويره، مما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحدّ من الأثر البيئي.

ترشيح المنتج ضمن حفل جوائز الجمعية العمانية للطاقة "أوبال" لأفضل الممارسات المهنية

بفضل المزايا الفريدة والتطبيقات المتعددة لمنتج لبان LL-8446.21، تم ترشيح مجموعة "أوكيو" لجائزة "أوبال" لأفضل الممارسات المهنية للعام 2024. حيث حصل هذا المنتج على تصويت أكثر من 100 مستهلك حول العالم، مما يعكس فاعلية هذا الحل المبتكر المُختص بالقولبة الدورانية في تلبية احتياجات الأمن المائي والغذائي. وتُعد "أوبال" منظمة غير ربحية تلتزم بتعزيز قطاع الطاقة في سلطنة عمان من خلال الارتقاء بالمعايير الصناعية، وتعزيز السلامة، وتنمية الموارد البشرية.

وفي هذا الشأن، ذكر صادق اللواتي المدير التنفيذي للتسويق بمجموعة "أوكيو": "إن ترشيحنا لجائزة "أوبال" المرموقة يعكس التأثير الكبير الذي يحدثه منتج لبان LL-8446.21 على أعمالنا والقطاعات التي يعنى بها، ما يجسد خير دليل على التزامنا بتقديم حلول مستدامة وعالية القيمة لعملائنا."

تطبيقات متعددة تتجاوز تخزين المياه

إلى جانب حلوله لخزانات المياه، يتميز لبانLL-8446.21 بمرونته الفائقة واستخداماته المُتعددة في تصنيع الحواجز والأقماع المرورية، والسلع الاستهلاكية المتينة مثل صناديق التبريد وغيرها من التطبيقات الأخرى.

وتلتزم "أوكيو" بقيادة الابتكار من خلال إطلاق مشاريع لتطوير المنتجات بدءًا من الفكرة وحتى الإطلاق، حيث تعمل حاليًا على تطوير مواد متقدمة لمواكبة حلول القولبة الدورانية المستقبلية، بما في ذلك "1-هيكسين"، لتحسين الخصائص الميكانيكية وزيادة مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي، وبالتالي توسيع نطاق التطبيقات الممكنة.

قيادة التقدم العالمي من خلال الاستدامة

يعكس منتج لبان LL-8446.21 التزام "أوكيو" بالتنمية المستدامة، حيث تم تصميمه باستخدام تقنية (Unipol PE)، ليشكل علامة فارقة في حلول البوليمرات عالية القيمة ويجمع بين كفاءة الأداء الميكانيكي والفوائد البيئية.

ومن خلال نهجها الاستباقي في الامتثال التنظيمي والتفاعل المستمر مع العملاء، تواصل "أوكيو" تطوير منتجات مبتكرة تسهم في دفع عجلة التقدم في صناعة البوليمرات. ومع توسع محفظة حلول القولبة الدورانية الخاصة بالشركة، تؤكد "أوكيو" التزامها الراسخ بتقديم حلول هادفة تتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.

نبذة عن شركة "أوكيو":

أوكيو، مجموعة عالمية متكاملة تستثمر في قطاع الطاقة، مقرها سلطنة عُمان، وتتمتّع بحضور قوي في 17 دولة. تدير المجموعة محفظة استثمارية متنوعة تغطي سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، بدءًا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز مرورًا بالمصافي والبتروكيماويات وصولًا إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 80 دولة حول العالم، مع التركيز على الاستدامة. فيما تركز أوكيو للطاقة البديلة على الاستثمار في مجالَي الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.

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