دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختارت شركة Lenovo العالمية الرائدة عالمياً في مجال التحول الذكي شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS موزعاً معتمداً لمنتجاتها في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر وعدد من الدول الأفريقية ، وذلك بهدف إضفاء قيمة مضافة جديدة لعملائها في مجال مراكز البيانات والخوادم ووحدات التخزين، والشبكات، والبرامج والخدمات القابلة للتحديث والتوسع ، جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال الذي يقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 16-20 أكتوبر الجاري بمركز التجارة العالمي.

تعقيباً على هذا البيان ، صرح المهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS قائلاً :" إننا سعداء بهذا التعاون الذي من شأنه أن يتيح لنا توفير باقة من المميزات التنافسية الجديدة لعملائنا ، وذلك استناداً على الحلول والمنتجات المبتكرة من شركة Lenovo العالمية ، والتي ستساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي لدى المجالات المختلفة من شركات القطاع الخاص ومؤسسات وهيئات الجهات الحكومية التي تتبنى رؤية واضحة بإتجاه تحقيق أهداف التنمية من خلال رقمنة كافة الخدمات وأنظمة الإدارة والتشغيل ، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس اهتمامنا الواضح في شركة MCS بتوفير تجربة فريدة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أحدث الإتجاهات العالمية في صناعة مراكز البيانات والشبكات ".

من جانبه ، قال علاء البواب، المدير العام لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا تعليقاً على الشراكة: "تعلن لينوفو بفخر عن شراكتها الاستراتيجية مع الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، مما يمكننا من توسيع وجودنا في مصر وعدة دول أفريقية كموزع موثوق لحلول مراكز البيانات والحوسبة السحابية المتطورة. معًا، نهدف إلى تقديم الابتكار والاعتمادية والأداء للشركات في المنطقة، مما يمكنها من تحقيق النمو علن لينوفو بسعادة عن شراكتها الاستراتيجية مع الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات، مما يمكننا من توسيع وجودنا في مصر وعدة دول أفريقية كموزع موثوق لحلول مراكز البيانات والحوسبة السحابية المتطورة. معًا، نهدف إلى تقديم الابتكار والاعتمادية والأداء للشركات في المنطقة، مما يمكنها من تحقيق النمو والنجاح".

تستمر Lenovo، العلامة التجارية التكنولوجية العالمية الرائدة، في عرض ابتكاراتها على منصّة معرض جيتكس 2023، بما يتماشى مع شعار الحدث العالمي "عام تخيّل الذكاء الاصطناعي في كل شيء"، وتترك لينوفو بصمتها من خلال نهج شامل يكتمل عبر منطقة تجريبية متميزة. نحن فخورين بتوسيع شراكتنا مع MCS لإنشاء قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا عبر القارة الأفريقية.

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