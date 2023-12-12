مبنى البوابة الشهير حصل على التصنيف البلاتيني للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، كما حصل 14 مبنى من مباني المركز، بما فيها مبنى "إنوفيشن وَن"، على الشهادة الذهبية (LEED Gold)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت مجموعة المباني التابعة لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، على 15 شهادة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ((LEED الصادرة عن المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، وهو ما يشكل إنجازاً لافتاً يعكس التزام المركز الراسخ بمعايير الاستدامة وتطبيق الممارسات البيئية المسؤولة.

وحصل مبنى البوابة الشهير الذي يُعتبر بوابة مركز دبي المالي العالمي والمكّون من 15 طابقاً على التصنيف البلاتيني للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، والذي يعد أعلى تصنيف ضمن إطار اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة، وذلك لاعتماد المبنى العديد من الاستراتيجيات المستدامة واستيفائه لكافة المعايير اللازمة، بما في ذلك تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وإدارة النفايات، والنقل، والتجربة الإنسانية. كما حصل 14 مبنى آخر من مباني المركز، بما فيها مبنى "إنوفيشن وَن"، على التصنيف الذهبي (LEED Gold) لتميزه في اعتماد ممارسات الأبنية الخضراء.

ويعد هذا الإنجاز المتميز دليلاً على الالتزام الحقيقي والجهود المتواصلة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي في تبني أفضل الممارسات المسؤولة والمعايير المستدامة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، للحد من انبعاثات الكربون، وفي إطار تفعيل مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة، قال بيتر تمبلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، ومعهد شهادات المباني الخضراء، وشركة آرك سكورو: "يسرنا الاحتفاء بمنح 15 مبنى من مباني مركز دبي المالي العالمي شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED). ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطرافCOP28 ، مقدماً خير مثال على تقدمنا المتواصل والعمل الرائع الجاري على مستوى العالم لدعم تحقيق أهدافنا المشتركة في الحد من انبعاثات الكربون، وفي إطار تحقيق أهداف اتفاق باريس. كما تعد هذه الشهادة مثالاً واقعياً لهذا الالتزام هنا من قلب دبي، على ما يمكن تحقيقه عند التزام مؤسسات على هذا القدر من التأثير والمكانة كمركز دبي المالي العالمي، بتحقيق معايير البيئة والاستدامة".

ومن جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يأتي حصولنا على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) تأكيداً لالتزامنا بمواصلة تعزيز كفاءة بنيتنا التحتية عالمية المستوى ومجتمعنا الحضري. لنكون مثالاً عالمياً يحتذى به، ولتقديم قيمة ملموسة وتحقيق فارقاً حقيقياً في إطار ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً مستداماً ورائداً في المنطقة. وتماشياً مع أهداف استراتيجية الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، والتزامات مؤتمر الأطراف COP28، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، يؤكد حصولنا على هذا الكم من شهادات LEED، التزام مركز دبي المالي العالمي بخلق بيئة ومباني مستدامة تعود بالمنفعة على المستأجرين والعملاء الداعمين للنهج الابتكاري، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بمستقبل المباني والاستدامة".

ولتحقيق تطلعاته في مجال الاستدامة، نفذ مركز دبي المالي العالمي سلسلة من الاستراتيجيات والحلول التكنولوجية العملية والقابلة للقياس لتحسين وتعزيز تصاميم المباني، وعمليات البناء، والعمليات التشغيلية والصيانة عبر مجموعة المباني الخاصة به. وساهم دمج أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المبتكرة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، بالتوازي مع إجراء عمليات تدقيق منتظمة لتحديد مكامن الضعف في استهلاك الطاقة ومعالجتها. كما قام المركز بتحديث حلول الإنارة التقليدية باستخدام تقنية LED وأنظمة التحكم الأخرى الموفرة للطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الاستثمارات في تركيبات المياه منخفضة التدفق، وأنظمة الري الفعّالة، واستخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة لري المناظر الطبيعية، إلى تحقيق تحسينات كبيرة على صعيد ترشيد استهلاك المياه، بينما ساعدت برامج إعادة التدوير الشاملة في تقليل النفايات. ولتحسين المستوى الصحي للمقيمين في مباني المركز وتعزيز جودته، تقوم هذه المباني بمراقبة جودة الهواء الداخلي ومعالجتها بشكل دوري. كما ساهم اتخاذ العديد من تدابير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في جميع أنحاء المركز في تحقيق وفورات سنوية متوسطة تبلغ 10.5 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة و39.7 مليون جالون من المياه.

وقال خالد بوشناق، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات إدارة الطاقة: "يسرنا تهنئة مركز دبي المالي العالمي بمناسبة حصوله على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) عن كامل محفظته من المباني. إذ ساهمت خبراتنا الاستشارية ودعمنا للمركز في تقييم أدائه البيئي في مجالات الطاقة والمياه والنفايات والنقل والتجربة البشرية، في تعزيز رحلته نحو تحقيق المزيد من الاستدامة. ويؤكد تعاوننا العميق مع فريق المركز على التزامنا المشترك تجاه رعاية البيئة وتبني ممارسات البناء المسؤولة سعياً لبناء مستقبل أكثر استدامة".

وجرى تقديم شهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) خلال حفل تكريمي أقيم في مركز دبي المالي العالمي، وقدمها بيتر تمبلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، ومعهد شهادات المباني الخضراء، وشركة آرك سكورو؛ والسيدة ديبثي بي، المدير الإقليمي لمعهد شهادات المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وخالد بوشناق، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات إدارة الطاقة. وتم تسلم هذه الشهادات من قبل عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وعلياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وصالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات؛ وكريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ محمود نصولي، نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصال المؤسسي في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وجوباكومار بيلاي، نائب الرئيس للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات.

وتُعد شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من أكثر أنظمة تصنيفات المباني المستدامة استخداماً حول العالم، إذ توفر إطاراً للمباني المستدامة التي تتسم ببيئة صحية وكفاءة عالية وصديقة للبيئة واعتماد معايير تحقق توفيراً للتكاليف، وقد أصبحت هذه الشهادات رمزاً معترفاً به عالمياً بفضل نهجها الشامل في تقييم واعتماد ممارسات البناء المستدام.

ويعد مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في المنطقة تحصل أصوله المادية أي مبانيه على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، طبقاً للإصدار v4.1 بنسبة 100%، وهو أحدث جيل تقييمي ضمن معايير شهاة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) والمتعلق في تقييم ممارسات تصميم المباني الخضراء وتشييدها وتشغيلها وكفاءة أدائها.

ويشتهر مركز دبي المالي العالمي بتصميمه وأفقه المعماري المذهل المتضمن لمبنى "آي سي دي بروكفيلد بليس" الذي حقق نجاحاً قياسياً، حيث يعد أطول وأكبر مبنى إداري حاصل على التصنيف البلاتيني للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2020.

#بياناتشركات

- انتهى -