دبي: حصل مشروع ون زعبيل، المشروع الأيقوني المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، على شهادة الريادة الذهبية المرموقة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) من المجلس الأمريكي للمباني الصديقة للبيئة. يعكس هذا الإنجاز الجهود المتكاملة لمشروع ون زعبيل وبالأخص شركة الاستشارات المهنية دبليو إس بي _ الشرق الأوسط، التي لعبت دورًا فعالًا في تعزيز أعلى معايير الاستدامة في كل من مراحل البناء، التطوير والعمليات المستمرة في هذا المشروع متعدد الاستخدامات.

يجمع ون زعبيل السكن، الضيافة، الأعمال، والبيع بالتجزئة في موقع استراتيجي واحد في قلب إمارة دبي. تطبق مقاييس الاستدامة على جميع أقسام هذا المشروع متعدد الاستخدامات، وتلاقت تطلعاتنا مع كل متطلبات شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) ألا وهي الحفاظ على الطاقة، الحفاظ على موارد المياه، استخدام المواد الخضراء، الحد من النفايات، وإعطاء الأولوية لصحة المستخدم ورفاهيته.

وتشمل هذه التدابير، انتقاء الواجهة التي تغطي كلاً من برجي ون زعبيل وذا لينك، بناءً على صفاتها الهندسية التي تقلل من المكاسب الحرارية ما يخفف الطلب على طاقة التبريد مع السماح بدخول كمية كافية من ضوء النهار لتعزيز الصحة والرفاهية. ومن أجل التقليل من البصمة الكربونية، تم اتخاذ العديد من التدابير، في كلٍ من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، وإضاءة LED، وأنظمة الكهرباء المؤتمتة على تقليل النفايات، وكما ساهمت هذه الإجراءات في خفض تكاليف التشغيل الذي نتج عنه تقليل تكلفة المعيشة داخل ون زعبيل مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. يعمل المشروع على تطبيق أنظمة مراقبة، بما في ذلك شبكة قياس الكهرباء التي تساهم في تتبع كمية الاستهلاك، حيث يضع ون زعبيل حس المساءلة والحفاظ على أعلى المعايير طوال عمر المشروع ضمن أولى أولوياته.

وفي هذه المناسبة، قال عصام كلداري، مدير مشروع ون زعبيل: "يعكس هذا الإنجاز التزام ون زعبيل بمعايير الاستدامة حفاظاً على مصلحة المستخدمين، المستأجرين وسكان دبي بشكلٍ عام. وجاء هذا النجاح نتيجة تعاوننا مع دبليو إس بي _ الشرق الأوسط، من أجل ضمان تطبيق المعايير الخضراء في كل خطوة. يمثل هذا المعلم الأيقوني روح دبي الابتكارية والمثابرة، ولذا فإننا نحرص على تماشيه بشكلٍ وثيق مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وحفاظنا على متطلبات شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)، ما هو إلا مؤشر قوي على التزامنا الكبير. هذا الإنجاز هو شرفٌ عظيمٌ لنا ويمثل تفانينا في خدمة الجهات المعنية حسب المعايير الحديثة التي نقدرها كثيراً. "

يحتفل ون زعبيل بهذا الإنجاز تزامناً مع استقبال المقيمين الجدد في منازلهم ببرج ون زعبيل ذا ريزيدينسز كما يستعد لاستقبال المستأجرين الجدد في مكاتب ون زعبيل الفاخرة خلال الشهر الحالي. ويتم الإعداد للمراحل الأخرى لافتتاح المكونات الأخرى الرائدة في المشروع، كمنتجع ون آند أونلي ون زعبيل، وفندق سيرو، والعديد من المطاعم الفاخرة لطهاة مشاهير حاصلين على نجمة ميشلان، التي سوف يتم افتتاحها في الربع الأول من عام 2024.

للتعرف على آخر التحديثات عن مشروع ون زعبيل وهو يتحضر للافتتاح الكبير المرتقب في الربع الأول من عام 2024، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: onezaabeel.com

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لمحة عن "ون زعبيل"

يعدّ ون زعبيل أيقونة دبي الجديدة وهو يتوسط منطقة استراتيجيّة في قلب إمارة دبي. يتكوّن المشروع من برجين عاموديين، وهو مشروع مبتكر ومتعدد الاستخدامات، يضم وحدات سكنية فاخرة، فندق فاخر للغاية بإدارة مجموعة ون آند أونلي، فندق سيرو، الفندق الفاخر للتعافي واللياقة، وكذلك ون زعبيل برايفت هومز، إضافةً إلى المساحات المكتبية الفاخرة، منصة البيع بالتجزئة، الردهة ذات الإطلالة البانورامية على أفق دبي. يتضمن تصميم هذا المشروع برجين شاهقين عصريين متصلان ببعضهما بواسطة برج كابولي معلق يسمى "ذا لينك". يمكن رؤية أفق دبي بزاوية 360 عند التواجد في منصة المشاهدة في ذا لينك، كما يقدم تجربة استثنائية ورائعة، إضافةً إلى خدمات الضيافة والطعام الاستثنائية وغير المحدودة.

يرمز ون زعبيل إلى الطموح والابتكار في دبي. يقف هذا المشروع بشموخ في قلب دبي ليصبح وجهة آسرة وملهمة لكل من يراه. صمّم كوجهة سكنية وتجارية وترفيهية ترتبط جميعها بسلاسة لتحاكي متطلبات المقيمين والزائرين ممّا يوفر أسلوب حياة راق وفريد. يجتمع في المشروع خدمات التسوق والإقامة والترفيه لتمنح الزوار والضيوف تجربة غنية وفريدة وسلسة لا مثيل لها، مهيئةً لسكان دبي ما يستحقونه من أسلوب حياة راقٍ وفاخر.

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pressenquiries@sabaconsultants.ae