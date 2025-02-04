الرياض، المملكة العربية السعودية: تعتزم شركة "مايندوير" Mindware، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات توزيع حلول تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إيصال رسالة قوية للعالم، على هامش مشاركتها في مؤتمر ومعرض "ليب" LEAP، الفعالية العالمية الرائدة التي تجمع المهنيين والخبراء في مجال التكنولوجيا الثورية المبتكرة، والتي من المقرر أن تُعقد في الرياض من 9 إلى 12 فبراير 2025.

ستشكّل مشاركة "مايندوير" Mindware في مؤتمر ومعرض "ليب" LEAP فرصة لتسليط الضوء على ريادة الشركة في مجال توفير الحلول المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة، والتي من شأنها أن تمكّن الشركات من الابتكار وتحقيق الازدهار في عالم متسارع تتقدم فيه وتيرة التحوّل الرقمي بسرعة كبيرة. هذا وقد قامت الشركة بخطوات كبيرة في السنوات القليلة الماضية في مجال تطوير التقنيات الناشئة، لتصبح موزعاً موثوقاً به للمنتجات عالية الأداء التي تدعم التحوّل الرقمي. إذ عمدت في الفترة الأخيرة إلى طرح أدوات مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، من شأنها أن تساعد الشركات على تحسين العمليات والاستفادة من البيانات لاكتساب الرؤى والمعلومات ذات الصلة.

كذلك، تشارك "مايندوير" Mindware في مجموعة من المشاريع البارزة والأساسية، تقوم بموجبها بدمج حلول الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي لصالح القطاعات الحيوية، وتعزيز البنى التحتية السحابية للمؤسسات المالية، ما يعدّ دليلاً قاطعاً على التزامها الراسخ بقيادة التغيير من خلال التكنولوجيا. ومن خلال بناء الشراكات مع عدد من الشركات الرائدة مثل Nvidia و Microsoft، ساهمت "مايندوير" Mindware بتسهيل جهود نشر حلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة التي تزوّد الشركات بقدرات قابلة للتطوير وعالية الأداء.

وفي هذا السياق، قال فادي متى، نائب رئيس شركة "مايندوير" في المملكة العربية السعودية Mindware Saudi Arabia: "يساهم التزام المملكة العربية السعودية ببناء منظومة أعمال قوية في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة في توفير فرص هائلة للشركات المحلية ومزوّدي خدمات التكنولوجيا الدوليين على حد سواء." وأضاف: "نحن متحمسون للغاية لأن نكون جزءاً من رحلة التحول هذه، ونتطلع إلى استعراض الحلول التي تقدمها ’مايندوير‘ Mindware في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة لتسليط الضوء على كيفية مساهمتها في مساعدة الشركات السعودية على إطلاق العنان لإمكانات جديدة."

وبالتعاون مع عدد كبير من المنتجات و التقنيات، تحتل "مايندوير" Mindware مركزاً هاماً في طليعة قطاع تكنولوجيا المعلومات، مدعومة بشبكة واسعة من الشركات الرائدة في القطاع، بما في ذلك Nvidia و Dell و Lenovo و Microsoft و Google و Oracle و Splunk و Juniper و Forcepoint و AWS و Archer وغيرها الكثير. كذلك، تعدّ مشاركة "مايندوير" Mindware في مؤتمر ومعرض "ليب" LEAP في المملكة العربية السعودية، بمثابة خطوة هامة لتعزيز التزامها بأهداف رؤية السعودية 2030. وفي إطار تركيزها المتواصل على دعم جهود التحول الرقمي في المنطقة، تتعاون "مايندوير" Mindware مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لطرح أفضل حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة التي تتواءم بالكامل مع رؤية المملكة العربية السعودية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز التطور التكنولوجي.

علاوة على ذلك، ستستضيف "مايندوير" Mindware حفل العشاء الثالث وفعالية توزيع الجوائز، وهو حدث رئيسي مرادف لشركة "مايندوير" Mindware و مؤتمر "ليب" LEAP. سيشهد هذا الحدث مشاركة أكثر من 500 من المديرين التنفيذيين في الإدارة العليا الرائدين في القطاع في أمسية احتفالية ممتعة وحفل تقدير يكرّم الإنجازات البارزة في قطاع التكنولوجيا.

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