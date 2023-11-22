أعلنت شركة لاندور اند فيتش اليوم عن تجديد هويتها البصرية، ويعد هذا التجديد تتويجًا لاستراتيجية مدتها خمس سنوات شهدت توسعًا كبيرًا من حيث الاستشارات والتصميم والخبرات التي تقدمها شركة WPP.

انضمت إلى عائلة لاندور المستمرة في التوسع عدد من الشركات، منها amp الشركة الرائدة في مجال الهوية الصوتية للعلامات التجارية، وشركة BDG التي تضم خبراء في التصميم المعماري ومساحات العمل، وشركة ManvsMachine المتخصصة في مجال تصميم الرسومات المتحركة والحائزة على عدة جوائز في المجال. كما عززت الشركة قدراتها الاستشارية من خلال تقييم أداء العلامة التجارية سريع النمو، ووسعت خدماتها لتشمل تصميم تجربة المتاجر باندماجها مع وكالة فيتش Fitch عام 2020، مع الاستمرار في تطوير خدمة تجربة الموظف ضمن العلامة التجارية.

وبهذه المناسبة، قالت جين جيراتي، الرئيس التنفيذي العالمي للمجموعة: "على مدى السنوات الخمس الماضية، تطورت أعمالنا، وتوسعت عروضنا وخدماتنا بشكل كبير، بانضمام متخصصين عالميين في التصميم الصوتي والحركي وتصميم مساحات العمل، والأهم من ذلك أننا اجتمعنا اليوم معًا كفريق واحد يتشارك ثقافة واحدة، متحدون في سعينا لإحداث تغيير إيجابي".

إن الهوية البحرية الجديدة للعلامة التجارية مستوحاة من قوة التحول للمياه، كما تلمح بأصول الشركة التي أسسها والتر لاندور على متن عبّارة في ميناء سان فرانسيسكو.

ومن جهته، قال تيمو سوفيالا، رئيس قسم الإبداع العالمي في الشركة: "ترسم علامتنا التجارية الجديدة مسارًا طموحًا لمستقبلنا ونحن نستخدم اللون الأزرق البحري، للإشارة إلى إعادة تعريفنا لفئة العلامة التجارية والتصميم." وأضاف "إن قدراتنا في التصميم والتعبير أصبحت الآن لا مثيل لها، حيث قمنا باستغلال العقول المبدعة الرائعة من جميع أنحاء شبكتنا، تمامًا كما نفعل مع عملائنا، لإنشاء علامة تجارية تنبض بالحياة في كل جانب من المرئي واللفظي إلى الصوتي والحركي.

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