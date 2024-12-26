تسليط الضوء على قدراتها التصنيعية والبنية التحتية المتطورة .

جلسة علمية متخصصة حول أنواع الصداع وعلاجاته .

الاحتفال بإطلاق مجموعة منتجات "بانادركس" المتنوعة .

الكويت، نظّمت الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (KSPICO) حفلاً استثنائياً بعنوان "حفل بانادركس"، في قاعة سلوى صباح الأحمد، بحضور أكثر من 150 صيدلاني من مختلف أنحاء الكويت، والذي أقيم ليمثّل إنجازاً بارزاً في مسيرة الشركة التي تهدف إلى تطوير قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستُهل الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور/ محمد حمادة، مدير التسويق في الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (KSPICO)، حيث أعرب عن اعتزازه الكبير بالنجاح الهائل الذي حققته علامة بانادريكس، التي أصبحت اسماً موثوقاً به ليس فقط في الكويت، ولكن في الأسواق الإقليمية أيضاً.

مشيراً إلى المكانة المرموقة التي تحتلها KSPICO في قطاع الصناعات الدوائية الخليجية، قال د/حمادة: "منذ تأسيس الشركة في عام 1980 وإعادة انطلاق العلامة التجارية في عام 1994، شكلت KSPICO رمزاً للريادة الصناعية الدوائية في المنطقة. وبفضل منشآتنا المتطورة، التي تشمل إنتاج المحاليل كبيرة الحجم، والأقراص الصلبة، والسوائل الفموية وأشباه الصلبة، أثبتنا قدرتنا على المنافسة عالمياً."

وأضاف: "يشكل إطلاق كل منتج جديد لدى علامتنا التجارية علامة فارقة في مسيرة الشركة، ومحطة إنجاز تمثل مرحلة جديدة وواعدة لـ KSPICO، بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية لشركة ميزان القابضة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة، فلطالما تميزت رحلتنا بالنمو والابتكار، واليوم، نخطو خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا، مستندين إلى إرثنا العريق لتوسيع نطاق أعمالنا في التصنيع والتوزيع الدوائي إقليميًا ودوليًا."

مختتماً كلمته، أكد أن مع التركيز الواضح على تنشيط محفظتها الدوائية، ودفع التوسع القوي في السوق، وتعزيز حضور العلامة التجارية، تستعد KSPICO لإعادة تعريف المشهد الدوائي في الكويت وخارجها.

تخلل الحفل عرض مرئي علمي، قدّمه الدكتور/ عماد الدين إبراهيم عبد الوهاب، استشاري الأمراض الباطنية وممتحن سريري دولي MRCP (المملكة المتحدة)، والذي تناول بعض المعلومات الهامة عن الصداع، وقدم رؤى شاملة حول أنواعه، بما في ذلك:

الصداع الأولي: مثل الصداع النصفي، العنقودي، صداع التوتر، صداع الرعد، وصداع الآيس كريم.

والصداع الثانوي: مثل صداع الجيوب الأنفية، صداع ارتفاع ضغط الدم، والصداع المرتبط بالهرمونات والجهد.

مع تقديم إرشادات مهمة للتشخيص السليم والعلاج المناسب لكل نوع.

وفي فقرة مميزة، كشفت الدكتورة/ فاطمة الشرقي، مديرة المنتجات في KSPICO، عن الهوية الجديدة لعلامة "بانادركس" التجارية، مع تسليط الضوء على تنوع منتجاتها، بحيث تتضمن المجموع كل من:

بانادركس بيور

بانادركس ماكس

بانادركس للرضع والأطفال

بانادركس صيغة الأطفال

تحاميل بانادركس

كذلك، لفتت الدكتورة الشرقي ضمن فقرتها إلى الفئات العمرية المستهدفة، ودواعي الاستخدام، وكذلك التركيبات المختلفة لمنتجات "بانادريكس"، مما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول طبية متكاملة لتلبية احتياجات المرضى على اختلافها.

وأضفى الجانب التفاعلي للحفل طابعاً مميزاً، حيث شارك الحضور في مسابقة علمية تضمنت أسئلة حول الموضوعات المطروحة، وتم تكريم الفائزين بجوائز قيمة، كما أقيم سحب كبير على جوائز مميزة للمشاركين.

واختُتم الحفل ببوفيه فاخر، أتاح للحضور فرصة للتواصل وتبادل الخبرات، ما يعزز من التعاون بين العاملين في القطاع الدوائي، ليجسد "حفل بانادركس" التزام KSPICO بتطوير وتنمية القطاع، وتعزيز التوعية والتعليم الطبي في المنطقة بشكل عام، مع تسليط الضوء على فخر الصناعة الكويتية الوطنية في المجال الصحي والعلاجي.

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