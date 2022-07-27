في خطوة تعزز من خدمتها في المنطقة

دبي، 27 يوليو 2022: في خطوة تعزز من تواجدها في الأسواق، وبدعم مالي مبدئي بلغ 2 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، أعلنت منصة العملات المشفرة المتنوعة KoinBasket، إطلاق أول تطبيق مخصصة لسلة العملات المشفرة لعملائها في الإمارات، مما يجعل عملية الاستثمار في تلك العملات سهل للغاية وببساطة التسوق الإلكتروني للمستثمرين الإمارتيين.

لن تكون هذه الخطوة مجرد تعريف بعالم الاستثمار المتنوع في أصول العملات المشفرة، لكن ستزودهم أيضا بالتحليل الفائق الأساسي الذي اشتهرت به KoinBasket، والمدعومة من قبل مستثمرين بارزين من بينهم الصندوق الاستثماري Angellist وصندوق Stonks و Kube VC cryptopreneursمثل Polygon مؤسس Sandeep Nailwal and Global CXOs من Ripple و Binanceسيتي بنك و Googleو Accentureو Nomura و Fiservوغيرها الكثير، بداية شركة سنغافورة للعملات المشفرة الناشئة أحدثت أمواج في Web3 world من خلال إقامة شراكات محددة مع بورصات العملات المشفرة العالمية.

وصرح خليل الله بايج، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة KoinBasket، كيف سيغير التعاون مع بورصات العملات المشفرة العالمية الطريقة التي يستثمر بها العالم في أصول العملات المشفرة، معقبًا: "تعد دولة الإمارات من الأسواق الناشئة بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لإطلاق مجموعة اختيارات لسلال متنوعة من العملات المشفرة داخل أسواقها. وتشهد الإمارات نموًا مستارعًا في هذا المجال وستصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، وذلك في ظل ما تطرحه الحكومة وقيادة الرشيدة من قوانين محفزة ومشجعة لدعم هذا القطاع. إن الاستثمار في أصول العملات المشفرة يمكن أن يكون رائعًا ومرعبًا في نفس الوقت نظرًا للعائد الضخم على الاستثمار والتقلبات المصاحبة التي تعرضها معظم أصول العملات المشفرة".

وأشار: "نحن في KoinBasket، نؤمن أن الاستثمار في سلال منسقة وجيدة البحث يمكن أن يكون أكثر فائدة على المدى الطويل ويوفر خيارًا مثاليًا لملايين المستثمرين الذين لا يزالون يستثمرون في فئة الأصول المزدهرة".

أُنشئت KoinBasket بهدف حل التحدي الذي يواجهه مستثمري العملات المشفرة في الدراسة والاستثمار في أصول العملات المشفرة مثل رموز العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال ( (NFTs، كما تعمل KoinBasket على تبسيط

العملية بأكملها من خلال تقديم سلال تشفير موضوعية وقطاعية مثل Moon basket وG.O.A basket وNFT & Gaming basket وInternet sensation basket وغيرها الكثير في مرحلة الإعداد.

تتميز KoinBasket برسوم نسبتها 0% على المعاملات واستثمار أولي يبدأ من 500 درهم إماراتي، ولا يتطلب هذا التطبيق من المستثمرين أن يقوموا بإدخال أي مفاتيح API السرية أو الخضوع لآليات KYC منفصلة. وذلك لأن التطبيق يسمح للمستثمرين بالدخول إلى الحسابات الخاصة بهم باستخدام بيانات دخولهم فقط من دون الحاجة إلى تكرار إدخال KYC أو المفتاح السري الأكثر خطورة API مما يعرضهم لفقد السيطرة على أموالهم وأصول العملات المشفرة. بجانب ذلك، يمكن للمستثمرين تداول العديد من رموز العملات المشفرة في وقت واحد مع التسهيلات التي يقدمها التطبيق فيما يخص طلب السلال بينما يقوم محرك البحث الفريد ببحث بيانات التشفير لكل من مؤشرات التحذير الحمراء وفرص الاستثمار المربحة، لتزويدهم بإشعارات لأخذ إجراءات فورية وإعادة التوازن لمحافظهم الإلكترونية وفقا لذلك البحث.

وأضاف بايج: "ستلبيKoinBasket احتياجات أكثر من 300 مليون مستثمر في العملات المشفرة عبر أفضل بورصات العملات المشفرة العالمية وجمعهم ضمن واجهة الاستثمار الآمنة والمريحة وسهلة الاستخدام حيث تساعدهم في بناء محفظة عملات رقمية متنوعة تقدم تعرضا أوسع للسوق يتجاوز ذروة العملات المشفرة، مع طرح المزيد من السلال في القريب العاجل، من ضمنهم تلك التي تركز على التمويل اللامركزي (DeFi)، ستصبح KoinBasket قريبا مرادفا لصناديق الاستثمار المشتركة ETF، بل وأصول العملات أيضا.

وأضاف: "أن الإمارات بدأت تكون مركز عالمي لقبول وابتكار العملات المشفرة وblockchain. كما تحاول الدولة دعم نشاط الأصول الإفتراضية في البلاد من خلال توفير نهج ودي أكثر من بعض الدول الأخرى التي تستخدم نهجا أكثر صرامة. بدأت بورصات مثل Binance أيضا عملها في الإمارات، حيث تنفتح أسواق الدولة لتكون مركزًا عالميًا في مجال العملات الرقمية.

بالإضافة إلى قدرته على إدارة محفظة الفرد بسلاسة على لوحة واحدة، يمكن لمحرك KoinBasket أن يجمع بيانات التشفير ويحلل اتجاهات سوق العملة، والأداء السابق وتقييمات لإنشاء سلال عملات مشفرة متنوعة وجاهزة للتشفير ومصممة وفقا لتفضيلات المستثمر. مع وجود أكثر من 10000 أصول عملة مشفرة في قائمة من بورصات التشفير اليوم، فإنKoinBasket تتصدر سبب مساعدة المستثمرين في الوصول إلى أفضل قرار استثماري عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة.

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معلومات عن KoinBasket:

تعمل koinBasket على حل تحدي الاستثمار المتنوع لأكثر من 300 مليون مستثمر في العملات المشفرة عالميا. في الوقت الذي يعيش مستثمرو التجزئة في خوف دائم وشك ذاتي بخصوص قراراتهم الاستثمارية المتخذة بناءا على جنون مواقع التواصل الإجتماعي والخوف من فوات الشيء دون مشاركة. تمكن الشركة الناشئة المستثمرين من شراء وبيع سلال العملات المشفرة في نفس الوقت عبر حسابات بورصة العملات المشفرة الخاصة بهم. وبالتالي، لا تسعى إلى حفظ الأموال والأصول ولا أي حقوق تنفيذ تجارية.