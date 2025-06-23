وقعت مجموعة السعودية اتفاقية استراتيجية مع الخطوط الجوية الفرنسية KLM، لتوفير خدمات الدعم والصيانة الشاملة لـ 86 محركًا من طراز GE90 والتي تشغل أسطول طائرات بوينج 777 لدى "السعودية"، وتسري مدة هذه الاتفاقية بين الطرفين لـ 13عامًا قادمة.

وتأتي هذه الاتفاقية تبعاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الرياض خلال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في ديسمبر 2024، بحضور فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث وضعت تلك المذكرة حجر الأساس لتوسيع أوجه التعاون في مجالات الصيانة الفنية، وتطوير المحتوى المحلي، وتعزيز التكامل التجاري بين الطرفين.

وستقدّم الخطوط الفرنسية KLM للهندسة والصيانة بموجب هذه الاتفاقية مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية تشمل التحليلات الهندسية، والصيانة التنبؤية من خلال منصة PROGNOS®، والدعم الفني الميداني، والخدمات على متن الطائرات بما يسهم في تعزيز أداء المحركات وتقليص زمن توقفها، ويدعم في الوقت ذاته جهود "السعودية" الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة الضيوف، كما تعكس هذه الشراكة التزام مجموعة السعودية بتعزيز علاقاتها مع شركاء عالميين موثوقين في صناعة الطيران وتطوير قدراتها في مجال الطيران بعيد المدى.

وقال معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية ضمن استراتيجيتنا لتعزيز البنية الفنية لأسطولنا بعيد المدى، وتعكس ثقتنا في كفاءة وخبرة أحد أهم شركاءنا الخطوط الفرنسية KLM للهندسة والصيانة كما تنسجم هذه الشراكة مع تطلعاتنا لتحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وتدعم خططنا في توطين الخدمات الفنية وبناء قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الفرنسية KLM السيد بنجامين سميث: "تجسد هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسار الشراكة بيننا وبين مجموعة السعودية، وتعكس مستوى الثقة العميقة والتعاون البنّاء بين الطرفين، كما تفتح آفاقًا جديدة للتكامل في مجالات النقل الجوي والصيانة. وتعد هذه الشراكة مكملاً لمذكرة التفاهم التي أُبرمت في ديسمبر الماضي، وتجسيدًا لالتزامنا المشترك بمعايير التميز والابتكار في قطاع الطيران."

كما تؤكد هذه الشراكة التي تمت خلال فعاليات معرض باريس الجوي 2025، على الدور الريادي لمجموعة السعودية في توسيع شراكاتها العالمية وتعزيز حضورها الفني ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال منظومة طيران وطنية متكاملة وحديثة.

عن مجموعة السعودية

تعد مجموعة السعودية إحدى أكبر مجموعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تعمل على دفع عجلة النمو في قطاع الطيران عبر 13شركة تابعة لها، وتقدم خدمات النقل الجوي، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأرضية، وخدمات الصيانة، والتموين، والطيران الخاص، والعقارات، والتدريب، والخدمات الطبية بمستوى عالمي.

وتحرص مجموعة السعودية على بذل كافة الجهود للمساهمة في إعادة تشكيل منظومة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، عبر تبني مفهوم الابتكار والتجديد، واعتماد نهجٍ فاعلٍ محوره العميل.

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