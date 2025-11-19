القاهرة، أعلنت شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن تعاونها مع شركة Klickit، وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل في قطاع التعليم، بهدف تعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمؤسسات التعليمية التي تعمل ضمن منصة Klickit في مختلف أنحاء مصر. ويأتي هذا التعاون من خلال دمج حلول تمويلية مصممة خصيصًا داخل المنصة الرقمية لـ Klickit، بما يسهم في تبسيط عملية التمويل ودعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي.

ومن خلال هذا التكامل، سيتمكن قطاع المؤسسات التعليمية من الوصول إلى رأس المال العامل بشكل فوري، ما يزيل العقبات التقليدية المرتبطة بعمليات التمويل المعتادة. ويقدم هذا النموذج نهجًا أسرع وأكثر سهولة للحصول على التمويل، ما يعزز نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجال التعليم بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، أوضح معتز عباس، رئيس أول لقطاع العمليات في شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كمزود للحلول التمويلية المبتكرة لهذه الفئة من المشروعات من خلال شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع الوصول إلى الائتمان. من خلال دمج خدماتنا مع المنصة المالية الرقمية لشركة Klickit، نستطيع توسيع نطاق خدماتنا لتشمل المزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال عملية تمويل رقمية مبسطة تهدف لتحقيق تأثير واسع. تعمل Klickit في مجال التعليم، الذي يعتبر قطاعًا حيويًا لنمو الاقتصاد والتنمية المستدامة على المدى الطويل. ونعمل من خلال هذه الشراكة على دعم رواد الأعمال والمؤسسات التعليمية التي تحتاج إلى تمويل مرن وسريع لتوسيع أنشطتها، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي.

ومن جانبه، صرح يوسف جلال، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة Klickit في مصر قائلًا: "من خلال دمج حلول التمويل المضمنة المقدمة من إي اف چي فاينانس ضمن منصة Klickit، نزوّد شركاءنا التجاريين بما يتجاوز الخدمات التقليدية للدفع والتحصيل الآلي. نحن نمنحهم إمكانية الوصول إلى التمويل عبر تجربة رقمية خالية من التعقيدات تدعم النمو في جميع مراحله. تعكس هذه الشراكة التزام Klickit بدمج الخدمات المالية الأساسية داخل منصتها، لمساعدة التجار على توسيع أعمالهم وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل."

ويأتي هذا التعاون ليعزز مساهمة كل من الشركتين في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة عملائهما، بما يتماشى مع استراتيجيتهما المشتركة القائمة على توظيف التكنولوجيا لخلق فرص نمو جديدة.

وتُمثل حلول الإقراض الرقمية المعززة بالتكنولوجيا المالية والمستندة إلى البيانات الموجة القادمة من الخدمات المالية الرقمية في الأسواق الناشئة، إذ تتجاوز نطاق المدفوعات لتعمّق من التمكين المالي للأعمال. ويضع هذا التحول المؤسستين في صدارة هذا الاتجاه، الذي يشير إلى تطور أوسع نحو قرارات ائتمانية أكثر ذكاءً، وتمويل أسرع، وشمول مالي أعمق في الاقتصادات النامية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «مجموعة إي اف چي القابضة» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان «مجموعة إي اف چي القابضة» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

-انتهى-

#بياناتشركات