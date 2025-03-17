

دبي، الإمارات العربية المتحدة، : في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع المصارف في منطقة الشرق الأوسط، ، أعلن بنك دبي التجاري عن دمج تطبيق Confirm Kinexys Liink من خلال شبكة Kinexys التابعة لبنك "جي بي مورغان، ضمن منصة الخدمات المصرفية للشركات وتطبيق الهاتف المحمول الخاص به.. ستساهم هذه الخطوة في تعزيز مكانته كأول بنك رقمي ، يلتزم في في دفع مسيرة التغيير الإيجابي والفعال والمؤثر في مجال الخدمات المالية.

يواصل بنك دبي التجاري، في التزامه بتحقيق مسيرة التحول على مستوى الخدمات واعتماد نهج رقمي متكامل، محافظاً على مكانته الرائدة في تقديم الحلول المبتكرة وذات الأهمية. وستوفر عملية الدمج لعملاء بنك دبي التجاري من الشركات، إجراءات مبسطة، لإتمام عملية تدفقات المدفوعات العابرة للحدود، وذلك من خلال إمكانية التحقق من صحة الحساب بشكل أسرع وأكثر أمانًا وكفاءة.

وتعتبر Kinexys Liink ، أول شبكة مصرفية في العالم تعتمد نظام الند للند لتبادل البيانات، جزءاً من نظام شبكة البلوكتشين Kinexys التابعة لبنك "جي بي مورغان"، وهي وحدة أعمال البلوكتشين الخاصة بالبنك، والتي تتمحور حول الابتكار الرائد لبناء الجيل التالي من البنية التحتية المالية باستخدام تقنية البلوكتشين. ويساهم تطبيق Confirm، إحدى التطبيقات على شبكة Kinexys Liink، في تسهيل عملية التحقق من صحة معلومات حساب المستفيد المصرفي عالميًا، مثل حالة الحساب وملكية الحساب، ما يقلل من خطر تأخير الإسترجاع والرسوم غير الضرورية وعمليات الاحتيال. ومن خلال توفير التحقق في الوقت الفعلي تقريبًا، يساعد تطبيق Confirm في تحسين موثوقية المدفوعات العابرة للحدود والحد من الأخطاء.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "في بنك دبي التجاري، يُعدّ التحوّل الرقمي أولوية في الأعمال الأساسية. نحن نبتكر لأننا نملك هدفًا، ونحرص على أن كلّ الحلول الجديدة التي نقدّمها تعود بالمنفعة المباشرة على عملائنا وتساهم في النظام المالي الأوسع نطاقاً. ومن خلال دمج تطبيق Confirm Kinexys Liink، عبر شبكة Kinexys ، فإننا نعمل على القضاء على نقاط الضعف في المدفوعات العابرة ب للحدود، مع تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركزٍ للمعاملات المالية الآمنة والفعّالة. وتكتسب عملية الدمج هذه، أهمية خاصة، حيث تساهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في المنطقة وتوفير الدعم للشركات من خلال حلول مصرفية أكثر ذكاءً وموثوقية".

من جانبه، قال نافين ماليلا، الرئيس المشارك العالمي لشركة Kinexys التابعة لــ بنك "جي بي مورغان": " نحن ملتزمون بتطوير الحلول التي تعزّز سرعة وأمان وموثوقية المدفوعات العالمية العابرة للحدود. وسيساهم دمج بنك دبي التجاري لشبكة Kinexys Liink ، في تحقيق هذه الفوائد على مستوى المنطقة، ونحن نتطّلع إلى توسيع نطاق Kinexys Liink لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود على مستوى العالم بشكلٍ أكبر وأكثر فاعلية".

سيركّز الطرح الأوّلي لتطبيق Confirm Kinexys Liink عبر شبكة Kinexys على الولايات المتحدة والهند، وهما ممرّان يتمتعان بحركة مرورٍ عالية للمدفوعات عبر الحدود. ومن خلال منصّات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول iBusiness التابعة لبنك دبي التجاري، بات بإمكان العملاء من الشركات التحقّق مسبقًا من تفاصيل المستفيد قبل بدء المعاملات، مّا يعزز دقّة المدفوعات ويقلّل من حالات التحقّق، ويساهم في تطوير تدابير الحدّ من الاحتيال. يُعتبر هذا الأمر حجر الاساس للتوسّع العالمي في المستقبل القريب.

يندرج توجه بنك دبي التجاري لدمج تطبيق Confirm Kinexys Liink عبر شبكة Kinexys في إطار رؤيته وخططه التوسعية، التي تهدف إلى تمكين مسيرة النّمو وفتح فرصٍ جديدة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عن بنك دبي التجاري

تأسس بنك دبي التجاري = عام 1969 ،وهو مسجل كشركة مساهمة عامة. والبنك مدرج في سوق دبي المالي ومملوك في الغالب لمواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمارات. نجح البنك على مدار السنين، في بناء مؤسسة مصرفية حديثة وتقدمية تحظى بهيكل مالي قوي وإدارة قوية، إلى جانب قاعدة عملاء ومراسلين تتسم بالولاء والازدياد المضطرد. واليوم، يُعد البنك أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم لعملائه مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة والإعلام في بنك دبي التجاري من خلال: ryan.mccarthy@cbd.ae

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