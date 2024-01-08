الكويت: جدّد بنك الكويت الدولي (KIB) حضوره في مجمع الأفنيوز عبر إقامة جناح خصّصه لنشر الثقافة المالية والمصرفية بين فئات المجتمع المتنوّعة، وذلك دعماً للحملة التوعوية "لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف برنامج KIB المجتمعي والمرتبط بالتوعية المالية، وتعريف كافة شرائح العملاء بالقضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية.

وفي هذه المناسبة، قالت المديرة الإقليمية في KIB، مريم الناصر: "لقد شهد جناح البنك في مجمع الأفنيوز إقبالاً كبيراً من الروّاد والزوار، حيث حرص موظفونا على تقديم كافة المعلومات التوعوية حول مجموعة الخدمات المصرفية والتمويليّة الشاملة التي يوفّرها KIB، كما إنهم سلّطوا الضوء، بشكل خاص، على المنتجات التي تناسبهم ومزاياها إلى جانب الحلول الرقمية المتنوعة التي يمكنهم الوصول إليها، وكذلك العروض والحملات الترويجية وكل ما يحتاجون إلى الاطلاع عليه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات KIB، فضلاً عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية وتحذيرهم من أساليب الاحتيال المالي المتزايدة في الآونة الأخيرة".

وأشارت الناصر إلى سعي KIB الدائم إلى استغلال كافة الفرص للتواصل بشكل مباشر مع عملائه، مؤكّدة حرصه على اختيار مواقع استراتيجية مميّزة، مثل مجمّع الأفنيوز، لإقامة فعالياته وأنشطته المجتمعية والتوعوية، نظراً لتواجد معظم فئات وشرائح المجتمع، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من تلك المبادرات.

وتجدر الإشارة إلى التزام KIB المستمرّ بفهم الاحتياجات المصرفية لعملائه وتلبية متطلباتهم بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري، مع تعزيز الاستخدامات التكنولوجية للمنتجات والخدمات التمويلية التي يقدّمها لهم ضمن الخدمات المصرفية للأفراد.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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