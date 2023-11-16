مستكملاً دوره الحيوي في دعم حملة "لنكن على دراية" التوعوية

الكويت: أقام بنك الكويت الدولي (KIB) جناحاً في مول العاصمة لرفع مستوى الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى شريحة أوسع من أفراد المجتمع، كما عمل على تعريف روّاد المجمّع بخدمات البنك ومنتجاته وآخر عروضه المميّزة، وذلك ضمن جهوده المستمرّة في دعم حملة "لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية.

وقال مدير الجودة في الإدارة المصرفية للأفراد KIB، حسن الوايل: "لقد حرص موظفو البنك على تعريف روّاد المجمع بالمنتجات والخدمات المختلفة التي نوفّرها، وقدّموا لهم شرحاً وافياً حول حقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطوّر المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى توعيتهم بضرورة الانتباه إلى محاولات الاحتيال المتزايدة التي يتعرّض لها العملاء في الآونة الأخيرة".

وأوضح الوايل أن البنك أسهم عبر العديد من المبادرات في تحقيق أهداف حملة "لنكن على دراية"، حيث حرص على اختيار مواقع استراتيجية مميّزة، مثل مول العاصمة الذي يستقطب عدداً كبيراً من الزوار بشكل يومي، من مختلف شرائح المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف البنك في نشر الثقافة المالية والمصرفية على أوسع نطاق، وتفهّم الاحتياجات المصرفية للعملاء والتواصل معهم بأسلوب مباشر وفعّال.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB ملتزم بدوره الريادي في توعية المجتمع، باعتبارها ركناً أساسياً ضمن برنامجه المتقدّم للمسؤولية الاجتماعية، إذ يحرص على إطلاق مبادرات نشر الثقافة المالية على نطاق كبير، أو المشاركة بصورة مباشرة ومؤثرة في الفعاليات التي تحقق أهداف حملة "لنكن على دراية".

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نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.