الكويت: أعلن الشيخ/ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) عن النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو من السنة المالية 2025، حيث حقّقت المجموعة صافي أرباح عائدة على المساهمين بنحو 14.8 مليون دينار كويتي وبربحية سهم بلغت 7.11 فلس، مقارنة بأرباح بنحو 12 مليون دينار كويتي وربحية سهم بلغت 5.70 فلس خلال الفترة المقابلة من العام 2024، وبنسبة نمو 23%. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 46.3 مليون دينار كويتي مسجلاً نمواً بنسبة 10% مقارنة مع النصف الأول من العام 2024.

وفي معرض تعقيبه على النتائج المالية، أكد الجراح أن هذا الأداء المتميّز يمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف البنك الطموحة ضمن خطته الخمسية الجديدة التي تستهدف تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي، وذلك من خلال مواصلة الابتكار في الخدمات والمنتجات، وتوسيع القاعدة التشغيلية، والتركيز على تقديم قيمة مضافة للمساهمين والعملاء على حد سواء.

كما أكد الجراح أن KIB يركز على إيجاد حلول مصرفية رقمية، لتقديم تجربة مصرفية سلسة ومبتكرة للعملاء، علاوة على توسيع قاعدة العملاء واستهداف شرائح جديدة، مع الاهتمام بـالاستدامة والمسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من استراتيجية النمو الشاملة، مما يضمن تحقيق عوائد قوية ومستدامة على المدى الطويل.

وحول البيانات المالية للنصف الأول من العام 2025، أشار الجراح إلى نمو إجمالي الأصول بنسبة 20% لتصل إلى 4.19 مليار دينار كويتي مقارنة بمبلغ 3.50 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2024، حيث جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 572 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 23% وصولاً إلى 3.09 مليار دينار كويتي كما في نهاية يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 2.52 مليار دينار كويتي للفترة المقابلة من العام 2024. كما ارتفعت محفظة الاستثمارات المالية والتي تتضمن صكوكاً ذات جودة عالية، بمبلغ 117 مليون دينار كويتي، لتصل إلى نحو 522 مليون دينار كويتي كما في نهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 405 ملايين دينار كويتي كما في 30 يونيو 2024.

وأفاد الجراح بأن البنك يركز بقوة على رأس المال البشري، من خلال استقطاب وتنمية الكفاءات وصقل قادة المستقبل بالتوازي مع التزام KIB الراسخ بالمسؤولية المجتمعية.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين، عن اعتزازه بالأداء الذي سجّله KIB خلال النصف الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن البنك يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، وتحسن واضح في جودة الأصول والربحية إلى جانب نمو متوازن في التمويلات والودائع مما يعكس تنفيذاً ناجحاً للاستراتيجية وتحسناً في مؤشرات الأداء المستدام.

وأضاف أن البنك يمضي قدماً في تعزيز بنيته المؤسسية وتطوير نموذج أعمال أكثر مرونة وتكيّفاً مع متغيرات السوق، ما يضمن الاستجابة الفعّالة لاحتياجات العملاء وتطوّرات القطاع المصرفي. وأكّد أن KIB يضع تجربة العميل في صميم أولوياته، عبر اعتماد نهج يرتكز حول العميل وتحقيق التميّز التشغيلي، إلى جانب تكثيف الجهود لدعم الاقتصاد الوطني والمجتمع من خلال مبادرات استراتيجية قائمة على الشمول والاستدامة.

واستعرض بوخمسين أبرز المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 9.3 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 7.8 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 20%، كما ارتفعت أيضاً إيرادات الاستثمار لتصل إلى 2.9 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 1.9 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 51%، حيث ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وصولاً إلى 46.3 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو 10%.

وعلى صعيد المركز المالي للبنك، أشار بوخمسين إلى نمو حسابات المودعين في KIB بنسبة 34% وصولاً إلى 2.84 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمبلغ 2.12 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2024. كما سجلت إجمالي حقوق الملكية العائدة على المساهمين نمواً بنسبة 6% لتصل إلى مبلغ 358 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمبلغ 336 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، منوّهاً إلى حفاظ KIB المستمر على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3، حيث بلغت 21.96% في 30 يونيو 2025.

وفي سياق متّصل، شدد بوخمسين على التزام KIB الراسخ بدوره المجتمعي، مؤكداً استمراره في دعم حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية" للعام الخامس على التوالي. ويُعدّ الالتزام بهذه المبادرة، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية، جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر وعياً وثقافة مالية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية الشاملة في الكويت.

وفي الختام، أعرب الجراح وبوخمسين عن عميق شكرهما وتقديرهما لدور بنك الكويت المركزي الرقابي والإشرافي الفعّال ومساندته المستمرة، كما أشادا بـهيئة أسواق المال لدورها المحوري في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت. وقد ثَمّنا أيضاً الجهود المتفانية للعناصر البشرية في KIB التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، ووجّها شكراً خاصاً لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم الرشيدة نحو تعزيز المركز المالي للبنك وتلبية متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

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