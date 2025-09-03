أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة مع «Kenzi Wealth»، الشركة الدنماركية الرائدة في مجال إدارة الثروات الرقمية، وذلك لإطلاق الخدمة الاستشارية الرقمية الّذكية، المصممة وفقًا لمستوى المخاطر. ويقدم هذا الحل الابتكاري خدمات استشارية مصممة خصيصًا حسب احتياجات كل مستثمر، بما يمكنه من تنمية والحفاظ على استثماراته في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تعقيدات وتغيرات مستمرة.

وستُتَاح خدمة «One Advisor» الابتكارية، المدعومة بأفضل التقنيات من «Kenzi»، على تطبيق EFG Hermes ONE، وهي مصممة خصيصًا للمستثمرين الراغبين في إدارة والتحكم في محافظهم الاستثمارية بأنفسهم بثقة وأمان. تتيح هذه الخدمة للمستثمرين إمكانية تحليل أداء المحافظ قبل الاستثمار، وتنويع أصولها وإعادة موازنتها بعد الاستثمار، بالإضافة إلى تجاوز التحديات التي قد تشهدها الأسواق، بالاستناد إلى نماذج تحليلية وأنظمة مطوّرة لإدارة المخاطر تضاهي في جودتها الخدمات المقدمة لكبرى المؤسسات، والتي كانت في السابق مقتصرة على نخبة المستثمرين والبنوك الخاصة.

كما تشمل المزايا التي تقدمها الخدمة المتابعة الدورية لأداء المحافظ وإدارتها بكفاءة، وتزويد المستثمرين بتوصيات عملية فورية لضمان الحفاظ على استثماراتهم بما يتماشى مع درجة المخاطر المحددة، حتى في ظل ظروف السوق العالمية المتغيرة. ويمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التسجيل الرقمي على التطبيق.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في شركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بتقديم حل استشاري ابتكاري سيحدث نقلة نوعية في الارتقاء بمعايير إدارة المحافظ الاستثمارية، حيث يجمع بين مزايا الاستثمار الذكي وتمكين العملاء. موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تزويد المستثمرين برؤية شاملة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المالية السديدة بأنفسهم بمنتهى الثقة والسلاسة. كما أضاف والي أن خدمة «One Advisor» توفر استشارات مصممة وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل مستثمر بالاعتماد على نماذج مطوّرة لإدارة المخاطر، تضاهي في جودتها تلك المستخدمة في كبرى المؤسسات، والمصممة خصيصًا لإرشاد العملاء ومساعدتهم على مواجهة تعقيدات الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، صرح والي أن الخدمة مزودة بآليات معالجة مطوّرة لتقديم رؤى وتحليلات فورية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات البيع والشراء الملائمة بأنفسهم، وكذلك إعادة موازنة المحافظ كلما لزم الأمر، والحفاظ على مرونتها في ظل تقلبات السوق. وأكد أيضًا والي أن هذه الخاصية الآلية مجهزة للتعامل مع جميع تعقيدات الاستثمار، لتمنح العملاء مستوى غير مسبوق من الوضوح والمنهجية والثقة طوال رحلتهم الاستثمارية، فضلًا عن تمكينهم من التركيز على حياتهم اليومية، بينما تتم متابعة محافظهم بمنتهى الحرفية والخبرة.

جدير بالذكر أن خاصية «One Advisor» أُطْلِقَت لتمكين المستثمرين المحتملين الذين كانوا مترددين من دخول السوق، عبر تسهيل عملية اتخاذ القرار وتقديم دعم قائم على رؤية مالية مدروسة. يسهل «One Advisor» الدخول في مجال الاستثمار من خلال تبسيط عملية اتخاذ القرار وتقديم دعم منظم يرتكز على منطق مالي قائم على المخاطر. سابقًا كان هذا النموذج الاستشاري خاصاً بالمؤسسات والعائلات فائقة الثراء، نظرًا لتعقيداته وتكلفته العالية، لكن حاليًا أصبح في متناول الجميع عبر منصة EFG Hermes ONE، مما يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى نفس المستوى من التحليلات الذكية للمحافظ الاستثمارية التي كانت مقتصرة في السابق على البنوك الخاصة وكبرى شركات الاستشارات المالية.

ومن جانبه، أضاف محمد المصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kenzi Wealth، أن الشراكة مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتبر خطوة محورية لإتاحة الحلول الاستثمارية الابتكارية للجميع، حيث تتمثل رؤية الطرفين المشتركة في تمكين العملاء الجدد الراغبين في دخول عالم الاستثمار، وذلك من خلال تزويدهم بأدوات تعزز تجربتهم مع الحفاظ على المستوى الرفيع المتبع لإدارة المحافظ في كبرى المؤسسات المالية. وأوضح المصري أن شركة «Kenzi» تحرص على تقديم أحدث الحلول والابتكارات المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مستثمر، مشيرًا إلى التزام الشركة بتوفير الدقة والمنهجية التي يتميز بها مديرو المحافظ في المؤسسات الكبرى، مع الحرص على تقديمها بأسلوب مبسط للعملاء وتمكينهم من التحكم الكامل في قراراتهم الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، أكد المصري أن تعاون الشركة مع إي اف چي هيرميس يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الاستثمار عبر تقديم نموذج ابتكاري يجمع بين التشغيل الآلي وبين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، لتمكين كل مستثمر، وتزويده برؤى واضحة، والثقة والأدوات اللازمة التي يحتاجها للتعامل مع الأسواق المالية وتحقيق أهدافه المالية.

جدير بالذكر أن خدمة «One Advisor» متاحة حاليًا بشكل حصري لمستخدمي نسخة "الأسواق العالمية" من تطبيق EFG Hermes ONE. يمكن للعملاء الحاليين تفعيل الخدمة مباشرة عبر التطبيق بخطوات بسيطة والاستفادة من المزايا المقدمة، أما بالنسبة للعملاء الجدد، يمكنهم الاشتراك في الخدمة عبر فتح حساب على نسخة الأسواق العالمية من التطبيق، والاستمتاع بعملية تسجيل رقمية بالكامل سريعة وسلسة.

يعد إطلاق هذه الخدمة بمثابة خطوة مهمة في مجال الخدمات الاستشارية لإدارة المحافظ الاستثمارية، من حيث إتاحتها للجميع، وتسهيل استخدامها، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية، مما سيمكن المستثمرين من التخطيط والاستثمار بكفاءة أعلى، والتعامل مع الأسواق العالمية بثقة أكبر.

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

