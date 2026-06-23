دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كيريتسو فوروم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الممثل الإقليمي لشبكة Keiretsu Forum العالمية، أكبر شبكة للمستثمرين الملائكيين في العالم والتي انطلقت من وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة FinBursa بهدف تعزيز قدراتها في مجال دعم الشركات الناشئة، وإشراك المستثمرين، وإدارة الفرص الاستثمارية.

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة التي تتمتع بها Keiretsu Forum في انتقاء وتأهيل الفرص الاستثمارية الواعدة وشبكتها الإقليمية الواسعة من المستثمرين، وبين البنية التحتية الذكية لإدارة الصفقات الاستثمارية التي توفرها FinBursa، بما يسهم في تقديم تجربة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية ضمن أسواق الاستثمار الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدير Keiretsu واحدة من أبرز المنظومات الاستثمارية والاستشارية الداعمة للشركات الناشئة في المنطقة، حيث تربط الشركات ذات الإمكانات العالية بالمستثمرين الملائكيين المعتمدين، والمكاتب العائلية، وصناديق رأس المال الجريء، والمستثمرين المؤسسيين، والشركات الاستثمارية الاستراتيجية.

كما تواصل Keiretsu Forum توسيع حضورها الإقليمي من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات الاستراتيجية في منطقة الخليج وشمال أفريقيا، بما في ذلك برامج ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة في المملكة المغربية، ومبادرات إشراك المستثمرين في دولة قطر، وخطط التوسع في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. ومن خلال شبكتها الاستثمارية وخدماتها الاستشارية وشراكاتها المؤسسية، تدعم كيريتسو فوروم تطوير الشركات الجاهزة للاستثمار وربطها بمصادر التمويل والشبكات الاستراتيجية اللازمة لتحقيق النمو والتوسع.

وفي إطار التزامها المستمر بتعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة المستثمرين، قامت Keiretsu بتطبيق منصة FinBursa عبر مختلف مراحل دورة العمل الخاصة بها. وتوفر المنصة بيئة متكاملة تشمل استقبال الفرص الاستثمارية، وإدارة مراحل الصفقات، وغرف البيانات الافتراضية المؤمنة باتفاقيات السرية، وأنظمة إدارة علاقات المستثمرين، وبوابات المستثمرين، وإدارة عمليات جمع التمويل، وذلك من خلال منظومة ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال محمود جاسم راضي، عضو مجلس إدارة Keiretsu Forum MENA :

"لطالما كانت جودة الفرص الاستثمارية التي نقدمها للمستثمرين إحدى أهم نقاط قوتنا. وتوفر لنا FinBursa البنية التقنية التي تمكننا من الحفاظ على هذا المستوى من الجودة عبر جميع مراحل العمل، بدءاً من استقبال الشركة الناشئة وانتهاءً بإتمام عملية الاستثمار. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا التشغيلية وتطوير الخدمات التي نقدمها لرواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء."

من جانبه قال إسماعيل بدر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة FinBursa:

"تمثل Keiretsu Forum نموذجاً مثالياً للجهات التي صُممت FinBursa لخدمتها، حيث تشكل تجربة المستثمر محور العملية الاستثمارية بأكملها. وإن رؤية Keiretsu تدير دورة الصفقات الاستثمارية بالكامل عبر منصتنا، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل، يؤكد الاتجاه الذي تتجه إليه البنية التحتية لأسواق الاستثمار الخاصة عالمياً."

وتعكس هذه الشراكة التحول المتسارع الذي تشهده أسواق الاستثمار الخاصة في المنطقة، حيث تتجه المؤسسات الاستثمارية والاستشارية نحو تبني بنى تحتية ذكية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على إدارة العمليات الاستثمارية بكفاءة أعلى وعلى نطاق أوسع.

نبذة عن Keiretsu Forum MENA

تُعد Keiretsu Forum MENA الممثل الإقليمي لشبكة Keiretsu Forum العالمية، أكبر شبكة للمستثمرين الملائكيين في العالم. وتعمل على ربط المستثمرين المعتمدين والمكاتب العائلية وصناديق رأس المال الجريء والمؤسسات الاستثمارية بالشركات الناشئة الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال خدمات الاستشارات الاستثمارية، ودعم عمليات جمع التمويل، وبرامج إشراك المستثمرين، والشراكات المؤسسية، تسهم كيريتسو فوروم في دعم منظومة ريادة الأعمال والاستثمار الخاص في المنطقة، مع حضور وشراكات فاعلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.

نبذة عن FinBursa

تُعد FinBursa منصة عالمية ذكية لإدارة الصفقات الاستثمارية في أسواق الاستثمار الخاصة، حيث توفر حلولاً متكاملة تشمل إدارة الصفقات، وإدارة علاقات المستثمرين، وغرف البيانات الافتراضية، وإدارة عمليات جمع التمويل، وبوابات المستثمرين، ضمن بيئة تشغيلية موحدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

للاستفسارات الإعلامية:

FinBursa

فينسنت رويز

الرئيس التنفيذي للعمليات

marketing@finbursa.com

كيريتسو فوروم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أمل شبيب

الرئيس التنفيذي للعمليات

info@keiretsumena.com

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