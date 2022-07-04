القاهرة : أبرمت شركة الأهلي صبور الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط عقود إنشائية مع شركة الحاذق للإنشاءات بقيمة 900 مليون جنيه مصري، وذلك لتولى الأعمال الإنشائية بالمرحة الأولي من مشروع "KEEVA" الذي تقوم الشركة بتطويره بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية. وأعلنت الشركة أن مدة التنفيذ 20 شهرا.

تم التوقيع بين كلٍ من المهندس/ أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور والمهندس/ محمود الحاذق العضو المنتدب لشركة الحاذق للإنشاءات وبحضور المهندس/ عماد جورج الرئيس التنفيذي لتطوير الأصول والمهندس/ شريف سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول والدكتور تامر عرفان الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة الأهلي صبور، وعدد من قيادات الشركتين، حيث يقام مشروع "KEEVA" على مساحة 180 فدانا باستثمارات إنشائية تقدر بـ 5 مليارات جنيه مصري.

تسعى شركة الأهلي صبور إلى أن يكون مشروع “KEEVA "نموذجًا عصريًا للمشروعات العقارية المتميزة في قلب غرب القاهرة، سيحدث نقلة نوعية في صناعة العقار فى مصر من خلال ما يوفره من تصميمات أيقونية وإدارة محكمة لكل مرافق المشروع، فضلًا عن مجموعة فريدة من الخدمات التجارية والخدمية والترفيهية التي تقدم لأول مرة فى مصر على غرار ما يوجد فى دبي وبيروت، لتنافس به الأهلي صبور نفسها كما اعتاد عملاؤها منها، ويقع مشروع "KEEVA" في بقعة متميزة من أفضل الأماكن بمدينة 6 أكتوبر، فى موقع متميز فهو يطل علي محور وطريق وصلة دهشور الجنوبية، ويبعد لمدة دقيقتين من محور 26 يوليو، ودقيقتين من ميدان جهينة وهو موقع استراتيجي متميز مثل باقي مشروعات الشركة.

وحول التعاقد أكد المهندس/ أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور "نسعى فى الشركة إلى التعاون مع مزيد من الكيانات والشركات التي تساهم فى تنمية مشروعاتنا بما يحقق رؤيتنا فى تطوير مشروعات عقارية مميزة عن باقي المنتجات العقارية الأخرى فى السوق المصري. استعنا بنخبة من خبراء الإنشاءات على مستوى السوق متمثلة في شركة الحاذق للإنشاءات من أجل تولى الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي والانتهاء منها فى غضون 20 شهر وبأعلى جودة، لنتمكن من تسليم أولى مراحل المشروع في موعدها المحدد، خاصة أنها شركة متميزة ولديها سابقة أعمال وخبرات طويلة في السوق لتنفيذ اعمال المقاولات للمرحلة الأولي من مشروع “KEEVA وقمنا بضخ 900 مليون جنيه للأعمال الإنشائية في المرحلة الأولي التي تقام علي مساحة 50 فدان تقريبا حيث سيتم تطوير حوالي 120الف متر مربع مباني منها لتصبح صرحا حضاريا بمثابة حالة فريدة تقدم أسلوب حياة جديد تتناغم به جميع عناصر الراحة النفسية، من خلال التصميم الرائع الذي يتم وفقًا لأحدث وأعلي المواصفات والمعايير العالمية ليوفر بذلك مناخا مثاليا للحياة العصرية المتكاملة، والذي تسعي إليه الشركة.

وأضاف صبور، يعد مشروع "KEEVA من أفضل المشروعات العقارية التي ستحدث طفرة واضحة بالسوق العقاري المصري منذ انطلاقه، حيث وضعت فيه "الأهلي صبور" استثمارات إنشائية تخطت حاجز الـ 5 مليار جنيه على مساحة (180 فدانا). كما أنه من بين أول وأهم المشروعات الاستراتيجية التي تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر، فى إطار الشراكة الفاعلة بين شركتنا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نبرهن بهذه الشراكة جدارتنا وقدرتنا على تقديم منتجات عقارية راقية فائقة الجودة، للتأكيد على شعارنا "الأهلي صبور ... اسم تثق فيه" خاصة أننا حريصون على تقديم منتج عقاري قادر على المنافسة عالميًا. ومشروع “KEEVA" يعد نموذجًا مغايرًا للمشروعات السكنية الضخمة بما يوفره من خدمات ومرافق متكاملة وكافة عناصر الترفيه بما يضمن الاستقرار والحياة الآمنة لكافة المقيمين. مع الالتزام التام باستمرار العمليات الإنشائية به وفقًا للجداول الزمنية المحددة له والتسليم بالمواعيد المتفق عليها مع العملاء.

كما عبر صبور عن سعادته بتوقيع العقود مع شركة الحاذق للإنشاءات مؤكدا أن شركته تؤمن بضرورة التعاون مع الكيانات الكبيرة، خاصة أن السوق العقاري يعيش حالة متسارعة من التطورات والمنافسة الكبيرة بين الشركات، وهو ما دفعنا للتفكير خارج الصندوق معتمدين على العديد من الرؤى المختلفة للوصول إلى ما تصبو إليه الشركة من توقيع عقود مع شركاء نجاح لديهم رؤية جديدة لنقدم قيمة مضافة كبيرة لمشروع“KEEVA” نحافظ بها على الريادة والتميز، بما يتناسب مع التطورات التي تحدث بالسوق العقاري المحلي والإقليمي، مؤكدا أن سابقة أعمال شركة الحاذق للإنشاءات مشرفة ومتميزة فهي شركة مصرية رائدة، تأسست عام 1979 تحت مظلة مجموعة الحاذق والتي بنت اسما كبيرا لها من خلال ما تمتلكه من سجل حافل فى أعمال المقاولات للعديد من المشروعات السياحية والتجارية والصناعية والسكنية ومشروعات البنية التحتية، استطاعت الحاذق للإنشاءات أن تكون قاعدة عريضة لها من العملاء بفضل التزامها التام وما تمتلكه من كوادر خبيرة مكنتها من تقديم منتج متميز.

من جانبه أعرب المهندس/ محمود الحاذق العضو المنتدب لشركة الحاذق للإنشاءات عن سعادته البالغة بالتعاون مع الأهلي صبور وأكد: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم لنشهد علي إنجاز جديد في مسيرة خطواتنا حيث أن التعاون مع كيان كبير مثل الأهلي صبور لتطوير واحد من أهم المشروعات بمنطقة السادس من أكتوبر مشروع KEEVA هو شهادة كبيرة علي نجاحنا، وقيمة مضافة لأعمالنا في شركة الحاذق للإنشاءات، وأعدكم أن نسخر كافة مجهوداتنا وكل ما نملكه من إمكانيات وخبرات من أجل تقديم منتج متميز في التوقيتات المتفق عليها حتي يكون KEEVA نموذجا مثاليا للمجتمعات العمرانية المتكاملة التي تلبي احتياجات ومتطلبات قاطنيها، وفي الوقت نفسه تدعم مسيرة التنمية والنهضة العمرانية التي تعم كافة أرجاء مصر بالسنوات الأخيرة.

واستكمل الحاذق قائلا إن شركة الأهلي صبور لديها رؤية متميزة في اختيار المكان والمنطقة وهو ما شجعنا للسعي نحو الدخول والتعاقد مع اسم كبير مثل الأهلي صبور بعدما تلاقت الرؤى، لأن هدفنا الأساسي تقديم منتج عقاري مختلف ومتميز يليق باسم الشركتين معا، و"الحاذق للإنشاءات" قررت منذ دخولها مجال المقاولات أن تقدم منتجًا مختلفًا ويحقق إضافة للسوق العقاري في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع وتم الاتفاق على الانتهاء من المرحلة الأولي في غضون 20 شهر.

وأكد المهندس عماد جورج الرئيس التنفيذي لتطوير الأصول بشركة الأهلي صبور أن الشركة تسعي جاهدة لتقديم منتجها العقاري في مشروع KEEVA بالشكل الذي تعود عليه العملاء من تميز ودقة ورفاهية ومجتمع راق متكامل، والمشروع عبارة عن أربع مراحل، تم ضخ 900 مليون جنيه للمرحلة الأولي في الأعمال الإنشائية خلال 20 شهر ونستهدف إجمالي مبيعات للجزء السكني حوالي 8 مليار جنيه.

وأضاف الوحدات في مشروع KEEVA تتنوع ما بين فيلات مستقلة وتوين وتاون هاوس وشقق سكنية، ومساحات الشقق تبدأ من 118 م2 حتي 190 م2 والفيلات منفصلة وتوين هاوس من 195 م2 حتي 360 م2. ونجحنا في تسويق المرحلة الأولي بالكامل بإجمالي مبيعات 2.5 مليار جنيه تقريبا حيث تضم هذه المرحلة 583 وحدة عبارة عن 246 شقة سكنية و337 فيلا، وسنبدأ في تسويق المرحلة الثانية ومتوقع مبيعات تتخطي حاجز 2.5 مليار جنيه، ويتميز مشروع "KEEVA" بتصميم وطراز معماري مختلف يجمع بين العراقة والمعاصرة، ويعتمد المشروع بشكل رئيسي على مفهوم معماري يطلق عليه "التصميمات المنسجمة مع البيئة"، يهتم بدمج عناصر الطبيعة المختلفة واستغلالها في كافة تفاصيل التصميم المعماري للمشروع. بما فى ذلك الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من الشمس عبر تصميم واجهات زجاجية كبيرة للمباني، وزيادة المساحات الخضراء، ويضم المشروع نادي رياضي مصمم بواسطة شركة Alchemy للتصميمات والاستشارات الهندسية صاحبة الخبرة التي تمتد لأكثر من 25 عاماً فى مجال التصميم الداخلي لـ مشروعات قانت بتنفيذها داخل السوق المصري مع كبرى شركات التطوير العقاري داخل وخارج مصر وفى فرنسا وإيطاليا ودبي ومملكة البحرين خاصة وانه يضم كوادر هندسية متخصصة ذات خبرة فى الأعمال الاستشارية والهندسية ويضم المشروع فندق 200 وحدة وعيادات طبية ومنطقة استخدامات متنوعة تقام على مساحة 50 ألف متر مصممه بواسطة شركة Benoy الإنجليزيه للهندسة المعمارية والتي تعد من أكبر الشركات التي تتبنى أفكاراً جديدة، ولديها أكثر من فرع في 60 دولة حول العالم. كما يوجد بالمشروع أول Music Hall فى مصر من لبنان الى القاهرة مباشرة، ومطاعم وكافيهات وبراندات عالمية ومناطق ترفيهية ولاند سكيب، مما ينعكس بالإيجاب على الحالة الصحية والنفسية لقاطني المشروع ويمنحهم الشعور بالراحة والاستقرار.

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