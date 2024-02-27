تعاقدت شركة «Just» للتطوير العقاري مع «Identity» لتقديم خدمات استشارية متكاملة لمشروع Legacy بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبناء على التعاقد تقدم Identity للاستشارات، جميع الخدمات الاستشارية للمشروع سواء داخلية أو خارجية بما يتوافق مع أنظمة البناء الصديقة للبيئة.

وقال المهندس أسامة جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة Just Development، إن الشركة نجحت في التعاقد مع Identity للاستشارات وذلك لتوفير الاستشارات الهندسية والإنشائية لمشروع Legacy بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للخروج بمنتج عقاري متوافق مع الاشتراطات البيئية وموفر للطاقة والمياه.

وأضاف أن الشركة تستهدف تقديم عقارات غير تقليدية للسوق المصري تلبي طلبات العملاء وتتوافق مع البناء الأخضر للحفاظ على الاستدامة في المباني.

ومن جانبه أعرب د. مصطفى علوان، مدير التصميم البيئي في شركة Identity، عن سعادته بالتعاون مع شركة Just Development، مؤكدا أن شركته ستؤهل مشروع Legacy للحصول على تقييمات دولية هامة.

لافتا إلى أن شركة Identity للاستشارات الهندسية معتمدة على العلم في المقام الأول والأبحاث التي يقوم بها الشركاء من أساتذة الجامعات وتطبيقها في المشاريع وتتكامل مع الخبرة العملية للشركاء من المطورين، ويتوج العمل بتطبيق أحدث أنظمة التقييم (EDGE).

وأضاف أن الاستشارات التي تقدمها شركة Identity، يمكن اعتمادها من البنك الدولي من خلال ما تقدمه من تصميمات موفرة للطاقة، كما أن الشركة قادرة على تأهيل المشروع للاعتماد من مؤسسة IFC المانحة لشهادة EDGE.

مشروع « Legacy » يقع بمنطقة الداون تاون، على مساحة ٣.٠٠٠ متر، ويضم أرضي و١٠ أدوار بأنشطة تجارية وطبية وإدارية، المشروع يقع على أحد أكبر ميادين الداون تاون أمام الحي الحكومي ومسجد مصر والمونوريل، على المحور الرئيسي ومحور بن زايد قرب فندق الماسة، كما يطل المشروع على ميدان رئيسي وشارعين مميزين أحدهما بعرض ٥٠ متر والآخر بعرض ٤٠ متر، وشارع مخصص للمشاة.

أضاف جمعة، أن مساحة الدور في « Legacy » تقدر بنحو ٩٠٠ متر، ويضم الدور الأرضي والأول أنشطة تجارية، والدور الثاني إداري، ومن الدور الثالث حتى السادس طبي، وباقي الأدوار إدارية، لافتا إلى أن مساحات التجاري تتراوح من ٢٠ متر حتى ١٠٩ متر، والإداري من ٢٤ متر حتى ٦٧ متر، مضيفا أن الوحدات الإدارية والطبية تسلم كاملة التشطيب بالتكييفات، كما راعى المشروع المتطلبات الحديثة، حيث يتم تشطيب العيادات بدهانات مضادة للبكتيريا.

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