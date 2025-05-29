مجموعة عبد الواحد الرستماني حصلت على حقوق التوزيع الحصري لطرازات العلامة الحالية والمستقبلية في دولة الإمارات

باب الحجز مفتوح الآن على حافلات JMMC بطول 7.2 متر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى كبرى الشركات العائلية ذات الملكية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية توزيع حصرية مع شركة "جيانغشي جيانغلينغ موتورز للاستيراد والتصدير المحدودة" (JMIE)، تحصل بموجبها على حقوق التوزيع الحصري في السوق الإماراتية لمركبات شركة "جي إم سي جيه جينغما موتور المحدودة" (JMMC )، والتي تعد جزءاً من مجموعة "جيانغلينغ موتورز" (JMCG) الصينية.

جرى توقيع الاتفاقية خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2025، ووقعها كل من خالد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني؛ وتوم فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات؛ والسيد هو يونغ، العضو المنتدب لشركة JMMC في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتنص الاتفاقية على أن تمنح JMMC، المتخصصة في تصنيع مركبات محركات الاحتراق الداخلي والمركبات التجارية الخفيفة الكهربائية؛ مثل الشاحنات الصغيرة، والحافلات، والمركبات ذات الاستخدامات الخاصة، حقوق التوزيع الحصري في دولة الإمارات لخطوط منتجاتها الحالية والمستقبلية لمجموعة عبد الواحد الرستماني. وستوظف المجموعة في هذه الاتفاقية مرافقها الواسعة للتخزين وخدمات ما بعد البيع، مع التركيز بدايةً على سوق الحافلات بطول 7.2 متر، تليها خطط لإطلاق شاحنات صغيرة تعمل بالبنزين وأخرى كهربائية بطول 5.5 متر، بالإضافة إلى حافلات تعمل بالكهرباء.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال خالد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتنويع محفظة أعمالنا في قطاع السيارات بما يواكب الاحتياجات المتنامية للسوق الإماراتية. وتوفر هذه الاتفاقية فرصة قيّمة، حيث يمكننا الاستفادة من خبرة JMMC العريقة في مجال المركبات التجارية وأسعارها التنافسية لخدمة الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، ومشغلي أساطيل الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات".

في البداية، ستطرح مجموعة عبد الواحد الرستماني حافلات JMMC بطول 7.2 متر المناسبة لأغراض النقل الحضري والنقل لمسافات طويلة. وستسهم استراتيجية التسعير التي تنتهجها المجموعة في منح مكانة تنافسية رائدة لعلامة JMMC في السوق الإماراتية مقارنة بالبدائل المتاحة حالياً، حيث تقدم العلامة قيمة مجزية لمشغلي الأساطيل الراغبين بتحسين استثماراتهم عبر الحصول على أسعار تنافسية وأداء متميز مع تكنولوجيا المحركات اليابانية التي أثبتت كفاءتها.

تجلب شركة JMCG، الشركة الأم لعلامة JMMC، قيمة كبيرة إلى هذه الشراكة، حيث تعتبر شركة المركبات التجارية الصينية الوحيدة التي لديها مشاريع مشتركة مع شركتين مدرجتين في قائمة "فورتشن جلوبال 500"؛ هما إيسوزو وفورد. وتجمع JMCG بين الخبرة العالمية الواسعة والمعرفة العميقة بالسوق المحلية، وقد وصلت مبيعاتها إلى 398 ألف مركبة العام الفائت. كما تجدر الإشارة إلى ريادة JMMC في سوق الحافلات الكهربائية متوسطة الحجم في الصين.

أثبتت JMMC كفاءة عالية في تلبية متطلبات مختلف الأسواق مع التزام ثابت بأعلى معايير الجودة، حيث يتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة حول العالم. ويمكن للراغبين الحجز الآن على الحافلات بطول 7.2 متر، على أن يبدأ التسليم في يوليو 2025.

حول JMMC

تأسست شركة "جي إم سي جيه جينغما موتور المحدودة" (JMMC) عام 1958، وقد أدرجتها اللجنة الوطنية لإدارة مشاريع النقل في الصين ضمن قائمة "أفضل 10 شركات صناعية". تختص الشركة في مجال بحث وتطوير وتصنيع الحافلات التي يتراوح طولها بين 6 و12 متراً، بالإضافة إلى المركبات ذات الاستخدامات الخاصة، وذلك بالاستناد إلى معايير وتقنيات شركة "إيسوزو" المتطورة.

تُشغل JMMC مصنعين بطاقة إنتاجية سنوية تزيد عن 6000 وحدة.

وفي عام 2019، احتلت JMMC المرتبة الأولى في فئة الحافلات بطول 6 أمتار، والثانية في فئة الحافلات بطول 7 أمتار في السوق الصينية.

تُصدّر منتجات JMMC إلى أسواق عديدة بما فيها جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوقيانوسيا، وغيرها. تقدم مركبات العلامة أداءً موثوقاً في مختلف البيئات، بما في ذلك المناخ الاستوائي، والتضاريس الجبلية، والمناطق الثلجية والساحلية والهضبية.

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