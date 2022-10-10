عمان-الأردن- أعلن السيد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية عن إطلاق دعم استراتيجي لجمعية "المنح الدراسية للنساء الأردنيات-JEWELS" تشمل تقديم منح دراسية للطالبات الأردنيات المتفوقات والمتميزات من الأسر العفيفة لتغطية تكاليف الأقساط التعليمية طيلة فترة دراستهن في الجامعات الأردنية في مرحلة البكالوريوس، لتكون شركة سنيورة أول راعي مؤسسي للجمعية في الأردن.

وفي حديثه خلال توقيع الاتفاقية مع رئيسة مجلس إدارة الجمعية السيدة تيماء خوري في الأردن، قال السيد طارق العقاد: "نحن فخورين بأن نكون أول راعي استراتيجي مؤسسي للجمعية". وعبّر العقاد عن اعتزازه بهذه العلاقة والتي تهدف الى تمكين عدد من الطالبات المتفوقات والمتميزات من استكمال تعليمهن الجامعي. وأضاف العقاد: "نحن نؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل ويساهم في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين نوعية حياة الأفراد من خلال توفير فرص تعليمية لمن لا يستطيع الحصول عليها بسبب الظروف المادية الصعبة، وإتاحة المجال لهؤلاء الأفراد لتحقيق التطور العلمي والمهني وخدمة المجتمع والاقتصاد مستقبلاً. ونأمل بأن نكون قد ساهمنا في جعل مفهوم مساندة الغير متأصل في ثقافة المجتمع".

من جهتها، أعربت السيدة تيماء خوري عن شكرها وتقديرها لشركة سنيورة على هذا الدعم المهم والمبادرة الانسانية، والتي تتيح الفرصة لمجموعة من الطالبات المتفوقات على استكمال تعليمهن في الجامعات الأردنية وخاصة ممن يواجهن ظروف معيشية صعبة، وأضافت: "نأمل بتوسيع هذه الشراكة مع شركات قطاع خاص أخرى للعمل على تمكين النساء من خلال التعليم وإعطائهن الفرصة للشابات للتغلب على الظروف وتحدي الصعاب والمساهمة في تحقيق الاستدامة وتنمية المجتمع وتحقيق طموحاتهن".

يذكر بأن جمعية "المنح الدراسية للنساء الأردنيات-JEWELS" هي مؤسسة غير ربحية تأسست في العام 2013، حيث ساهمت في دعم الكثير من الطالبات وتمكينهن من الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية. وهي تعمل على تحقيق هدفها من خلال توفير الفرصة للنساء من ذوات الدخل المحدود لمتابعة تعلميهن العالي، إنطلاقاً من رؤيتها بأن التعليم هو أساس في تمكين النساء وهو أكثر الاستثمارات المجدية في تقدم الأمم، فالتعليم يوفر الأدوات اللازمة لتوجيه حياتهن ويمكنهن من الإندماج واحداث التأثير في المجتمع. للمزيد من المعلومات عن الجمعية والمنح:

Mobile Number: +962 7 9904 5494

Facebook Page: JEWELS – Instagram Page: jewels.scholarship

و سنيورة هي شركة فاعلة في مجال مسؤوليتها المجتمعية منذ عدة سنوات من خلال مبادراتها الاستراتيجية في دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية خاصة العاملة في قطاعي التعليم والصحة. سنيورة هي الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم المبردة والمثلجة والمعلبة في المنطقة، إضافة الى منتجات اللحم النباتي "بديل" وهو المنتج الخالي من الصويا والجلوتين بأربعة اصناف من البرجر والمفروم والصوصيج والنجتس. وتقوم سنيورة بانتاج أكثر من 100 صنف من خلال أربعة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات العالمية في فلسطين والأردن والإمارات وتركيا. سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).

للمزيد من المعلومات: www.siniorafood.com

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