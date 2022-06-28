(دبي، الإمارات العربية المتحدة): جيبلز (Jebelz) منصة التجارة الإلكترونية الحصرية والمكرسة لعشاق القهوة تنطلق من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم تجربة تسوق لا مثيل لها لكافة أنواع القهوة العالية الجودة عبر الإنترنت. وتوفر المنصة الأكثر تطوراً ضمن فئتها معدات صناعة القهوة ذات المستوى العالمي وحبوب البن والعديد من ملحقات القهوة الحديثة.

ومنذ انطلاقتها تلقت Jebelz استجابة فورية من أصحاب المصالح والمقاهي التجارية وكذلك محبي القهوة على صعيد المنطقة. تفخر المنصة بمجموعة من أحدث ماكينات القهوة المحلية والعالمية المشهورة والمطاحن التي يتم استيرادها من إيطاليا وسويسرا والولايات المتحدة.

وحققت Jebelz نجاحاً ملحوظاً منذ بدايتها مع قائمة من ألمع المحامص المحلية الذين اشتركوا في منصة البائع للعلامة التجارية والذين يقدمون الآن حبوبهم المحمصة بدقة وبشكلٍ رقمي. من ناحية أخرى ، يمكن لخبراء القهوة الوصول إلى مجموعة متنوعة من حبوب البن الفاخرة في جميع الأوقات . لم تعد القهوة المتخصصة فقط حصرية بفضل Jebelz ، وإنما يمكن للعملاء أيضاً الحصول عليها من عدة محامص بنقرات قليلة واختيار الدفع نقداً عند الاستلام أو الدفع الإلكتروني.

يتطلب الأمر بذل الكثير من الجهد لإعداد فنجان قهوة مثالي، لكن هناك عناصر مثل جودة الحبوب ونضارتها وقوام الحبيبات ودقة الوقت ودرجة الحرارة تحدد شكل ونكهة المنتج النهائي. بعد ذلك ، تصبح الحبوب المحمصة حديثًا والمعدات عالية الجودة والمياه المفلترة ،والحليب مكونات أساسية لتجربة مذاق قهوة مذهلة.

وقال زيشان أنور، المؤسس والرئيس التنفيذي لجبليز :" أن فكرة جبيلز نشأت ليكون لدى عملائنا منصة شاملة ورقمية فريدة وذلك فيما يخلص ماكينات تحضير القهوة المتنوعة فضلاً عن المعدات المرافقة لها، جنباً إلى جنب مع توفير الدعم المستمر من فريق خبير وموظفي خدمة العملاء المثاليين . كما ويساهم فريق الدعم في Jebelz في تمكين العملاء بسهولة من البحث عن المنتجات المناسبة وإيصال طلباتهم بشكل صحيح ، وتلقي المنتجات بسرعة للمساعدة في جعل عملية التسوق في Jebelz أمراً ممتعاً. وهذا سيمكن جبيلز من الاستفادة من ملاحظات العملاء من أجل تحقيق رؤيتها للتوسع في أسواق المنطقة ودول الخليج على حدٍ سواء .

"وأضاف أنور قائلاً، جاء إطلاقنا لـ Jebelz لإحداث نقلة نوعية في الارتقاء بتجربة العملاء الحاليين والمحتملين في" الشراء عبر الإنترنت " لتشمل مجموعة من آلات القهوة والمطاحن وآلات التحضير اليدوية والملحقات وحبوب القهوة والكبسولات في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

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