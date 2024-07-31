

القاهرة: أطلقت شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري، أحدث مشروعاتها السكنية الفاخرة "Jamila" بالساحل الشمالي، باستثمارات مبدئية تبلغ حوالي 50 مليار جنيه مصري، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن أحدث تطورات الإنشاء والتسليم الخاصة بمشروعيها الرائدين، "Green Avenue" بالعاصمة الإدارية و "Jura El Galala" بمنطقة العين السخنة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الطموحة بتنمية محفظة أراضيها داخل مناطق استراتيجية والتوسع في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تلبي كافة احتياجات وتطلعات عملائها المتغيرة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في منطقة الساحل الشمالي بما يتماشى من رؤية مصر 2030.

وتأكيدا على التزام شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري بتقديم قيمة مضافة لعملائها ورسم ملامح المستقبل العمراني في مصر، تسعى الشركة إلى مواصلة مسيرتها في تطوير مشاريع فريدة تجمع بين الفخامة والرفاهية والبعد الثقافي والذي يتمثل في مشروعها الرائد "Green Avenue" بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي من المقرر الإنتهاء من تسليم إجمالي 530 وحدة سكنية للعملاء بنهاية العام الجاري.

ويعد المشروع وجهة ثقافية جديدة بالقاهرة الجديدة حيث يحتوي على ساقية ثقافية، منطقة معارض داخلية وخارجية، بالإضافة إلى عروض مستمرة. وانطلاقا من التزامها الثابت بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعاتها، أعلنت الشركة عن الموقف التنفيذي لمشروع Jura El Galala”" بالعين السخنة والذي يوفر وحدات فندقية فاخرة ومن المتوقع أن يتم البدء في تسليم الوحدات خلال العام القادم.

وإيمانا من الشركة بالأهمية الاستراتيجية لمنطقة الساحل الشمالي، قامت شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري باستثمارات مبدئية قيمتها حوالي 50 مليار جنيه مصري لتطوير مشروع "Jamila" تحديدًا عند الكيلو 263، ويمتد على مساحة 130 فدانًا، لتعزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية واستثمارية. يضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تلبي كافة الأذواق والاحتياجات، بدءًا من الشاليهات والدوبلكس والشقق الفندقية وصولًا إلى الاستوديوهات والوحدات المستقلة والتاون هاوس والفيلات. تتميز جميع الوحدات بإطلالة مباشرة على البحر، وتتنوع مساحاتها لتناسب جميع العملاء، بدءًا من 75 مترًا مربعًا وحتى 217 مترًا مربعًا. ومن المقرر تسليم المشروع خلال 3 سنوات عام 2027.

ولضمان تحقيق عناصر الاستدامة البيئية والمجتمعية بمشروع "جميلة"، قامت شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري بالتعاون مع شركة برايم لاستشارات الهندسة المعمارية باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتطبيق تقنيات توفير الطاقة، كما تم تخصيص 91% من المشروع للمساحات الخضراء والمسطحات المائية مما يوفر للعملاء تجربة معيشية فريدة وسط الطبيعة بشكل عصري ومستدام يلبي احتياجات وتطلعات جميع أفراد الأسرة. ويتميز المشروع بموقعه استراتيجي حيث يجمع بين الهدوء وسهولة الوصول إليه، حيث يبعد 4 ساعات ونصف من طريق الضبعة/القاهرة، و20 دقيقة من مطار مرسى مطروح.

وتعليقا على الحدث، صرح المهندس جرجس يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري، قائلًا: "نحن فخورون بالإنجازات التي حققتها الشركة للمساهمة في تعزيز سوق التطوير العقاري في مصر وذلك استنادا إلى خبراتنا التراكمية الممتدة لأكثر من 20 عاماً والتزامنا الراسخ بتقديم منتجات عقارية مبتكرة تتماشى مع معايير الجودة العالمية لمواكبة تطورات السوق والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية والمستدامة. وأضاف: "تعكس تطورات أعمال الشركة في مشروعاتنا الرائدة Green Avenueو Jura El Galala بالإضافة لإطلاق مشروع "Jamila" التزام الشركة الثابت بخطتها التوسعية لتنمية محفظتها العقارية المتنامية وتقديم مشاريع متميزة في مواقع استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وذلك تماشياً مع رؤية الدولة 2030."

ومن ناحية أخرى، يوفر مشروع "Jamila" مجموعة متكاملة من الخدمات والأنشطة الترفيهية والتجارية، بما في ذلك فندق 5 نجوم تديره مجموعة فنادق ماريوت العالمية، وباقة متنوعة من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى مول تجاري يضم أشهر العلامات التجارية العالمية. كما يضم المشروع مجموعة من المرافق الترفيهية مثل البحيرات وClub house والنافورة الراقصة والصالة الرياضية والسبا وحمامات السباحة ومواقف السيارات تحت الأرض، لتتناسب مع مختلف احتياجات أفراد الأسرة.

نبذة عن نيوجيرسي:

نيو جيرسي للتطوير العقاري إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري، بخبرة تراكمية تمتد لـ 20 عامًا. نجحت خلالها الشركة في إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة بهدف تلبية احتياجات العملاء المختلفة. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة من المشاريع تبلغ 300 فدان تتنوع بين مشروعات سكنية وإدارية وتجارية، وذلك في عدد من أهم المناطق الحيوية بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالي، والقاهرة الجديدة، مدينة بدر، هليوبوليس الجديدة. وتضمن أبرز مشروعات الشركة مشروع Green Avenue وهو مجمع سكني يتميز بموقعه الفريد في العاصمة الإدارية، ومشروع Soul Plaza Mall وهو مجمع متطور يضم وحدات تجارية وإدارية والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة R7 أمام الممشى السياحي والجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة ل Genesis Tower وهو برج فاخر يضم ما يقرب من 500 وحدة مختلفة، ومشروع Jura El Galala بمنطقة العين السخنة الذي يحتوي على شقق فندقية مباشرة على شاطئ البحر.

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