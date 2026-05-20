أﻋﻠﻦ اﻹﻋﻼﻣﻲ راﻣﻲ رﺿﻮان ﻋﻦ إﻃﻼق أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ »إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ«، اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وإدارة اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة واﻟﻤﻬﺎرات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ، ﺑﻬﺪف إﻋﺪاد ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼصين ورواد اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلي إﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤصري واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

وﺗﻘﺪّم »إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ« ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﻋلي ﻣﻨﻬﺞ ﺻﺎرم ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﺎدة، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدة اﻻستراﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻟﺘﻔكير ﻋالي اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺪﻗﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أﻓﺮاد ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋلي اﻻﻧﻄﻼق واﻟﺘﻤيز ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺄﻋلي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻹحتراﻓﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎيير اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋلي ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼًﺎ، ﻳﻘﻮدﻫﺎ خبراء وﺻﻨﺎع ﺗﺄثير ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺗﻬﺪف إلي إﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪرج وﺻﻮﻻً إلي ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت احتراﻓﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وإدارة اﻷﻋﻤﺎل، واﻟﻤﻬﺎرات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎً ورﻗﻤﻴﺎً.

وﻳﺄﺗﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻃﻼق اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟتزاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ شراﻛﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ بين »إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ« وRegus - إﺣﺪى علامات شركة IWG الرائدة عالمياً في حلول اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮن، وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ داﺧﻞ ﻓﺮوﻋﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﺣﱰاﻓﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ بين اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤلي.

وﺗﺮأس اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺑﺎﻧﺴﻴﻪ اﻟﻜﺎﺷﻒ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدارة »إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ«، وﻫﻲ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋلي درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراة وﻣﺤﺎِضرة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺑخبرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة وﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﺑُﻌﺪًا أﻛﺎدﻳﻤﻴًﺎ وﻋﻠﻤﻴًﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣًﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ والبراﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟخبراء واﻟﻤﺘﺨصصين، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻤﺎن، ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎﺧﺮة وأﺣﺪ ﻣﺆسسى شرﻛﺔ »ﻟﻮﻧﭻ ﺑﻼك«، واﻟﺬي ﻳﺘولي ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ استراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة، اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ اﻟﺴﻮﻗﻲ، وﺑﻨﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ، وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ شركتة كبرى اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ روﻟﻜﺲ وﻻﻣﺒﻮرﺟيني وﻓﻮر سيزوﻧﺰ وﻣﺎﻳﺒﺎخ وﻏﲑﻫﻢ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم اﻹﻋﻼﻣﻲ راﻣﻲ رﺿﻮان ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎً ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ، وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻌﺮض، وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺤﻮارات، وﺑﻨﺎء اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸخصي واﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺘﺪربين.

وﻗﺎل راﻣﻲ رﺿﻮان، اﻟشرﻳﻚ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟـ إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ:“إﻃﻼق اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤصري واﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت التي ﺗﺴﻌﻰ إلي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺠﺎرب راﻗﻴﺔ وﻣﺘﻤيزة. ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ خبرات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺸﺎركين علي اﻟﺘميز وإﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات وأﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹﻋﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺘﻮى ﻗﻮي وﻫﺎدف ﻳﺴﺎﻋﺪ علي ﺗﺮك أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ وﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ”.

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻤﺎن:اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺮد ﻫﻮﻳﺔ ﺑصرﻳﺔ، ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻮق وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤلي وﻣﺘﺨﺼﺺ .

وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋلي اﻟشراﻛﺔ، ﻗﺎل ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺠﻴﺐ، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟ IWG في مصر:“تجسد شراكتنا مع 'إمباير أبسكيل' التزامنا بدعم التميز المهني عبر شبكة مراكز Regus للعمل المرن. نحن حريصون على تسخير شبكتنا لتكون بيئة لانطلاق المبادرات التي تساهم في تمكين جيل جديد من القادة وصناع التغيير، وبناء مستقبل واعد لرواد الأعمال".

وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺸﻤﻞ البراﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ: استراﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺎﺧﺮة، ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎﺧﺮة، اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﻈﻬﻮر اﻻحتراﻓﻲ، ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳسين، وﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ.

وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ رواد اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، وﻃﻼب وﺧﺮﻳﺠﻲ اﻹﻋﻼم أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاغبين ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎﺧﺮة واﻟﻀﻬﻮر اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ أو اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى.

وﻳﺄﺗﻲ إﻃﻼق اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪًا إلي ﺧﱪات ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﻋﻼم، اﻻستراﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻷﻛﺎديمية؛ ﺣﻴﺚ ﻳُﻌﺪ راﻣﻲ رﺿﻮان أﺣﺪ أﺑﺮز اﻹﻋﻼميين ﻓﻲ ﻣصر، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻤﺎن ﺑخبرة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎﺧﺮة، إلي ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرة ﺑﺎﻧﺴﻴﻪ اﻟﻜﺎﺷﻒ وخبرﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﺘميزة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼصين ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

