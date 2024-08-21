مسقط: أعلن صحار الإسلامي - نافذة صحار الدولي الإسلامية - عن تطوير نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية لمركز الاتصالات لدى البنك، كما قام البنك بتغيير الرقم المخصص للزبائن للتواصل مع مركز الاتصالات إلى +968 2473 0037 ، عليه يمكن للزبائن التواصل مع مركز اتصالات صحار الإسلامي على مدار الساعة. ومن أجل تعزيز تجربة الزبائن، تم تصميم نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) لإحداث نقلةً نوعية وفعالة وضمان مزيد من السلاسة في تواصل الزبائن بمركز الاتصالات وحصولهم على الدعم اللازم من البنك، الأمر الذي يترجم التزام صحار الإسلامي بتقديم خدمات استثنائية وتجارب رقمية متميزة لزبائنه الكرام.

وحول ذلك ، علق الفاضل عبدالواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية، قائلاً: "تأتي هذه التطورات التي يشهدها مركز الاتصالات لدينا من خلال تفعيل نظام الاستجابة الصوتية التفاعلي المطور ترجمة لالتزام صحار الإسلامي بالتميز في تجربة الزبائن وتقديم خدمات استثنائية لهم. ويعزى التطور في مركز اتصالات صحار الإسلامي إلى استقطاب البنك لأحدث التقنيات المبتكرة والتي لا تسهم فحسب في تسهيل المعاملات، بل تعمل أيضًا على تعزيز مستوى الأمان، وتقديم خدمات أسرع، وإضفاء مزيد من السهولة في خدمة زبائننا، كما تمثل هذه المبادرة تطور كبير في مجال المعاملات الرقمية مع الزبائن في قطاع الصيرفة الإسلامية."

وبالإضافة إلى خدمات الدعم عبر المكالمات الواردة، أصبح بإمكان الزبائن الآن التواصل مباشرة مع مركز اتصالات البنك من خلال قنوات الاتصال المتعددة للحصول على الدعم بشكل أسهل وأسرع في أي وقت ومن أي مكان. كما يتضمن نظام الاستجابة الصوتية التفاعلي خيارات متطورة للخدمة الذاتية تُمكن الزبائن من إتمام العديد من المعاملات المصرفية بكل سلاسة وأريحية خلال فترة وجيزة. ومن الخدمات المستحدثة التي يتضمنها نظام الاستجابة الصوتية التفاعلي أيضًا هي خيارات المصادقة الذاتية، وخاصية تفعيل البطاقات، وإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي، والتحقق من رصيد الحساب. وإضافة إلى تدابير الأمان والخبراء المختصين، سيسهل ذلك على زبائن صحار الإسلامي التقدم بطلب للحصول على منتجات وخدمات التجزئة المصرفية عبر مركز الاتصالات، الأمر الذي يمكن الزبائن من إدارة متطلباتهم المصرفية في الوقت الذي يناسبهم.

بدوره يحرص صحار الإسلامي من خلال فهمه العميق لمتطلبات الزبائن على تطوير خدماته باستمرار، حيث سيشكل نظام الاستجابة الصوتية التفاعلي المطور عنصرًا أساسيًا للحصول على الردود والملاحظات من الزبائن، الأمر الذي يمكن البنك من تعزيز خدماته ومنتجاته التي يقدمها للزبائن. و يُجسِّدُ استثمار صحار الإسلامي في هذا التطور التزامه بريادته في الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تؤكد هذه المبادرات نهج صحار الإسلامي الاستباقي عبر مواكبة متطلبات القطاع وتقديم الحلول المصرفية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستمرارية في دعم النمو المستدام.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

www.soharinternational.com

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