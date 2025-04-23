الدوحة: أعلنت شركة ميزة ، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، عن حصولها على اثنتين من الشهادات الدولية المرموقة: شهادة ISO 27701:2019 لنظام إدارة خصوصية البيانات (PIMS) وشهادة ISO 27017:2015 لضوابط الأمن السحابي. وتؤكد هذه الشهادات التزام”ميزة” المتواصل بأعلى معايير خصوصية البيانات وأمن المعلومات وأمن الخدمات السحابية التي تقدمها لعملائها وشركائها.

تُعد شهادة ISO 27701:2019 امتدادًا لمعيار ISO 27001، حيث توفر إطارًا للمؤسسات من أجل إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين أنظمة إدارة خصوصية البيانات (PIMS). وتبرهن هذه الشهادة على قوة الحوكمة والعمليات الإدارية التي تتبعها "ميزة" لحماية البيانات الشخصية (PII)، كما تضمن الالتزام بالأنظمة العالمية لحماية الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يمنح العملاء ثقة أكبر في مستوى حماية بياناتهم.

أما شهادة ISO 27017:2015، فهي توفر ضوابط أمنية متقدمة خاصة ببيئات الحوسبة السحابية، استنادًا إلى معيار ISO/IEC 27002، مما يضمن توافق خدمات"ميزة" السحابية وبنيتها التحتية مع أفضل الممارسات الأمنية المعترف بها عالميًا.

وقد تم منح الشهادتين من قبل هيئة SGS المعتمدة دوليًا، ما يعزز من مصداقية "ميزة" في مجال أمن المعلومات والحوسبة السحابية، كما يُعد إنجازًا جديدًا يعزز من مكانة "ميزة" كشريك موثوق في مجالي خصوصية البيانات وأمن الحوسبة السحابية. وتعكس هذه الشهادات الإلتزام الدائم بتقديم حلول رقمية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية.

وتعكس هذه الشهادات الجديدة التزام "ميزة" المستمر بتعزيز منظومتها المعتمدة لأمن المعلومات، حيث تضاف إلى سجلها الحافل بالاعتمادات الدولية وفي مقدمتها شهادة ISO 27001. كما تواصل "ميزة" دعم وتمكين المؤسسات في دولة قطر وخارجها، في مختلف القطاعات الحيوية كالحكومة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتعليم، من خلال تقديم حلول متكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، تتسم بأعلى معايير الأمان والامتثال الدولي.

نبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة ميزة على العديد من الجوائز المرموقة العالمية ومنها جائزة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لعامين متتاليين، 2023 و 2024، وجائزة أفضل حل سحابي لعام 2022 في جوائز قطر للأعمال الرقمية من قبل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. وأيضاً، فازت شركة ميزة على جائزة مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارا في قطر لعام 2023 المقدمة من جلوبال بزنس اوتلوك .تؤكد هذه الإنجازات المرموقة على التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار وتقديم خدمات إستثنائية لعملائنا.

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