أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، عن حصولها على شهادة الأيزو ISO 27001 العالمية في نظام إدارة أمن المعلومات، وذلك من قبل جهة الاعتماد العالمية INTERCERT، في خطوة جديدة ومحورية، وتعكس التزام الشركة بأعلى معايير الأمان والحماية الرقمية وجهودها نحو ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني.

وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز أداء أنظمة الشركة عبر تقوية التدابير الأمنية، وضمان حماية بيانات العملاء والمستثمرين، والتعامل مع محاولات الاختراق المحتملة والتصدي لها. كما تدعم رفع الكفاءة التشغيلية من حيث تقليل الوقت والتكاليف الناتجة عن المخاطر البشرية، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر أمانًا وثقة تضمن سرية البيانات الشخصية للعملاء والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، صرّح السيد هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال، قائلاً: "فخورون بحصول سي آي كابيتال على شهادة ISO/IEC 27001، والتي تمثل دليلاً عمليًا على التزامنا الراسخ بحماية أصولنا الرقمية، وبيانات العملاء، والشركاء والمستثمرين. فأمن المعلومات لم يعد رفاهية، بل أصبح عنصرًا جوهريًا في استدامة ونمو أي مؤسسة مالية في العصر الرقمي، حيث تعكس هذه الشهادة الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في مختلف القطاعات التقنية بالشركة، كما تعزز ثقة عملائنا وشركائنا تجاه كافة خدماتنا."

وأضاف جوهر ان الشركة تسعى إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في جميع المجالات وخاصة مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات، ويظل دمج ممارسات أمن المعلومات العالمية في نموذج أعمال الشركة إلى جانب التحديث المستمر للبنية التحتية، من الركائز الأساسية في استراتيجية شركة "سي آي كابيتال" لضمان بيئة تشغيلية آمنة تواكب التطورات المستمرة.

والجدير بالذكر ان الشهادة تغطي نطاق نظام إدارة أمن المعلومات الخاص بالشركة، بما يشمل مراكز البيانات الرئيسية ومراكز التعافي من الكوارث، إضافة إلى فرق الأمن السيبراني، والبنية التحتية، وقواعد البيانات، والشبكات، ودعم التطبيقات، ومركز عمليات الأمن (SOC)، والموارد البشرية، والأمن المادي.

ومن جانبه صرح أحمد عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات لشركة سي آي كابيتال: "يعد هذا الاعتماد الدولي خطوة مهمة في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها "سي آي كابيتال"، ويعزز من موقعها الريادي في الأسواق التي تعمل من خلالها سواء السوق المصري أو الاسواق الإقليمية، كما يضمن التوافق مع أعلى المعايير العالمية في إدارة المخاطر وحوكمة البيانات."

وأضاف عبد اللطيف: "يتجاوز تأثير شهادة الأيزو 27001 مجرد تقليل المخاطر، إذ تعزز قدرة الشركة على خدمة العملاء سواء من الشركات والمؤسسات المحلية او الدولية التي تشترط أعلى معايير الامتثال والضمانات الأمنية. كما تعزز تلك الشهادة مكانة سي آي كابيتال كشريك آمن يتمتع برؤية مستقبلية في قطاع الخدمات المالية، وتمكننا من التوسع بشكل مستدام وتلبية متطلبات المعايير المحلية والدولية على حد سواء."

ومن جانبه علّق مصطفى عبيد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في سي آي كابيتال، قائلًا: "من الناحية التقنية، دفعتنا شهادة الأيزو 27001 إلى تطوير هيكلية الأمن السيبراني على جميع المنصات الخاصة بالشركة، بما يشمل البنية التحتية والتطبيقات والبيانات والتحكم في ضوابط دخول المستخدم. وقد أنشأنا إطارًا قويًا لإدارة المخاطر يمكّننا من المراقبة المستمرة، والاستجابة الفعّالة ومعالجة المشكلات، والتصدي للتهديدات او محاولات الاختراق بشكل استباقي."

وأضاف عبيد: "وساهمت تلك التطويرات في توحيد سياسات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز ضوابط الهوية وإدارة الوصول، وضمان تطبيق بروتوكولات التشفير والاتصالات الآمنة على مستوى الشركة، كما تؤهل تلك الشهادة شركة سي آي كابيتال لضم التقنيات المستقبلية والابتكارات الرقمية بأمان ومسؤولية — مما يعزز ثقة عملاء الشركة من الشركاء والمستثمرين في نموذج أعمالنا."

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