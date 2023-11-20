- سيعزز بروتوكول الإنترنت (IPv6) من كفاءة الشبكة، مما يساهم في تسريع عملية تطور خدمات الإنترنت في البحرين.

المنامة، البحرين: أطلقت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) الذي سيساهم في تعزيز كفاءة الإنترنت لزبائنها. تعد الترقية من بروتوكول الإنترنت الإصدار الرابع (IPv4) إلى الإصدار السادس (IPv6) خطوة أساسية لمواكبة الطلب المتزايد على إنترنت الأشياء (IoT) والمنتجات الرقمية.

إن عناوين بروتوكول الإنترنت تم إطلاقها في أوائل الثمانينات، والذي يتضمن ما يقارب 4 مليارات من عناوين IP الفريدة التي يتم استخدامها حول العالم، وذلك كان يعتبر أكثر من كافٍ لاحتياجات مستخدمي الإنترنت في ذلك الوقت، ونظرًا لأن العالم أصبح متصلاً بشكل متزايد، فإن إمكانية الحصول على عناوين بروتوكول الإنترنت (IPv4) أصبحت محدودة، مما سيشكل عائقًا في التوسع التكنولوجي في المستقبل، ولكن مع تبني بروتوكول الإنترنت (IPv6)، ستكون عناوين IP الفريدة متوفرة بشكل أكبر، والتي ستدعم بعد ذلك التقنيات الناشئة إلى جانب مواكبة أعداد الأجهزة المتزايدة المتصلة بشبكة الإنترنت، مما يضمن أن كل الأجهزة بشتى انواعها سيكون لها عنوان IP فريد.

وتعليقًا على الإطلاق، قال راشد محمد، المدير العام لقطاع التكنولوجيا في بتلكو: "نحن فخورون بأن شركة بتلكو تطلق أكبر تفعيل لبروتوكول الإنترنت (IPv6) في مملكة البحرين، مما يساهم في جعل المملكة في قائمة الدول الأكثر احتضانًا للتكنولوجيا في المنطقة. سيؤدي تفعيل هذا البروتوكول الجديد إلى تعزيز كفاءة وامن وأداء الشبكات مقارنة ببروتوكول الإنترنت (IPv4) السابق".

وتابع قائلًا:" في بتلكو، نحن ملتزمون بتزويد زبائننا بأحدث الحلول التقنية، وذلك من خلال استثمارنا المستمر في أحدث التقنيات المتطورة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على جودة تجربة زبائننا".

واختتم حديثه قائلاً: "إن بروتوكول الإنترنت يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والاقتصادي بالمملكة. والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مملكة البحرين بصفتها مركزًا رقميًا متقدم في المنطقة".

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