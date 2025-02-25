دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف إمارة دبي الدورة الحادية والعشرين من معرض آي بي إس (IPS) والذي يُعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025 بمركز دبي التجاري العالمي. في إطار تعزيز ريادتها العالمية كمركز للابتكار والتكنولوجيا.

ويُعد المعرض منصة حيوية تجمع أبرز المبتكرين والخبراء في قطاع العقارات، حيث يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في هذا القطاع الحيوي من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

وتتخذ الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العقارية (البروبتيك) مركز الصدارة في المعرض، لاستعراض أحدث الابتكارات التي من شأنها أن تُحدث ثورة في صناعة العقارات. ويُسلط المعرض الضوء على تأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والحلول الرقمية على القطاع العقاري، بما في ذلك تحسين عمليات المعاملات العقارية واتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.

تحولات رقمية هائلة في صناعة العقارات

يشهد قطاع العقارات العالمي تحولًا غير مسبوق نتيجة الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية. في هذا السياق، يوفر معرض (IPS) فرصة للشركات الناشئة ورواد البروبتيك لعرض تقنياتهم الرائدة في مجالات عدة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين معاملات البيع والشراء، وتطبيق حلول المدن الذكية التي تسهم في خلق بيئات حضرية أكثر استدامة وفاعلية.

وتشير التقارير إلى أن سوق PropTech العالمي حقق نموًا ملحوظًا بلغ حجمه أكثر من 27.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع توقعات أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 15% خلال الأعوام المقبلة بين 2024 و2032.

وفي إطار هذا التحول، تواصل دبي تحقيق أداء استثنائي في القطاع العقاري، حيث شهدت أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي زيادة بنسبة 6.8% في عام 2024، بينما ارتفعت قيم الإيجارات بنسبة 23.5%.

مسابقة للشركات الناشئة والبروبتيك

ويتم تخصيص مسابقة خاصة ضمن فعاليات المعرض، تستهدف الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العقارية (البروبتيك)، ليتمكن المبتكرون من عرض أفكارهم ومشاريعهم الريادية أمام كبار قادة الصناعة والمستثمرين. تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في القطاع، وكذلك توفير منصة لتوسيع نطاق تلك المشاريع وتسهيل حصولها على الدعم اللازم لتحقيق أهدافها.

دبي، مركز عالمي للابتكار العقاري

من خلال استضافة معرض آي بي إس 2025، تؤكد دبي مجددًا مكانتها كمركز عالمي للابتكار في قطاع العقارات. يسهم المعرض في تعزيز هذا الدور، من خلال تسليط الضوء على بيئة دبي المواتية للابتكار التكنولوجي، وتقديم حلول عقارية مستقبلية تتماشى مع احتياجات العصر الجديد.

وأشار المهندس إبراهيم جراد مدير محفظة النخبة في معرض IPS إلى استقطاب الحدث أفضل العقول والمبتكرين في مجال البروبتك والشركات الناشئة، لخلق فرص تعاون وشراكات جديدة تساهم في إعادة تعريف مستقبل العقارات وتطوير الحلول التقنية التي تدعم التوسع الحضري المستدام. كما أكد على أهمية ودور الشركاء في تمكين رواد الاعمال في القطاع العقاري وتسليط الضوء على أحدث المبادرات المبتكرة والمتطورة في القطاع.

وبدوره، قال محمود التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيت مي (DigitMe)، الشريك الاستراتيجي لمعرض آي بي إس: "يواصل سوق العقارات في دبي تحقيق نمو متسارع، مدعوماً بسياسات تنظيمية محفزة للابتكار، وشبكة متكاملة من المطورين والوسطاء والمستثمرين، مما يوفّر فرصًا غير مسبوقة لشركات PropTech الناشئة. ويسعدنا تجديد شراكتنا مع IPS 2025، تأكيدًا على التزامنا المستمر بتعزيز التعاون والعمل المشترك، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين. وتتمثل رؤيتنا في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا العقارية، وخلق بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة وتمكين رواد القطاع من التوسع والتعاون والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع."

منصة عالمية للتطور العقاري

يُعد معرض (IPS) 2025 من الفعاليات البارزة التي تجمع كبار المطورين العقاريين، الخبراء، والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ليس فقط عبر المعرض ذاته، بل أيضًا من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تغطي خمسة محاور رئيسية: "عقارات آي بي إس (IPS Real Estate)"، "مدن آي بي إس المستقبلية (IPS Future Cities)"، "آي بي إس ستارتب وبروبتيك (IPS Startups & PropTech)"، "آي بي إس للتصميم (IPS Design)"، و"خدمات آي بي إس (IPS Services)".

من خلال هذه المحاور، يواصل المعرض دعم الابتكار والتحول الرقمي في جميع جوانب القطاع العقاري.

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