بالتزامن مع إنطلاق كوب 28 للمناخ في دبي

دبي: أعلنت شركة دايكن العالمية، الرائدة في تطوير وتصنيع منتجات تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد ، عن إطلاق، iPlantManager في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للشركة "فيوجن 25" وفي إطار سعيها لتحقيق رؤيتها البيئية 2050 والالتزام بالحياد الكربوني. وتسعى دايكن على الدوام إلى توفير حلول مبتكرة من شأنها أن تساهم في تقليل الأثر البيئي وتحسين جودة الحياة وخلق بيئات معيشية صحية في إطار دعمها للاستدامة.

تم تطوير iPlantManager، بالشراكة مع شركة Conserve It في أستراليا التابعة لمجموعة دايكن ، ليقدم حلولاً متطورة في مجال تحسين وإدارة محطات التبريد المركزية. كما ويتميز هذا النظام بقدرته على ضمان تشغيل معدات التبريد بأعلى مستويات الكفاءة والاستمرارية طوال فترة التشغيل إلى جانب كونه يعتمد على تحليل البيانات بدقة وإجراء التعديلات الفورية، مما يسهم في تحسين الأداء و زيادة العمر الافتراضي للمعدات وتحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة.

أكد، كريشنا سانكاران، المدير الإقليمي للصيانة والحلول في دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، على التزام الشركة بتلبية احتياجات العملاء، وقال: "في تعاملاتنا اليومية مع المستخدمين النهائيين، نلحظ أن مخاوفهم الأساسية تتركز باستمرار حول خفض تكاليف الطاقة وتحسين موثوقية المعدات وضمان جودة الصيانة. ونحن في دايكن نفهم هذه الاحتياجات بعمق ونبتكر الحلول الفعالة من حيث استهلاك الطاقة والاستدامة. ولعل أبرز مثال على ذلك نظام Daikin iPlantManager - المصمم لتوفير مفهوم جديد للتحكم بمحطات التبريد المتطورة إلى جانب أنه جاء تلبيةً لمتطلبات عملائنا والمساهمة بشكل إيجابي في استراتيجية الاستدامة الخاصة بهم."

أضاف كريشنا: "إطلاق نظام Daikin iPlantManager في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يتماشى مع رؤية دايكن لمستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة، ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في صناعة التكييف والتدفئة والتهوئة".

بدروه قال تشيرايو شاه، نائب رئيس العمليات في شركة Conserve It (وهي عضو في مجموعة دايكن): "نحن متحمسون جداً للعمل مع دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا لأنها ستمكنهم من استغلال كامل إمكانيات iPlantManager، الذي يعمل بتقنية PlantPRO®، لتقديم رؤى عملية وكذلك التحكم وتحسين عمليات المحطات المركزية وزيادة عمر المعدات إلى جانب توفير إدارة الطاقة والأداء المثالي للمحطات المركزية بأقل التكاليف".

يمثل إطلاق نظام Daikin iPlantManager تقدماً كبيراً في حلول تحسين التحكم بالمحطات المركزية عبر استخدام تقنيات التعلم الآلي والتحكم التنبؤي بالنماذج لزيادة كفاءة المحطات المركزية. وتستفيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بقاعدتها الواسعة من المبردات والاستهلاك العالي للطاقة بسبب الظروف الجوية القاسية، بشكل كبير من هذه الحلول المبتكرة. علاوة على ذلك يعتبر هذا الابتكار التكنولوجي المتطور، حلاً مثبتاً وناجحاً، حيث تم تطبيقه بنجاح في أكثر من 30 دولة عبر ست قارات. وهو مناسب جداً لمحطات التبريد القائمة ولمحطات التبريد الجديدة ذات التصاميم الحديثة، مما يجعله حلاً قياسياً وفعالاً لتقليل البصمة الكربونية.

ضمن مساعيها المستمرة والنشطة على المستوى العالمي لدعم أهداف الاستدامة، تساهم دايكن بفعالية في المبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ. وكجزء من هذا النهج، تستعرض الشركة أحدث ابتكاراتها في تكنولوجيا تكييف الهواء عالي الكفاءة بتقنية العاكس في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي يقام في الإمارات العربية المتحدة. هذه التكنولوجيا المتطورة قادرة على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%. كما تلتزم دايكن بتقليل الأثر البيئي وتقديم حلول تجديد مبتكرة، وتحث عملائها على الانضمام إليها في مسيرتها نحو مستقبل مستدام.

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لمحة عن صناعات دايكن المحدودة

صناعات دايكن المحدودة هي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع منتجات تكييف الهواء والتهوئة والتدفئة والتبريد عالية الجودة وتصميم الحلول الخاصة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية. تأسست الشركة في اليابان عام 1924 وتسعى جاهدة إلى الجمع بين الخبرة والتجربة لتوفير تقنيات مبتكرة وجديدة تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء المستقبلية. حققت دايكن نموًا كبيرًا على مدى القرن الماضي، حيث يبلغ عدد الموظفين لديها نحو 96 ألف شخصًا وتملك 117 قاعدة إنتاج في 170 دولة حول العالم.

تعنى شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بالتخطيط والترويج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع ودعم مختلف منتجات تكييف الهواء ومعدات التبريد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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