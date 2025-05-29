دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن عقد شراكة مع شركة "آي بي آي دي" (iPiD)، المزود العالمي لخدمة التحقق من هوية مستفيدي الدفع (KYP). وسيسهم هذا التعاون في تمكين بنك الإمارات دبي الوطني من توفير التحقق الفوري من هوية المستفيد للمدفوعات العابرة للحدود. ويتيح هذا الحل للعملاء التحقق الفوري من أسماء المستفيدين وأرقام IBAN وأرقام الحسابات قبل إتمام عملية الدفع، بما يسهم في الحد من عمليات الاحتيال، ومنع فشل المعاملات بسبب عدم دقة التفاصيل، وتعزيز الكفاءة.

وبدمج حل تأكيد هوية المستفيد من "آي بي آي دي"، يعزز بنك الإمارات دبي الوطني استراتيجيته لمكافحة الاحتيال، ويمهد الطريق للتوسع في تطبيق عملية التحقق من هوية المستفيد في الأسواق العالمية. ويؤكد هذا التعاون ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في تبني التقنيات المبتكرة والمتطورة لتوفير تجربة مصرفية أكثر أماناً.

وبهذه المناسبة، قال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "نلتزم في بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم تجربة رقمية استثنائية لعملائنا، مبنية على أسس متينة من الأمان والثقة. وتأتي شراكتنا مع ’آي بي آي دي‘ التي توفر إمكانيات التحقق من المستفيد عالمياً لتحسين المدفوعات العابرة للحدود، لتعزز هذا الالتزام. وبتعاوننا، نضمن لعملائنا مدفوعات رقمية أكثر أماناً وكفاءة، محلياً وعالمياً."

ومن جانبه، قال داميان دوغوكييه، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة "آي بي آي دي" (iPiD): "تُمثل شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً مهماً ضمن رسالتنا الرامية إلى جعل المدفوعات العالمية أكثر بساطة وأماناً للجميع. ومن خلال واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة الخاصة بنا وقدراتنا في التحقق، نعمل على تمكين مؤسسات مثل بنك الإمارات دبي الوطني من مكافحة الاحتيال بشكل استباقي وتقديم تجارب دفع سلسة."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات