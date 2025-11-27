د. محمد الزيات: نمكن المؤسسات من الامتثال لمعايير الاستدامة الدولية وعلى رأسها CBAM

القاهرة: أعلنت شركة (Influence Public Affairs (IPA، المتخصصة في الشؤون العامة والاستشارات الإستراتيجية، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة Sustaina International الرائدة في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية وتقييم الأداء المناخي، بهدف دعم مواءمة السياسات الحكومية والمؤسسية مع متطلبات الاستدامة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإقليمي في الأسواق الدولية، وخاصة في القطاعات كثيفة التصدير.

تأتي هذه الشراكة في ظل التحول العالمي السريع نحو الاقتصاد الأخضر، وتزايد أهمية الامتثال للمعايير البيئية والتشريعات الدولية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والتي تمثل محطة رئيسية في تنظيم حركة التجارة العالمية ودعم الصناعات منخفضة الانبعاثات.

وتهدف الشراكة إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل: دعم تطوير السياسات العامة المستدامة، ومواءمة استراتيجيات القطاعين العام والخاص مع متطلبات الامتثال البيئي، وتنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات، وتقديم حلول استشارية متقدمة تساعد المؤسسات في رفع جاهزيتها التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة الدولية.

وفي هذا السياق، قال وليد رمضان، المدير العام لشركة Influence Public Affairs: "تأتي هذه الشراكة في وقت حاسم يشهد فيه العالم تحولاً جذرياً نحو سياسات أكثر استدامة، وتعاوننا مع Sustaina International يتيح لنا تقديم حلول استراتيجية تدعم الحكومات والمؤسسات في صياغة سياسات فعالة، وتطوير نظم امتثال متكاملة، بما يعزز مكانة الاقتصاد الإقليمي عالمياً ويدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة".

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الزيات، الرئيس التنفيذي لشركة Sustaina International: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم منهج علمي متكامل يعزز جاهزية الشركات والجهات الحكومية لمتطلبات المعايير البيئية الدولية، وعلى رأسها CBAM، خاصة وأن تعزيز فهم السياسات البيئية وأثرها على سلاسل القيمة والامتثال التجاري أصبح شرطاً أساسياً للحفاظ على تنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية".

وتؤكد الشركتان أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة مستدامة قادرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية، ودعم القطاعات التصديرية في المنطقة للاستفادة من فرص النمو الجديدة في الاقتصاد الأخضر.

-انتهى-

#بياناتشركات