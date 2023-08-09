أطلقت آسياسيل مزود الاتصالات والخدمات الرقمية الرائد في العراق، بالتعاون مع عملاق تكنولوجيا الاتصالات العالمي هواوي، أول شبكة بروتوكول انترنت IP ذكية في الشرق الأوسط. يتماشى هذا التطور الثوري مع التزام آسياسيل بتلبية، بل وتجاوز متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) الصارمة والمتزايدة التعقيد لزبائنها في عصر تقنيات الجيل الخامس 5G والتكنولوجيا السحابية الحديثة.

"وضع العراق في مشهد الاتصالات العالمي": التزمت آسياسيل، منذ إنشائها عام 1999، بتقديم مستويات خدمة عالية الجودة لمشتركيها الذين فاق عددهم الـ 17 مليون مشترك اليوم. يضمن الابتكار التكنولوجي الأخير تجارب خدمية موثوقة متقدمة المستوى، لتناسب الاحتياجات المتطورة لعملاء الهاتف المحمول والشركات (B2B).

قال هشام سبليني، المدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات في آسياسيل: "بصفتها شركة رائدة في مجال الاتصالات، نلتزم في آسياسيل بتقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدم أفضل تجربة خدمة متقدمة لعملائها في العراق من خلال هذا التعاون مع هواوي".

قامت آسياسيل بنشر أول شبكة بروتوكول انترنت IP ذكية في المنطقة، باستخدام تقنيتي G-SRv6 Policy وSDN الثوريتان، لتعزيز التوجيه التلقائي لحركة مرور المعلومات في الشبكة. ما يضمن الالتزام المبتكر بمتطلبات اتفاقية مستوى الخدمة للعملاء من خلال اختيار أفضل مسار ممكن للشبكة.

يسهل بروتوكول SRv6 الجديد أيضا البرمجة الفعالة لتنقلات بروتوكول الانترنت IP، ما يؤدي إلى نشر أسرع لمسارات حركة المرور المحسنة من طرف إلى طرف اخر عبر الشبكة والقضاء على الطبقات المعقدة المشاركة في نظام تبديل عديد البروتوكولات باستخدام المؤشرات التعريفية (IP MPLS) التقليدي. وبالتالي الابتكار الجديد يقدم خدمة أكثر سرعة بأداء أكثر فاعلية للشبكة.

أكد فانيس يو، نائب رئيس هواوي الشرق الأوسط واسيا الوسطى لقسم دعم التسويق والمبيعات: "مع تقدم التحول الرقمي، سيستفيد الأفراد والشركات في العراق من قدرات SDN وSRv6 المتقدمة التي ركبتها هواوي في شبكات آسياسيل. وبالتعاون مع آسياسيل، نحن على استعداد لضمان تجارب خدمة متفوقة من خلال شبكة نقل بروتوكول الانترنت IP متعددة الخدمات مستعدة لشبكات الغد من الجيل الخامس 5G ومصممة لتوفير خدمات عالية الجودة قابلة للتطوير".

تعمل شبكة بروتوكول الانترنت IP الذكية الجديدة هذه على تحسين الكفاءة التشغيلية لمختلف التطبيقات، مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة السحابية CCTV، والحواسيب السحابية، والواقع الافتراضي السحابي، والبث المباشر عبر انترنت الجيل الخامس 5G، والواقع المعزز، وخدمات المساعدة عن بعد، وفحص الطائرات بدون طيار. يمكن للشبكة الجديدة وعلى مدار الساعة ضمان التزامات اتفاقية مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وتوفير خدمة مستمرة وموثوقة في أي بيئة على نطاق واسع. وباستخدام تقنيات SRv6 وSDN، قامت آسياسيل وهواوي ببناء أول شبكة IP ذكية في منطقة الشرق الأوسط في العراق يمكنها تزويد الشركات بخدمة مستمرة وموثوقة في أي بيئات محتملة وعلى نطاق واسع.

يمثل هذا الإنجاز الرائد علامة فارقة مهمة نحو شبكات القيادة الذاتية (ADN) مستقبلا، ما يعزز دور آسياسيل الأول في إدخال أحدث التقنيات إلى العراق. تواصل آسياسيل عزمها في تشكيل مستقبل الرقمنة لجميع القطاعات في العراق، وفي سد الفجوات وتمهيد الطريق لنمو تكنولوجي واسع النطاق.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول آسياسيل

آسياسيل "تجمعنا سوة" هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، حيث تجاوزت قاعدة مشتركيها 17 مليون عميل اعتبارًا من 1 يناير 2023. وقد تم الاعتراف بشركة آسياسيل كأول شركة اتصالات محمولة تعمل في العراق وأول من يحقق تغطية محلية كاملة. تقدم آسياسيل خدمات 4G عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية وتغطي شبكة آسياسيل أكثر من 99.06٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر اتساعًا وتغطيةً بين المشغلين الآخرين للهاتف المحمول في العراق. منذ يناير 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمة إنترنت يقدم أعلى جودة شبكة في العراق.

تعرف على المزيد: www.asiacell.com