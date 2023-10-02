الرياض – أبرمت شركة نجم لخدمات التأمين اتفاقية تعاون مع شركة “iot squared” المتخصصة في مجال تقديم حلول إنترنت الأشياء للنقل اللوجيستي الذكي والمدن الذكية، وقعها عن شركة نجم الأستاذ محمد يحيى الشهري، الرئيس التنفيذي المكلف، وعن “iot Squared” عثمان الدهش الرئيس التنفيذي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم أحدث الخدمات الإلكترونية عبر منصة متكاملة تُمكًن شركات قطاع التأمين من مواكبة التطورات التقنية والاستفادة منها، لتطوير وتحسين خدماتها وتحقيق الريادة في قطاع التأمين، والارتقاء بالخدمات التأمينية، إضافة إلى تحقيق الأثر الإيجابي لمصالح جميع الأطراف والشركاء المستفيدين من خدمات قطاع التأمين ، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيقا لجودة الحياة.

وتعكس هذه الاتفاقية دور "نجم" الفاعل في مواكبة التطورات التقنية والاستفادة منها لابتكار مشاريع وتقديم حلول حديثة تلبي احتياجات قطاع التأمين ، وتساهم بشكل فعال في زيادة الطلب على خدمات القطاع.

يذكر أن شركة IOT Squared هي كيان مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، ومجموعة STC، تعمل على تقديم حلول إنترنت الأشياء الرائدة في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية، وتوفّر رؤى آنية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تعزيز تبنّي تقنيات إنترنت الأشياء في المنطقة.

كما أن نجم لخدمات التأمين هي شركة مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م)، نتيجة تعاون مشترك بين البنك المركزي السعودي (ساما) والإدارة العامة للمرور، بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة، وتقدّم الشركة منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات ‏‎لكل المواطنين والمقيمين والزائرين، وتغطي 40‏‎ ‎مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة، يقومون بمباشرة الحوادث المرورية، وما يلحقها من تقدير خسائر وأضرار وخدمات تأمينية‎.

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